Унаслідок атаки РФ у Запоріжжі знищений склад з гуманітарною допомогою. ВIДЕО

Через атаку РФ у Запоріжжі знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з місця показує кореспондентка Радіо Свобода.

"Влучило три шахеди, впала стеля. Згоріло все. Ми щойно отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - розповів засновник благодійного фонду Олександр Белюга.

Збитки оцінюють у три мільйони доларів.

Організація надавала допомогу ВПО, на місцях прильотів, мешканцям прифронтових зон.

Як зазначається, вони були партнерами міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.

Нагадаємо, зранку 14 червня 2025 року війська РФ ударили по Запоріжжю. На автостоянці згоріли більш ніж 10 автівок. Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі.