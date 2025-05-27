19-річний одесит, який коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру, отримав 15 років в’язниці, - СБУ
15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 19-річний одесит, який коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.
Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони, зокрема по штабах та логістичних центрах ЗСУ.
Слідство встановило, що наведенням вогневого ураження займався 19-річний одесит, якого дистанційно завербував співробітник ФСБ по Москві та Московській області.
Вербування відбулося через Телеграм-канал, де зрадник шукав "легких заробітків".
Спочатку агент мав виконувати ворожі завдання в Одесі, а згодом його "відрядили" до Житомира. Там він орендував квартиру поблизу військової частини, щоб з’ясувати часові інтервали найбільшої концентрації особового складу і техніки на об’єкті.
Ці дані ворог планував використати, щоб завдати максимального ураження під час повітряного удару по військовій базі.
Співробітники СБУ зірвали плани окупантів завдяки викриттю агента ще на початковому етапі його розвідактивності.
Зазначається, що після убезпечення локацій Сил оборони і документування злочинів зрадника було затримано "на гарячому" у червні 2024 року, коли він шпигував біля режимного об’єкта.
У затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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його роботи на рерористів ,
були знищені наші люди !!
не На тереторії України.
А На території України.
Дякую.
а все інше правильно.