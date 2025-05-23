176 громадян РФ володіли землею під Києвом: ділянки повернули у власність України, - СБУ

У державну власність повернуто майже 100 га сільськогосподарських угідь на Київщині. Ними незаконно володіли громадяни РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Повернути їх вдалося завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, яку Служба безпеки провели в рамках системної роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора на економічну незалежність України.

"Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

Відповідно до чинного законодавства нашої держави лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру. Оскільки цього не було зроблено профільним органом, Служба безпеки спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян рф на виявлені наділи", - йдеться в повідомленні.

Зараз конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.

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