Унаслідок атаки РФ у Запоріжжі знищений склад з гуманітарною допомогою. ВIДЕО
Через атаку РФ у Запоріжжі знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з місця показує кореспондентка Радіо Свобода.
"Влучило три шахеди, впала стеля. Згоріло все. Ми щойно отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - розповів засновник благодійного фонду Олександр Белюга.
Збитки оцінюють у три мільйони доларів.
Організація надавала допомогу ВПО, на місцях прильотів, мешканцям прифронтових зон.
Як зазначається, вони були партнерами міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.
Нагадаємо, зранку 14 червня 2025 року війська РФ ударили по Запоріжжю. На автостоянці згоріли більш ніж 10 автівок. Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі.
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Краще б була КНароднаРеспубліка / Кролєвец ... ))
Якась особа, в ОПУ та КМУ, була визначена відповідальною за прийняття та розподіл цієї допомоги!!??
Приклад наслідків дій, групи осіб, в кабінеті міністрів України( КМУ), Секретаріату КМУ, ЦОВВ і ОДА, як нікчемної бездарності, некомпетентності і кругової безвідповідальності, яка граничить з саботажем та нанесенню шкоди національним інтересам України, витрачанні=розкраданні грошей, на так званих, «тендерних процедурах» з закупівлі відповідни послуг щодо спорудження інженерних споруд в інтересах захисту територіальної цілісності держави Україна! Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось там за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема, як тепер, на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, і на Сумщині!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, і не робить, отримуючи для себе,лише записи у свої трудові книжки та грошові виплати з численними накрутками!! Вони ж і пенсії отримають, чималенькі, за свої злочинні рішення=дії які завдали шкоди національній безпеці та призвели до смерті Українців! ****** то воєнний злочинець з московії, що веде війну на знищення України!! А ота, група осіб з урядового кварталу, усілякими методами йому допомагає! А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки дій=рішень цих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!! Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджуєтна посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий результат???
+2
Щось я йому не вірю.
Потирання рук може мати кілька значень, але найчастіше воно асоціюється з передчуттям позитивного результату, хвилюванням або задоволенням. Це може бути реакцією на очікування чогось хорошого, приємного, або ж на успішне завершення справи. Однак, в деяких випадках, потирання рук може виражати тривогу, нервозність або спробу приховати певні емоції.
Коли людина потирає руки та посміхається, це часто означає, що вона радіє, передчуває щось приємне, або відчуває задоволення від ситуації. Потирання рук може виражати передчуття, очікування чогось позитивного, або задоволення від досягнутого. Посмішка ж додає до цього радісний емоційний відтінок. Може я не правий...