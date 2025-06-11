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Новини Бойові дії на півдні
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Росіяни почали літній наступ на Запоріжжі ще навесні, - Сили оборони Півдня

Росіяни стрімко наближаються до Покровська

На Запоріжжі літній наступ російських військ фактично стартував ще навесні - окупанти збільшили кількість штурмів малими групами піхоти, підтримуючи високу інтенсивність боїв.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, ворог не проводить великомасштабного наступу, натомість намагається досягти просування завдяки постійним штурмам невеликими піхотними групами, виснажуючи українську оборону. Такі атаки тривають уже кілька тижнів на Оріхівському, Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках.

"Зокрема, на Гуляйпільському напрямку на цьому тижні противник також активізувався, намагається просунутись у напрямку населеного пункту Малинівка і також щодня проводить по шість-сім штурмових дій", - зазначив Волошин.

За добу окупанти здійснювали по шість-сім штурмових атак, у яких активно використовували мотоцикли - лише за минулу добу близько 20 мотоциклів брали участь у спробах прориву. Всі ці штурми Сили оборони України успішно відбили.

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Запоріжжя (2297) Запорізька область (3743) наступ (239) Сили оборони півдня (377) Запорізький район (142)


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Ніхіба собі аналітики. Про те що наступ вже повним ходом йде з дивану було видно ще на початку квітня.
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11.06.2025 18:04 Відповісти
Росіяни почали літній наступ на Запоріжжі ще навесні

Та у рузьгих відроду терплячки не було.
Вони й самогону ніколи дочекатись не можуть - брагою випивають!
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11.06.2025 18:07 Відповісти
Літній наступ тому і називається літнім,що починається навесні і тоді ж кінчається...
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11.06.2025 18:13 Відповісти
Обдурили таким тупим способом Наполєончика з Аліекспрес.
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11.06.2025 18:20 Відповісти
 
 