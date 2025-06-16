1 722 0
Рашисти атакували Запоріжжя: виникла пожежа на одному з промислових підприємств
Через російську атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
На місці працюють екстрені служби. Попередньо, минулося без постраждалих.
Раніше у Запоріжжі працювали сили ППО, лунали вибухи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль