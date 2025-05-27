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Новини Фото Затримання коригувальників
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Затримано водія військової частини на Кіровоградщині, який коригував російські обстріли, - СБУ. ФОТО

Затримано водія-електрика військової частини у Кіровоградській області, який коригував удари РФ по центральному регіону України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України.

32-річний зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.

Військовий коригував удари РФ на Кіровоградщині

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Також він передавав ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

"Після виконання завдань агент сподівався на "евакуацію" до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань рф та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника і затримала його "на гарячому", коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - йдеться в повідомленні.

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Перед затриманням СБУ провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12912) коригування (63) Кіровоградська область (577)


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Топ коментарі
+13
Завалити су#у на місці!!!
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27.05.2025 13:09
+12
Курву на осику.
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27.05.2025 13:09
+9
тєлєграм мені нагадує липку стрічку від відомих комах, які харчуються лайном.
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27.05.2025 13:10
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Курву на осику.
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27.05.2025 13:09 Відповісти
на гіляку берези, нехай побовтається !!!
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27.05.2025 13:16 Відповісти
Завалити су#у на місці!!!
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27.05.2025 13:09 Відповісти
..на людному....
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27.05.2025 13:26 Відповісти
тєлєграм мені нагадує липку стрічку від відомих комах, які харчуються лайном.
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27.05.2025 13:10 Відповісти
Нет профотбора потому что.
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27.05.2025 13:23 Відповісти
Бо ТЦК хапають усіх підряд, в тому числі і таких от зрадників
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27.05.2025 13:31 Відповісти
Так аби ж при оповіщенні ви відразу чесно казали- ;Ні, я за росію, чекаю ;визволителів; і навіть паспорт ссср досі зберігаю за іконою;. Але ж ні, всі мовчать.
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27.05.2025 13:34 Відповісти
во тварина продажна
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27.05.2025 13:25 Відповісти
"Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України" .. дальше читать не стал..
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27.05.2025 13:27 Відповісти
сирний кацап здав свого .особисто викрив зрадника))))
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27.05.2025 13:45 Відповісти
Такі ж нелюди живуть серед нас і тихо здають наші позиціі
клятим москалям !!
Не може бути жодного прощеня і дозвіл на життя
таким виродкам - тільки знищення !!
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27.05.2025 13:42 Відповісти
Таких "ко-РИГ-увальників військові повинні заривати на місці.
Тоді інші коригувальники відкоригують свій сфінктер, який буде нажаханим.
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27.05.2025 13:45 Відповісти
Коли ж так затримають зрадника котрий здав південь, харківську та київську області? Зрадника, котрий саботував підготовку до вторгнення?
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27.05.2025 13:46 Відповісти
 
 