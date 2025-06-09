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Новини Затримання коригувальників
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Хотів передати координати ППО у Києві: СБУ затримала ворожого коригувальника у столиці

Коригувальника затримали у Києві. Подробиці від СБУ

У Києві затримано коригувальника масованих обстрілів столиці військами РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік діяв на замовлення ФСБ, головний його завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ. Таким чином росіяни хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

Читайте: Працював на будівництві командних пунктів ЗСУ: СБУ затримала у Харкові коригувальника ударів РФ

"Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу "ВКонтакті". За вказівками агресора зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном. У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені "цілі", щоб завдати по них російські удари", - йдеться в повідомленні.

Агента затримали на початковому етапі його розвідактивності й затримали, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.

Також читайте: 16-річний студент коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині, - СБУ

У чолові вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Водночас було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Росія атакувала Київ: пошкоджено офісну будівлю

Автор: 

Київ (19665) СБУ (12980) коригування (72)


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Топ коментарі
+12
А Баканова не затримали? А чому?
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09.06.2025 10:12 Відповісти
+8
2025 рік.
Вконтакте 🤦‍♀️
Клінічний до#бо#об🤬
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09.06.2025 10:10 Відповісти
+4
За принципом "Ворон ворону ока не виклює".
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09.06.2025 10:14 Відповісти
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Майно забрати, а його на запчастини для поранених воїнів.
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09.06.2025 10:10 Відповісти
Згоден, нажаль мозок відсутній
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09.06.2025 10:31 Відповісти
2025 рік.
Вконтакте 🤦‍♀️
Клінічний до#бо#об🤬
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09.06.2025 10:10 Відповісти
А Баканова не затримали? А чому?
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09.06.2025 10:12 Відповісти
За принципом "Ворон ворону ока не виклює".
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09.06.2025 10:14 Відповісти
Привіт
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09.06.2025 10:33 Відповісти
Баканов з резніковим, більше всього, підробляють у таких виродків адвокатами, після курсів, аж у Полтаві!!
Невловимі?!?!
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09.06.2025 11:23 Відповісти
Во падло таке, а чого без фінгалів?
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09.06.2025 10:13 Відповісти
Поліція гуманна, не те що український народ . Досвід є
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09.06.2025 10:35 Відповісти
Прижмурити треба було на місці..розвелось уродів..

Знову тривога...
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09.06.2025 10:15 Відповісти
***, пристрелити при спробі втечі тай хрен з ним.
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09.06.2025 10:15 Відповісти
Скільки разів його заштовхували в бус итецекашники?
Не схоже, щоб до нього були питання щодо мобілізації.
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09.06.2025 10:22 Відповісти
Судячі що він був .." комірник місцевого підприємства" , мабуть мав статус "заброньований" бо Зелень з легкої руки (скоріше його дупи) цим указом дав добро прикрии ухилянтів або відверто зрадників ..
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09.06.2025 10:39 Відповісти
Тецекашникі і з такою бронею закидували в свої буси людей.
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09.06.2025 10:40 Відповісти
Цікава думка,журналисти можуть зробити запит і зробити висновки кого бронюють
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09.06.2025 10:47 Відповісти
таке враження, що у нас щонайменше кожний тридцятий - комірник.
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09.06.2025 10:23 Відповісти
Поліціянти - ухилянти своїх не бьють
якщо Ви памʼятаєте Джамала , він на форумі був активним, служив у ПОЛИЦІІ Новой Каховки, відкрито ненавидів націоналистів, німців і мабуть українську Україну. І ДЕ ТЕПЕР КАХОВКА?Віддали без спротиву.
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09.06.2025 10:41 Відповісти
так, памтаю. Ще була Вєдана, ФСБ... вже всіх і не згадаєш.
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09.06.2025 10:49 Відповісти
Ні Ведана з Канади , вона членкіня української діаспори. А Джамал з Півдня. Вважаю , що ПОЛИЦІЮ у регіонах вже тоді готували к здачі України.
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09.06.2025 10:52 Відповісти
Треба озвучивати з яких регіонів цей мешканець . . Щоб проще було робить аналитику і прогнози про майбутне краіни
і взагалі ,ВР зробить вже закони про різні паспорти по типу країн Балтики?
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09.06.2025 10:29 Відповісти
Ти тільки його чекаєш, щоб посварити українцеві. Так тобі і вручать паспорт утікача
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09.06.2025 10:37 Відповісти
Я вважаю що громадяни Балтикі - адекватні люди і правільно зробили
ТОМУ ВОНИ У ЕС І НАТО, а ви тут просто пистити під обстрілами І НЕ хочете робити вісновки .
треба вчитись на чужому досвіді , А НЕ, Блин, під обстрілами, грати у толірантність
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09.06.2025 10:44 Відповісти
у вас в Европах тоже не скучно! теракты тоже иногда случаются! помогли ЕС и НАТО адекватным людям? а то , что УКРАИНА ОДНА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЮЕТ С МОСКОВИЕЙ ТО ДРУГОЕ. главное бред написАть сидя в тишине! за фицу переживай, а дострелят шлепка московского!
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09.06.2025 11:09 Відповісти
Цікаве у Вас призвіще- Ви мабуть зі середньої Азії?
українці без Вас розберуться. А українці і словакі - це одна генетика і практично одна мова.
А те що обрали Фіцо , так і Зе тєж обрали. Будуть інші часи - будуть обирати інших : по молодше .
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09.06.2025 11:15 Відповісти
Як одразу, лайно погнали по мережі, московські прихвостні, проти ТЦК!
Готуються до зустрічі з московитами і їх мобілізації, без ТЦК ??
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09.06.2025 11:27 Відповісти
 
 