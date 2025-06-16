Рашисти атакували Запоріжжя: виникла пожежа на одному з промислових підприємств

Через російську атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

На місці працюють екстрені служби. Попередньо, минулося без постраждалих.

Раніше у Запоріжжі працювали сили ППО, лунали вибухи.

