В результате атаки РФ в Запорожье уничтожен склад с гуманитарной помощью. ВИДЕО

Из-за атаки РФ в Запорожье уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры с места показывает корреспондент Радио Свобода.

"Попало три шахеды, упал потолок. Сгорело все. Мы только что получили пять фур помощи, это сто тонн", - рассказал основатель благотворительного фонда Александр Белюга.

Убытки оценивают в три миллиона долларов.

Организация оказывала помощь ВПЛ, на местах прилетов, жителям прифронтовых зон.

Как отмечается, они были партнерами международной организации World Central Kitchen в регионе.

Напомним, утром 14 июня 2025 года войска РФ ударили по Запорожью. На автостоянке сгорели более 10 автомобилей. Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Спасатели ликвидируют все пожары.