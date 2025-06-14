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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Рашисти вдарили по Запоріжжю: згоріло понад 10 автівок. ФОТОрепортаж

Зранку 14 червня 2025 року війська РФ ударили по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ранкової атаки росіяни ударили по автостоянці. Згоріли більш ніж 10 автівок", - зазначив він

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали літній наступ на Запоріжжі ще навесні, - Сили оборони Півдня

За даними ДСНС, наразі у Запоріжжі надзвичайники ліквідовують наслідки ранкового обстрілу російськими БпЛА

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

На місцях працюють усі екстрені служби.

Автор: 

Запоріжжя (2299) обстріл (29302) Запорізька область (3750) ДСНС (5173) Запорізький район (146)


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На москві дуже багато автостоянок 🤬
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14.06.2025 08:24 Відповісти
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14.06.2025 08:32 Відповісти
Одні воюють і іншім тільки красти і красти, це такі ж вороги
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14.06.2025 09:57 Відповісти
як же *********** бачити страждання наших людей, що вони лишаються безхатьками, без авто, а той помирають і майже ніхто не допомагає нам в цьому, все самі. Самі закриваєм збори, самі воюєм, самі виготовляєм зброю, а отримуєм не значну частину для такого сякого захисту.
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14.06.2025 11:58 Відповісти
 
 