Россияне начали летнее наступление на Запорожье еще весной, - Силы обороны юга

На Запорожье летнее наступление российских войск фактически стартовало еще весной - оккупанты увеличили количество штурмов малыми группами пехоты, поддерживая высокую интенсивность боев.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, враг не проводит крупномасштабного наступления, зато пытается достичь продвижения благодаря постоянным штурмам небольшими пехотными группами, истощая украинскую оборону. Такие атаки продолжаются уже несколько недель на Ореховском, Гуляйпольском и Новопавловском направлениях.

"В частности, на Гуляйпольском направлении на этой неделе противник также активизировался, пытается продвинуться в направлении населенного пункта Малиновка и также ежедневно проводит по шесть-семь штурмовых действий", - отметил Волошин.

За сутки оккупанты осуществляли по шесть-семь штурмовых атак, в которых активно использовали мотоциклы - только за минувшие сутки около 20 мотоциклов участвовали в попытках прорыва. Все эти штурмы Силы обороны Украины успешно отразили.

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