Хотел передать координаты ПВО в Киеве: СБУ задержала вражеского корректировщика в столице
В Киеве задержан корректировщик массированных обстрелов столицы войсками РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина действовал по заказу ФСБ, главной его задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые обороняют Киев. Таким образом россияне хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города.
"Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". По указаниям агрессора предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. В случае обнаружения таких подразделений агент должен был отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары", - говорится в сообщении.
Агента задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников.
У мужчины изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. В то же время были проведены спецмеры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Клінічний до#бо#об🤬
особисто для Вас приготувала
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
Мені кацапів не жаль, мені жалко, коли гинуть українці взагалі, зокрема на окупованих територіях, НАГОЛОШУ, що і в Криму теж.
Невловимі?!?!
Знову тривога...
Не схоже, щоб до нього були питання щодо мобілізації.
якщо Ви памʼятаєте Джамала , він на форумі був активним, служив у ПОЛИЦІІ Новой Каховки, відкрито ненавидів націоналистів, німців і мабуть українську Україну. І ДЕ ТЕПЕР КАХОВКА?Віддали без спротиву.
і взагалі ,ВР зробить вже закони про різні паспорти по типу країн Балтики?
ТОМУ ВОНИ У ЕС І НАТО, а ви тут просто пистити під обстрілами І НЕ хочете робити вісновки .
треба вчитись на чужому досвіді , А НЕ, Блин, під обстрілами, грати у толірантність
українці без Вас розберуться. А українці і словакі - це одна генетика і практично одна мова.
А те що обрали Фіцо , так і Зе тєж обрали. Будуть інші часи - будуть обирати інших : по молодше .
Игорь Фазлиахметов
Реєстрація: 13.08.2024
А в мене призвіще Кельтське . А кельти - це продовження трипільців і пращури українців , бо їх гени в українцях .
Готуються до зустрічі з московитами і їх мобілізації, без ТЦК ??