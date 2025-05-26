Інформатора спецслужб РФ, який коригував обстріли, затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

На Миколаївщині затримано ще одного коригувальника російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 57-річного місцевого жителя, колишнього працівника меблевої фабрики.

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"Основним завданням агента був пошук і передача координат блокпостів та інших місць зосередження українських захисників, а також розвідка локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Щоб зібрати цю інформацію, фігурант об’їжджав місцевість нібито у побутових справах.

Зібрані дані він надсилав у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф. Потім Лебедєв пересилав цю інформацію своїм кураторам", - йдеться в поівдомленні.

Інформатора викрили кіберфахівці СБУ, задокументували його злочини та затримали за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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В СБУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ викрили понад 30 інформаторів "Лохматого". Більшість з них уже отримали тюремні строки.

Наразі зтариманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

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