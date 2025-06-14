До чотирьох зросла кількість постраждалих унаслідок атаки дронів на Запоріжжя

Унаслідок шахедної атаки росіян на місто Запоріжжя 14 червня зранку постраждало 4 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя збільшилась до чотирьох. Медики надають всю необхідну допомогу",- написав він.

Щира подяка рятувальникам, медикам та всім службам за оперативну ліквідацію наслідків ворожого удару.

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Нагадаємо, зранку 14 червня 2025 року війська РФ ударили по Запоріжжю. На автостоянці згоріли більш ніж 10 автівок. Також знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.