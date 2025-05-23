176 граждан РФ владели землей под Киевом: участки возвращены в собственность Украины, - СБУ

В государственную собственность возвращено почти 100 га сельскохозяйственных угодий на Киевщине. Ими незаконно владели граждане РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вернуть их удалось благодаря проверке реестров Госгеокадастра, которую Служба безопасности провели в рамках системной работы по минимизации влияния страны-агрессора на экономическую независимость Украины.

"Служба безопасности обнаружила и подтвердила наличие участков у по меньшей мере 176 жителей страны-агрессора. Речь идет об угодьях, которые россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.

Согласно действующему законодательству нашего государства только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы - нет. Поэтому агроугодья зарубежных владельцев в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра. Поскольку этого не было сделано профильным органом, Служба безопасности совместно с прокуратурой провела мероприятия по прекращению прав собственности граждан РФ на выявленные наделы", - говорится в сообщении.

Сейчас конфискованные сельхозугодья переданы на учет управления Госгеокадастра.

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