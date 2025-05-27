19-летний одессит, корректировавший ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру, получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 19-летний одессит, который корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по Силам обороны, в частности по штабам и логистическим центрам ВСУ.

Следствие установило, что наведением огневого поражения занимался 19-летний одессит, которого дистанционно завербовал сотрудник ФСБ по Москве и Московской области.

Вербовка состоялась через Телеграмм-канал, где предатель искал "легких заработков".

Сначала агент должен был выполнять вражеские задачи в Одессе, а затем его "откомандировали" в Житомир. Там он арендовал квартиру вблизи воинской части, чтобы выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте.

Эти данные враг планировал использовать, чтобы нанести максимальное поражение во время воздушного удара по военной базе.

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Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов благодаря разоблачению агента еще на начальном этапе его разведывательной активности.

Отмечается, что после обеспечения безопасности локаций Сил обороны и документирования преступлений предатель был задержан "на горячем" в июне 2024 года, когда он шпионил возле режимного объекта.

У задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага. На основании собранных следователями СБУ доказательств коллегия судей признала его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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