Обстрелы Запорожья
Рашисты атаковали Запорожье: возник пожар на одном из промышленных предприятий

Из-за российской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

На месте работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее в Запорожье работали силы ПВО, раздавались взрывы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До четырех возросло количество пострадавших в результате атаки дронов на Запорожье

