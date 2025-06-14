Рашисти вдарили по Запоріжжю: згоріло понад 10 автівок. ФОТОрепортаж
Зранку 14 червня 2025 року війська РФ ударили по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час ранкової атаки росіяни ударили по автостоянці. Згоріли більш ніж 10 автівок", - зазначив він
За даними ДСНС, наразі у Запоріжжі надзвичайники ліквідовують наслідки ранкового обстрілу російськими БпЛА
Попередньо, жертв і постраждалих немає.
Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі.
На місцях працюють усі екстрені служби.
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Amber
показати весь коментар14.06.2025 08:24 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Олександр Іванович Паламарчук
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Roman Tok
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Victor Dudko #600959
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