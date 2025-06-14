Рашисты ударили по Запорожью: сгорело более 10 автомобилей. ФОТОрепортаж

Утром 14 июня 2025 года войска РФ ударили по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время утренней атаки россияне ударили по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей", - отметил он.















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По данным ГСЧС, сейчас в Запорожье спасатели ликвидируют последствия утреннего обстрела российскими БПЛА.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Спасатели ликвидируют все пожары.











На местах работают все экстренные службы.