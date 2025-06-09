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Новости Задержание корректировщиков
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Хотел передать координаты ПВО в Киеве: СБУ задержала вражеского корректировщика в столице

Корректировщик задержан в Киеве. Подробности от СБУ

В Киеве задержан корректировщик массированных обстрелов столицы войсками РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина действовал по заказу ФСБ, главной его задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые обороняют Киев. Таким образом россияне хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города.

Читайте: Работал на строительстве командных пунктов ВСУ: СБУ задержала в Харькове корректировщика ударов РФ

"Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". По указаниям агрессора предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. В случае обнаружения таких подразделений агент должен был отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары", - говорится в сообщении.

Агента задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников.

Также читайте: 16-летний студент корректировал удары РФ по Полтавщине и Днепропетровщине, - СБУ

У мужчины изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. В то же время были проведены спецмеры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Россия атаковала Киев: повреждено офисное здание

Автор: 

Киев (25685) СБУ (20049) корректировщик (70)


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Топ комментарии
+15
А Баканова не затримали? А чому?
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09.06.2025 10:12 Ответить
+9
2025 рік.
Вконтакте 🤦‍♀️
Клінічний до#бо#об🤬
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09.06.2025 10:10 Ответить
+6
За принципом "Ворон ворону ока не виклює".
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09.06.2025 10:14 Ответить
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Майно забрати, а його на запчастини для поранених воїнів.
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09.06.2025 10:10 Ответить
Згоден, нажаль мозок відсутній
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09.06.2025 10:31 Ответить
2025 рік.
Вконтакте 🤦‍♀️
Клінічний до#бо#об🤬
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09.06.2025 10:10 Ответить
А Баканова не затримали? А чому?
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09.06.2025 10:12 Ответить
За принципом "Ворон ворону ока не виклює".
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09.06.2025 10:14 Ответить
Привіт
особисто для Вас приготувала
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
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09.06.2025 10:33 Ответить
Якщо всі "жирні" цілі в кацапстані вражені, мається на увазі НПЗ, військові аеродроми, військові бази, склади, навчальні центри, вузлові з/д станції, мости та є лишні ракети, то можна і вдарити по кацапських містах. Але в такому випадку ми автоматично стаємо такими ж терористами, як і кацапи, тим паче раша-тудей, раша-24 миттєво розтрублять по всіх країнах, в ООН, бо в них є така можливість, а в України немає.Для прикладу, ситуація була під час російсько-чеченської війни, коли рашка мала можливість звинувачувати в міжнародному інфопросторі чеченців в звірствах, а реальність була діаметрально протилежна.
Мені кацапів не жаль, мені жалко, коли гинуть українці взагалі, зокрема на окупованих територіях, НАГОЛОШУ, що і в Криму теж.
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09.06.2025 11:50 Ответить
Баканов з резніковим, більше всього, підробляють у таких виродків адвокатами, після курсів, аж у Полтаві!!
Невловимі?!?!
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09.06.2025 11:23 Ответить
Во падло таке, а чого без фінгалів?
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09.06.2025 10:13 Ответить
Поліція гуманна, не те що український народ . Досвід є
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09.06.2025 10:35 Ответить
Прижмурити треба було на місці..розвелось уродів..

