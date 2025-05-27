19-летний одессит, корректировавший ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру, получил 15 лет тюрьмы, - СБУ
15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 19-летний одессит, который корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По материалам дела, злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по Силам обороны, в частности по штабам и логистическим центрам ВСУ.
Следствие установило, что наведением огневого поражения занимался 19-летний одессит, которого дистанционно завербовал сотрудник ФСБ по Москве и Московской области.
Вербовка состоялась через Телеграмм-канал, где предатель искал "легких заработков".
Сначала агент должен был выполнять вражеские задачи в Одессе, а затем его "откомандировали" в Житомир. Там он арендовал квартиру вблизи воинской части, чтобы выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте.
Эти данные враг планировал использовать, чтобы нанести максимальное поражение во время воздушного удара по военной базе.
Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов благодаря разоблачению агента еще на начальном этапе его разведывательной активности.
Отмечается, что после обеспечения безопасности локаций Сил обороны и документирования преступлений предатель был задержан "на горячем" в июне 2024 года, когда он шпионил возле режимного объекта.
У задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага. На основании собранных следователями СБУ доказательств коллегия судей признала его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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завдяки
його роботи на рерористів ,
були знищені наші люди !!
не На тереторії України.
А На території України.
Дякую.
а все інше правильно.