Хотів передати координати ППО у Києві: СБУ затримала ворожого коригувальника у столиці
У Києві затримано коригувальника масованих обстрілів столиці військами РФ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік діяв на замовлення ФСБ, головний його завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ. Таким чином росіяни хотіли спочатку знищити українську протиповітряну оборону, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.
"Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу "ВКонтакті". За вказівками агресора зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо над столичним регіоном. У разі виявлення таких підрозділів агент мав звітувати куратору про виявлені "цілі", щоб завдати по них російські удари", - йдеться в повідомленні.
Агента затримали на початковому етапі його розвідактивності й затримали, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.
У чолові вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Водночас було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вконтакте 🤦♀️
Клінічний до#бо#об🤬
особисто для Вас приготувала
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
Невловимі?!?!
Знову тривога...
Не схоже, щоб до нього були питання щодо мобілізації.
якщо Ви памʼятаєте Джамала , він на форумі був активним, служив у ПОЛИЦІІ Новой Каховки, відкрито ненавидів націоналистів, німців і мабуть українську Україну. І ДЕ ТЕПЕР КАХОВКА?Віддали без спротиву.
і взагалі ,ВР зробить вже закони про різні паспорти по типу країн Балтики?
ТОМУ ВОНИ У ЕС І НАТО, а ви тут просто пистити під обстрілами І НЕ хочете робити вісновки .
треба вчитись на чужому досвіді , А НЕ, Блин, під обстрілами, грати у толірантність
українці без Вас розберуться. А українці і словакі - це одна генетика і практично одна мова.
А те що обрали Фіцо , так і Зе тєж обрали. Будуть інші часи - будуть обирати інших : по молодше .
Готуються до зустрічі з московитами і їх мобілізації, без ТЦК ??