Знову тривога...
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09.06.2025 10:15 Ответить
***, пристрелити при спробі втечі тай хрен з ним.
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09.06.2025 10:15 Ответить
Скільки разів його заштовхували в бус итецекашники?
Не схоже, щоб до нього були питання щодо мобілізації.
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09.06.2025 10:22 Ответить
Судячі що він був .." комірник місцевого підприємства" , мабуть мав статус "заброньований" бо Зелень з легкої руки (скоріше його дупи) цим указом дав добро прикрии ухилянтів або відверто зрадників ..
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09.06.2025 10:39 Ответить
Тецекашникі і з такою бронею закидували в свої буси людей.
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09.06.2025 10:40 Ответить
Цікава думка,журналисти можуть зробити запит і зробити висновки кого бронюють
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09.06.2025 10:47 Ответить
таке враження, що у нас щонайменше кожний тридцятий - комірник.
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09.06.2025 10:23 Ответить
Поліціянти - ухилянти своїх не бьють
якщо Ви памʼятаєте Джамала , він на форумі був активним, служив у ПОЛИЦІІ Новой Каховки, відкрито ненавидів націоналистів, німців і мабуть українську Україну. І ДЕ ТЕПЕР КАХОВКА?Віддали без спротиву.
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09.06.2025 10:41 Ответить
так, памтаю. Ще була Вєдана, ФСБ... вже всіх і не згадаєш.
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09.06.2025 10:49 Ответить
Ні Ведана з Канади , вона членкіня української діаспори. А Джамал з Півдня. Вважаю , що ПОЛИЦІЮ у регіонах вже тоді готували к здачі України.
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09.06.2025 10:52 Ответить
Треба озвучивати з яких регіонів цей мешканець . . Щоб проще було робить аналитику і прогнози про майбутне краіни
і взагалі ,ВР зробить вже закони про різні паспорти по типу країн Балтики?
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09.06.2025 10:29 Ответить
Ти тільки його чекаєш, щоб посварити українцеві. Так тобі і вручать паспорт утікача
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09.06.2025 10:37 Ответить
Я вважаю що громадяни Балтикі - адекватні люди і правільно зробили
ТОМУ ВОНИ У ЕС І НАТО, а ви тут просто пистити під обстрілами І НЕ хочете робити вісновки .
треба вчитись на чужому досвіді , А НЕ, Блин, під обстрілами, грати у толірантність
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09.06.2025 10:44 Ответить
у вас в Европах тоже не скучно! теракты тоже иногда случаются! помогли ЕС и НАТО адекватным людям? а то , что УКРАИНА ОДНА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЮЕТ С МОСКОВИЕЙ ТО ДРУГОЕ. главное бред написАть сидя в тишине! за фицу переживай, а дострелят шлепка московского!
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09.06.2025 11:09 Ответить
Цікаве у Вас призвіще- Ви мабуть зі середньої Азії?
українці без Вас розберуться. А українці і словакі - це одна генетика і практично одна мова.
А те що обрали Фіцо , так і Зе тєж обрали. Будуть інші часи - будуть обирати інших : по молодше .
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09.06.2025 11:15 Ответить
Угу, коли клоуни і ушльопки закінчаться.
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09.06.2025 12:06 Ответить
тогда ты из Латинской Америки! когда БОГ раздавал женщинам мозги, ты моя заочная подруга стояла в очереди за губами! в итоги не досталось нечего!
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09.06.2025 12:38 Ответить
Вивчи українську , азіат , тоді заходь на форум. Понаїхали в Україну нахаби і навіть не соромляться не знати мови країни
Игорь Фазлиахметов

Реєстрація: 13.08.2024
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09.06.2025 12:54 Ответить
всё таки был, мозги в продолжении шеи тётки дуглас отсутствуют напрочь! не тебе лягушки-путишественницы рассказывать за приезжих! и самое главное запомни, фамилия Фазлиахметов татарская! в отличии от тебя я хаваюсь под глупым псевдонимом!
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09.06.2025 13:10 Ответить
не прячусь
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09.06.2025 13:12 Ответить
І що , що татарська? Тебе ЧЕЛЮСТЬ кацапська заважає знати державну мову?
А в мене призвіще Кельтське . А кельти - це продовження трипільців і пращури українців , бо їх гени в українцях .
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09.06.2025 13:14 Ответить
Як одразу, лайно погнали по мережі, московські прихвостні, проти ТЦК!
Готуються до зустрічі з московитами і їх мобілізації, без ТЦК ??
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09.06.2025 11:27 Ответить
 
 