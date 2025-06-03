Работал на строительстве командных пунктов ВСУ: СБУ задержала в Харькове корректировщика ударов РФ

В Харькове задержан еще один агент ФСБ, который работал в строительной компании, возводящей запасные командные пункты (ЗКП) для защитников города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, предатель устроился в эту фирму, чтобы корректировать ракетно-бомбовые атаки РФ по вновь построенным объектам ВСУ.

Мужчина узнавал координаты этих локаций, когда устанавливал вентиляционные системы для подземных укрытий на ЗКП.

Также он передавал врагу информацию об инженерных особенностях потенциальных целей.

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"Для конспирации предатель удалял с телефона всю переписку с куратором после каждого сеанса связи. Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали контакты предателя с оккупантами, а на финальном этапе операции задержали его по месту жительства.

Одновременно Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - говорится в сообщении.

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Также установлено, что мужчина фиксировал движение бронетехники украинских войск в направлении передовой. Скрытые видеосъемки он делал на камеру телефона, когда возвращался домой после рабочей смены.

В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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