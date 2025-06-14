Рашисты ударили по Запорожью: сгорело более 10 автомобилей. ФОТОрепортаж
Утром 14 июня 2025 года войска РФ ударили по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время утренней атаки россияне ударили по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей", - отметил он.
По данным ГСЧС, сейчас в Запорожье спасатели ликвидируют последствия утреннего обстрела российскими БПЛА.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Спасатели ликвидируют все пожары.
На местах работают все экстренные службы.
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Amber
показать весь комментарий14.06.2025 08:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий14.06.2025 08:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Roman Tok
показать весь комментарий14.06.2025 09:57 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Victor Dudko #600959
показать весь комментарий14.06.2025 11:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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