19-річний одесит, який коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру, отримав 15 років в’язниці, - СБУ

15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 19-річний одесит, який коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони, зокрема по штабах та логістичних центрах ЗСУ.

Слідство встановило, що наведенням вогневого ураження займався 19-річний одесит, якого дистанційно завербував співробітник ФСБ по Москві та Московській області.

Вербування відбулося через Телеграм-канал, де зрадник шукав "легких заробітків".

Спочатку агент мав виконувати ворожі завдання в Одесі, а згодом його "відрядили" до Житомира. Там він орендував квартиру поблизу військової частини, щоб з’ясувати часові інтервали найбільшої концентрації особового складу і техніки на об’єкті.

Ці дані ворог планував використати, щоб завдати максимального ураження під час повітряного удару по військовій базі.

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Співробітники СБУ зірвали плани окупантів завдяки викриттю агента ще на початковому етапі його розвідактивності.

Зазначається, що після убезпечення локацій Сил оборони і документування злочинів зрадника було затримано "на гарячому" у червні 2024 року, коли він шпигував біля режимного об’єкта.

У затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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