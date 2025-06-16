1 722 0
Рашисты атаковали Запорожье: возник пожар на одном из промышленных предприятий
Из-за российской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.
Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
На месте работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее в Запорожье работали силы ПВО, раздавались взрывы.
