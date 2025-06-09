Хотел передать координаты ПВО в Киеве: СБУ задержала вражеского корректировщика в столице

В Киеве задержан корректировщик массированных обстрелов столицы войсками РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина действовал по заказу ФСБ, главной его задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые обороняют Киев. Таким образом россияне хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города.

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"Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". По указаниям агрессора предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. В случае обнаружения таких подразделений агент должен был отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары", - говорится в сообщении.

Агента задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников.

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У мужчины изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. В то же время были проведены спецмеры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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