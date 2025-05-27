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Новини Засудження коригувальників
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19-річний одесит, який коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру, отримав 15 років в’язниці, - СБУ

Коригувальника ударів РФ засудили на 15 років

15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 19-річний одесит, який коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони, зокрема по штабах та логістичних центрах ЗСУ.

Слідство встановило, що наведенням вогневого ураження займався 19-річний одесит, якого дистанційно завербував співробітник ФСБ по Москві та Московській області.

Вербування відбулося через Телеграм-канал, де зрадник шукав "легких заробітків".

Спочатку агент мав виконувати ворожі завдання в Одесі, а згодом його "відрядили" до Житомира. Там він орендував квартиру поблизу військової частини, щоб з’ясувати часові інтервали найбільшої концентрації особового складу і техніки на об’єкті.

Ці дані ворог планував використати, щоб завдати максимального ураження під час повітряного удару по військовій базі.

Дивіться також: Інформатора спецслужб РФ, який коригував обстріли, затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів завдяки викриттю агента ще на початковому етапі його розвідактивності.

Зазначається, що після убезпечення локацій Сил оборони і документування злочинів зрадника було затримано "на гарячому" у червні 2024 року, коли він шпигував біля режимного об’єкта.

У затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Дивіться також: Затримано водія військової частини на Кіровоградщині, який коригував російські обстріли, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Житомир (580) Одеса (5492) Одеська область (3273) СБУ (12912) коригування (63) Житомирська область (1278) Житомирський район (18) Одеський район (181)


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Топ коментарі
+8
прив'язати до дрона та відправити до мордору
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27.05.2025 17:30
+6
Маловато дали зраднику за відверту зраду Украіни та
завдяки
його роботи на рерористів ,
були знищені наші люди !!
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27.05.2025 17:33
+5
Ну и зачем кормить украинским хлебушком эту гниду пятнадцать лет?
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27.05.2025 17:41
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прив'язати до дрона та відправити до мордору
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27.05.2025 17:30 Відповісти
Скоро обміняють на якогось терпилу або взагалі на завербованого агента росспецслужб... Міняти одного агента на іншого це ноу-хау Зінки та команди...
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27.05.2025 17:31 Відповісти
Такое гавно даже русне не нужно
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27.05.2025 17:42 Відповісти
А як заздалегідь дізнатися, що військовополонений, якого кацапи нам підсовують на обмін, їми завербований? Поділіться методикою. Чи пропонуєте не повертати наших полонених?
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27.05.2025 17:56 Відповісти
Боюся,що це занадто складна для вас тема... Вам ліпше буде звернути свою увагу на анонси наступних концертів 95-Кварталу.
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27.05.2025 19:33 Відповісти
Ну тобто відповіді у вас немає, але щось перднути потрібно, тому йде перехід на особистості. Типова поведінка тролля на зарплатні.
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27.05.2025 19:34 Відповісти
Маловато дали зраднику за відверту зраду Украіни та
завдяки
його роботи на рерористів ,
були знищені наші люди !!
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27.05.2025 17:33 Відповісти
Ну и зачем кормить украинским хлебушком эту гниду пятнадцать лет?
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27.05.2025 17:41 Відповісти
Теперь пусть наводит на тюрьму, где сидеть будет
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27.05.2025 17:41 Відповісти
Дебіли зелені, заткніть феесбешну тєлєгу на Україні. Роботи поменшає і можна з чистою совістю на передову, відпрацьовувати зарплату за багато років нічогонедєланія.
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27.05.2025 17:49 Відповісти
Прошу вибачення На тереторії України.
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27.05.2025 17:50 Відповісти
Прошу вибачення
не На тереторії України.
А На території України.
Дякую.
а все інше правильно.
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27.05.2025 19:00 Відповісти
При Пороху хоча б спромоглися закрити "ВКудахтє" і то без врахування ВПН. А тут повністю ворожа мережа/программа але не те що не борються а вся ОПГ владного режиму Вживаного Просрочєньця його нав'язує для "офіційних новин"
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27.05.2025 17:52 Відповісти
ну шо синку,допомогли тобі твої свинособаки?
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27.05.2025 17:59 Відповісти
******** дИбИл....лучшие годы на зоне киснуть будет
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27.05.2025 18:16 Відповісти
Зараз масово вивозять хлопців 17 річних за кордон . Мої знайомі теж , самого в Європу , ну як усі . Як для мене це жахливо , бо ще дитина , ні заробити не уміє, ні готувати , ні чого . Батько його проти , а мати , теща і тесть за , і їм не страшно за дитину чогось . Як на мою думку це буде втрачене покоління .
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27.05.2025 19:05 Відповісти
Ну якщо до 17 років ця " дитина", 180-190 см росту, не може відварити картоплю і підсмажити яєчню то це вже втрачене покоління. Напевно це дитятко ще й дивиться на батьками оплачений телефон 16-17 годин щодобово, то й працювати звісно ніколи
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27.05.2025 20:01 Відповісти
Так і є )))
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27.05.2025 20:15 Відповісти
Може, йому в тюрмі патріотичні зеки теж якісь "ракети" наведуть. На дупу...
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27.05.2025 19:17 Відповісти
 
 