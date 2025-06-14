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Новини Затримання коригувальників
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СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

сбу

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, у поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував проросійські коментарі у телеграм-каналах.

Отримав завдання від ФСБ збирати координати

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак рф по обласному центру.

Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів.

Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах.

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Встановив мінікамеру

Крім цього, зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

За допомогою відеопристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.

Кіберфахівці СБУ викрили зрадника та затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Запоріжжя (2299) СБУ (13000) Запорізька область (3750) коригування (75) Запорізький район (146)


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На палю підАра!
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14.06.2025 12:25 Відповісти
Закатати п*дараса у бочку з гівном і відправити у Чмоскву!
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14.06.2025 12:37 Відповісти
Знову дадуть 15 років або менше, замість пожиттєвого? Стаття за колабораціонізм має бути від 25 років до "вишки"!
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14.06.2025 12:38 Відповісти
А ще покарання мають сумуватися за кожне порушення закону: якщо "козел" наводив ракету - термін за колабораціонізм, якщо хтось загинув - ще додається термін за умисне вбивство суспільно-небезпечним способом, пошкодження майна - ще + термін.
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14.06.2025 12:55 Відповісти
Жодного обстрілу України, без роботи московських коригувальників на місцях, невідбувається!! Як і суттєвого за суворістю їх покарання від привладних з урядового кварталу!
Портновські, на посадах в органах державного управління, це блокують, шляхом не внесення нагальних змін до підвищення покарання!
Їм до цього, байдуже!!
Слава Україні! Пильнуймо за йолопами!
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14.06.2025 12:39 Відповісти
Киньте цього ******** в вулик. Та покажіть це місцевим.
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14.06.2025 12:56 Відповісти
Повертайте смертний вирок!! Нам ЄС всеодно не світить. Приберемо, коли шт 20-50 дебілів розстріяємо.
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14.06.2025 12:56 Відповісти
Мені здається, що важка фізична праця до скону - значно краще покарання + є профіт для суспільства.
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14.06.2025 13:02 Відповісти
ждунів море
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14.06.2025 13:13 Відповісти
 
 