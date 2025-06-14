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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Рашисты ударили по Запорожью: сгорело более 10 автомобилей. ФОТОрепортаж

Утром 14 июня 2025 года войска РФ ударили по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время утренней атаки россияне ударили по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей", - отметил он.

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне начали летнее наступление на Запорожье еще весной, - Силы обороны Юга

По данным ГСЧС, сейчас в Запорожье спасатели ликвидируют последствия утреннего обстрела российскими БПЛА.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Спасатели ликвидируют все пожары.

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

На местах работают все экстренные службы.

Автор: 

Запорожье (2684) обстрел (27982) Запорожская область (3219) ГСЧС (5033) Запорожский район (146)


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На москві дуже багато автостоянок 🤬
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14.06.2025 08:24 Ответить
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14.06.2025 08:32 Ответить
Одні воюють і іншім тільки красти і красти, це такі ж вороги
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14.06.2025 09:57 Ответить
як же *********** бачити страждання наших людей, що вони лишаються безхатьками, без авто, а той помирають і майже ніхто не допомагає нам в цьому, все самі. Самі закриваєм збори, самі воюєм, самі виготовляєм зброю, а отримуєм не значну частину для такого сякого захисту.
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14.06.2025 11:58 Ответить
 
 