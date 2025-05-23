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Новини Оборудки із землею
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176 громадян РФ володіли землею під Києвом: ділянки повернули у власність України, - СБУ

Росіяни володіли землею під Києвом. Подробиці від СБУ

У державну власність повернуто майже 100 га сільськогосподарських угідь на Київщині. Ними незаконно володіли громадяни РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Повернути їх вдалося завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, яку Служба безпеки провели в рамках системної роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора на економічну незалежність України.

"Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

Відповідно до чинного законодавства нашої держави лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру. Оскільки цього не було зроблено профільним органом, Служба безпеки спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян рф на виявлені наділи", - йдеться в повідомленні.

Зараз конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.

Читайте: Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

земля (1685) СБУ (12912)


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Топ коментарі
+3
А як з тими хто оформляв ці землі їм у спадщину? Шо з цими ******* в кабінетах робити?
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23.05.2025 13:17
+3
А як на рахунок громадян України,які забудували і загородили майже все узбережжя Дніпра?Може їм для початку прочитати Конституцію,яка гарантує вільний доступ ВСІХ до природніх водойм?Просто зібрати всіх отих мудрагелів в одній камері на двоярусних нарах і прочитати їм Конституцію.А заодно і ККУ відповідні статті...
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23.05.2025 13:20
+2
А теперка розкажіть, як рузьким свого часу вдалося документально оформити "незаконне володіння"!
Починайте, я уважно слухаю!
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23.05.2025 13:15
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Усього 1 кв км? Нічосссі як багато
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23.05.2025 13:11 Відповісти
А теперка розкажіть, як рузьким свого часу вдалося документально оформити "незаконне володіння"!
Починайте, я уважно слухаю!
показати весь коментар
23.05.2025 13:15 Відповісти
А як з тими хто оформляв ці землі їм у спадщину? Шо з цими ******* в кабінетах робити?
показати весь коментар
23.05.2025 13:17 Відповісти
А як на рахунок громадян України,які забудували і загородили майже все узбережжя Дніпра?Може їм для початку прочитати Конституцію,яка гарантує вільний доступ ВСІХ до природніх водойм?Просто зібрати всіх отих мудрагелів в одній камері на двоярусних нарах і прочитати їм Конституцію.А заодно і ККУ відповідні статті...
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23.05.2025 13:20 Відповісти
Є і такі, кому війна не завадила хапанути шматочок лісу і побудувати теремок.
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23.05.2025 14:09 Відповісти
Через Портнова
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23.05.2025 13:22 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки громадян рф володіють будинками, житловими та нежитловими приміщенями "на Украінє"?
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23.05.2025 13:50 Відповісти
Клас, ОПа має тепер чим нагородити прокурворів та суддів!
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23.05.2025 14:29 Відповісти
України?
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23.05.2025 16:25 Відповісти
 
 