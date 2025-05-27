Затримано водія військової частини на Кіровоградщині, який коригував російські обстріли, - СБУ. ФОТО
Затримано водія-електрика військової частини у Кіровоградській області, який коригував удари РФ по центральному регіону України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України.
32-річний зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.
Також він передавав ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.
"Після виконання завдань агент сподівався на "евакуацію" до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань рф та воювати проти України.
Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника і затримала його "на гарячому", коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - йдеться в повідомленні.
Перед затриманням СБУ провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
клятим москалям !!
Не може бути жодного прощеня і дозвіл на життя
таким виродкам - тільки знищення !!
Тоді інші коригувальники відкоригують свій сфінктер, який буде нажаханим.