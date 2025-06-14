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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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До четырех возросло число пострадавших в результате атаки дронов на Запорожье

Запорожье после обстрела

В результате шахедной атаки россиян на город Запорожье 14 июня утром пострадали 4 человека.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Запорожья увеличилось до четырех. Медики оказывают всю необходимую помощь",- написал он.

Искренняя благодарность спасателям, медикам и всем службам за оперативную ликвидацию последствий вражеского удара.

Смотрите: В результате атаки РФ в Запорожье уничтожен склад с гуманитарной помощью. ВИДЕО

Напомним, утром 14 июня 2025 года войска РФ ударили по Запорожью. На автостоянке сгорели более 10 автомобилей. Также уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.

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Запорожье (2684) жертвы (2099) Запорожская область (3219) Шахед (1185) Запорожский район (146)


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