Росіяни почали літній наступ на Запоріжжі ще навесні, - Сили оборони Півдня

На Запоріжжі літній наступ російських військ фактично стартував ще навесні - окупанти збільшили кількість штурмів малими групами піхоти, підтримуючи високу інтенсивність боїв.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, ворог не проводить великомасштабного наступу, натомість намагається досягти просування завдяки постійним штурмам невеликими піхотними групами, виснажуючи українську оборону. Такі атаки тривають уже кілька тижнів на Оріхівському, Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках.

"Зокрема, на Гуляйпільському напрямку на цьому тижні противник також активізувався, намагається просунутись у напрямку населеного пункту Малинівка і також щодня проводить по шість-сім штурмових дій", - зазначив Волошин.

За добу окупанти здійснювали по шість-сім штурмових атак, у яких активно використовували мотоцикли - лише за минулу добу близько 20 мотоциклів брали участь у спробах прориву. Всі ці штурми Сили оборони України успішно відбили.

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