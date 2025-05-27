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Новости Осуждение корректировщика
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19-летний одессит, корректировавший ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру, получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Корректировщика ударов РФ приговорили к 15 годам

15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 19-летний одессит, который корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по Силам обороны, в частности по штабам и логистическим центрам ВСУ.

Следствие установило, что наведением огневого поражения занимался 19-летний одессит, которого дистанционно завербовал сотрудник ФСБ по Москве и Московской области.

Вербовка состоялась через Телеграмм-канал, где предатель искал "легких заработков".

Сначала агент должен был выполнять вражеские задачи в Одессе, а затем его "откомандировали" в Житомир. Там он арендовал квартиру вблизи воинской части, чтобы выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте.

Эти данные враг планировал использовать, чтобы нанести максимальное поражение во время воздушного удара по военной базе.

Смотрите также: Информатор спецслужб РФ, корректировавший обстрелы, задержан на Николаевщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов благодаря разоблачению агента еще на начальном этапе его разведывательной активности.

Отмечается, что после обеспечения безопасности локаций Сил обороны и документирования преступлений предатель был задержан "на горячем" в июне 2024 года, когда он шпионил возле режимного объекта.

У задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага. На основании собранных следователями СБУ доказательств коллегия судей признала его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Смотрите также: Задержан водитель воинской части на Кировоградщине, корректировавший российские обстрелы, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Житомир (686) Одесса (7915) Одесская область (3623) СБУ (19983) корректировщик (61) Житомирская область (1407) Житомирский район (17) Одесский район (174)


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Топ комментарии
+8
прив'язати до дрона та відправити до мордору
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27.05.2025 17:30
+6
Маловато дали зраднику за відверту зраду Украіни та
завдяки
його роботи на рерористів ,
були знищені наші люди !!
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27.05.2025 17:33
+5
Ну и зачем кормить украинским хлебушком эту гниду пятнадцать лет?
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27.05.2025 17:41
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прив'язати до дрона та відправити до мордору
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27.05.2025 17:30 Ответить
Скоро обміняють на якогось терпилу або взагалі на завербованого агента росспецслужб... Міняти одного агента на іншого це ноу-хау Зінки та команди...
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27.05.2025 17:31 Ответить
Такое гавно даже русне не нужно
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27.05.2025 17:42 Ответить
А як заздалегідь дізнатися, що військовополонений, якого кацапи нам підсовують на обмін, їми завербований? Поділіться методикою. Чи пропонуєте не повертати наших полонених?
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27.05.2025 17:56 Ответить
Боюся,що це занадто складна для вас тема... Вам ліпше буде звернути свою увагу на анонси наступних концертів 95-Кварталу.
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27.05.2025 19:33 Ответить
Ну тобто відповіді у вас немає, але щось перднути потрібно, тому йде перехід на особистості. Типова поведінка тролля на зарплатні.
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27.05.2025 19:34 Ответить
Маловато дали зраднику за відверту зраду Украіни та
завдяки
його роботи на рерористів ,
були знищені наші люди !!
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27.05.2025 17:33 Ответить
Ну и зачем кормить украинским хлебушком эту гниду пятнадцать лет?
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27.05.2025 17:41 Ответить
Теперь пусть наводит на тюрьму, где сидеть будет
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27.05.2025 17:41 Ответить
Дебіли зелені, заткніть феесбешну тєлєгу на Україні. Роботи поменшає і можна з чистою совістю на передову, відпрацьовувати зарплату за багато років нічогонедєланія.
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27.05.2025 17:49 Ответить
Прошу вибачення На тереторії України.
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27.05.2025 17:50 Ответить
Прошу вибачення
не На тереторії України.
А На території України.
Дякую.
а все інше правильно.
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27.05.2025 19:00 Ответить
При Пороху хоча б спромоглися закрити "ВКудахтє" і то без врахування ВПН. А тут повністю ворожа мережа/программа але не те що не борються а вся ОПГ владного режиму Вживаного Просрочєньця його нав'язує для "офіційних новин"
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27.05.2025 17:52 Ответить
ну шо синку,допомогли тобі твої свинособаки?
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27.05.2025 17:59 Ответить
******** дИбИл....лучшие годы на зоне киснуть будет
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27.05.2025 18:16 Ответить
Зараз масово вивозять хлопців 17 річних за кордон . Мої знайомі теж , самого в Європу , ну як усі . Як для мене це жахливо , бо ще дитина , ні заробити не уміє, ні готувати , ні чого . Батько його проти , а мати , теща і тесть за , і їм не страшно за дитину чогось . Як на мою думку це буде втрачене покоління .
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27.05.2025 19:05 Ответить
Ну якщо до 17 років ця " дитина", 180-190 см росту, не може відварити картоплю і підсмажити яєчню то це вже втрачене покоління. Напевно це дитятко ще й дивиться на батьками оплачений телефон 16-17 годин щодобово, то й працювати звісно ніколи
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27.05.2025 20:01 Ответить
Так і є )))
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27.05.2025 20:15 Ответить
Може, йому в тюрмі патріотичні зеки теж якісь "ракети" наведуть. На дупу...
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27.05.2025 19:17 Ответить
 
 