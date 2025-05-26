УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11502 відвідувача онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників
1 020 4

Інформатора спецслужб РФ, який коригував обстріли, затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

На Миколаївщині затримано ще одного коригувальника російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 57-річного місцевого жителя, колишнього працівника меблевої фабрики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Основним завданням агента був пошук і передача координат блокпостів та інших місць зосередження українських захисників, а також розвідка локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Щоб зібрати цю інформацію, фігурант об’їжджав місцевість нібито у побутових справах.

Зібрані дані він надсилав у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф. Потім Лебедєв пересилав цю інформацію своїм кураторам", - йдеться в поівдомленні.

Інформатора викрили кіберфахівці СБУ, задокументували його злочини та затримали за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Також читайте: 176 громадян РФ володіли землею під Києвом: ділянки повернули у власність України, - СБУ

В СБУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ викрили понад 30 інформаторів "Лохматого". Більшість з них уже отримали тюремні строки.

Наразі зтариманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала п’ятьох коригувальників обстрілів РФ. Наймолодшому - 16 років. ФОТОрепортаж

Російського коригувальника затримали на Миколаївщині
Російського коригувальника затримали на Миколаївщині
Російського коригувальника затримали на Миколаївщині

Автор: 

Миколаївська область (2291) СБУ (12915) коригування (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коригував кому жити кому вмерти - падло!
показати весь коментар
26.05.2025 13:29 Відповісти
а це не державна зрада ? загрожує до 12 років ????? ви серьозно ??? який дебіл дає такі статі зрадникам та діверсантам ?
показати весь коментар
26.05.2025 13:58 Відповісти
Не можу зрозуміти: одним підарам-корегувальникам ЗАГРОЖУЄ довічне,-іншим до 12 років позбавлення волі, а підврвм, які заклали вибухівку і підірвали з приїздом патруля-до 9 років?? Що це за маячня????
показати весь коментар
26.05.2025 14:12 Відповісти
Тєльнік.... Падло...
показати весь коментар
26.05.2025 17:23 Відповісти
 
 