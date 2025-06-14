Рашисти вдарили по Запоріжжю: згоріло понад 10 автівок. ФОТОрепортаж

Зранку 14 червня 2025 року війська РФ ударили по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ранкової атаки росіяни ударили по автостоянці. Згоріли більш ніж 10 автівок", - зазначив він















Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали літній наступ на Запоріжжі ще навесні, - Сили оборони Півдня

За даними ДСНС, наразі у Запоріжжі надзвичайники ліквідовують наслідки ранкового обстрілу російськими БпЛА

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі.











На місцях працюють усі екстрені служби.