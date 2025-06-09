Хотів передати координати ППО у Києві: СБУ затримала ворожого коригувальника у столиці

У Києві затримано коригувальника масованих обстрілів столиці військами РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік діяв на замовлення ФСБ, головний його завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ. Таким чином росіяни хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

Читайте: Працював на будівництві командних пунктів ЗСУ: СБУ затримала у Харкові коригувальника ударів РФ

"Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу "ВКонтакті". За вказівками агресора зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном. У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені "цілі", щоб завдати по них російські удари", - йдеться в повідомленні.

Агента затримали на початковому етапі його розвідактивності й затримали, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.

Також читайте: 16-річний студент коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині, - СБУ

У чолові вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Водночас було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Росія атакувала Київ: пошкоджено офісну будівлю