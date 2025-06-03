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Новости Государственная измена Задержание корректировщиков
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Работал на строительстве командных пунктов ВСУ: СБУ задержала в Харькове корректировщика ударов РФ

Строитель корректировал удары РФ в Харькове

В Харькове задержан еще один агент ФСБ, который работал в строительной компании, возводящей запасные командные пункты (ЗКП) для защитников города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, предатель устроился в эту фирму, чтобы корректировать ракетно-бомбовые атаки РФ по вновь построенным объектам ВСУ.

Мужчина узнавал координаты этих локаций, когда устанавливал вентиляционные системы для подземных укрытий на ЗКП.

Также он передавал врагу информацию об инженерных особенностях потенциальных целей.

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"Для конспирации предатель удалял с телефона всю переписку с куратором после каждого сеанса связи. Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали контакты предателя с оккупантами, а на финальном этапе операции задержали его по месту жительства.

Одновременно Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - говорится в сообщении.

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Также установлено, что мужчина фиксировал движение бронетехники украинских войск в направлении передовой. Скрытые видеосъемки он делал на камеру телефона, когда возвращался домой после рабочей смены.

В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20014) Харьков (7559) государственная измена (1567) корректировщик (66) Харьковская область (1047) Харьковский район (327)


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Щоб оборонятись успішно треба мати владу українську а не космополітичну.
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03.06.2025 13:09 Ответить
Черговий приклад наслідків бездіяльності, упродовж 3 років, групи осіб, з ВРУ КМУ ОПУ щодо їх саботажу та не внесення, нагальних змін до законодавства про значне посилення покарання осіб, за подібні злочини в Особливий період та під час дії правого режиму Воєнного стану!!
І омбудсмени тихо сидять, як миші під віником, це ж їх убивають зрадники з московськими окупантами, а просто, пересічних Українців з 2014 року!!
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03.06.2025 13:18 Ответить
Це тільки ті зрадники (чи агенти, залишені касапами після 1991 року), які десь засвітились на службі (в ЗСУ+СБУ+МВС, інших правоохороних органах, в судах) чи на публічній роботі. А скільки таких, хто в душі зрадник і бажає, як мінімум, приходу ворога на їхнє подвір'я... хоча, можливо, і нічого не робить для цього...
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03.06.2025 13:20 Ответить
Кількість лайна зашкалює, що поміж населення, що у владі.
Як в таких умовах можна захистити країну?((
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03.06.2025 13:22 Ответить
Прив*язати б його за ногу цепом десь до дерева поряд з місцями куди прилітає.
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03.06.2025 13:37 Ответить
Це все наслідок політики "какая разница" рашисти вербують бидло ,ні посилення покарання за співпрацю з ворогом ,ні патріотичного виховання головне рейтинг.
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03.06.2025 14:38 Ответить
 
 