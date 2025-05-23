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Новости Махинации с землей
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176 граждан РФ владели землей под Киевом: участки возвращены в собственность Украины, - СБУ

Россияне владели землей под Киевом. Подробности от СБУ

В государственную собственность возвращено почти 100 га сельскохозяйственных угодий на Киевщине. Ими незаконно владели граждане РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вернуть их удалось благодаря проверке реестров Госгеокадастра, которую Служба безопасности провели в рамках системной работы по минимизации влияния страны-агрессора на экономическую независимость Украины.

"Служба безопасности обнаружила и подтвердила наличие участков у по меньшей мере 176 жителей страны-агрессора. Речь идет об угодьях, которые россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.

Согласно действующему законодательству нашего государства только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы - нет. Поэтому агроугодья зарубежных владельцев в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра. Поскольку этого не было сделано профильным органом, Служба безопасности совместно с прокуратурой провела мероприятия по прекращению прав собственности граждан РФ на выявленные наделы", - говорится в сообщении.

Сейчас конфискованные сельхозугодья переданы на учет управления Госгеокадастра.

Читайте: Курсант военного института хотел скорректировать удар по своему вузу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

земля (1950) СБУ (19983)


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Топ комментарии
+3
А як з тими хто оформляв ці землі їм у спадщину? Шо з цими ******* в кабінетах робити?
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23.05.2025 13:17
+3
А як на рахунок громадян України,які забудували і загородили майже все узбережжя Дніпра?Може їм для початку прочитати Конституцію,яка гарантує вільний доступ ВСІХ до природніх водойм?Просто зібрати всіх отих мудрагелів в одній камері на двоярусних нарах і прочитати їм Конституцію.А заодно і ККУ відповідні статті...
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23.05.2025 13:20
+2
А теперка розкажіть, як рузьким свого часу вдалося документально оформити "незаконне володіння"!
Починайте, я уважно слухаю!
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23.05.2025 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Усього 1 кв км? Нічосссі як багато
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23.05.2025 13:11 Ответить
А теперка розкажіть, як рузьким свого часу вдалося документально оформити "незаконне володіння"!
Починайте, я уважно слухаю!
показать весь комментарий
23.05.2025 13:15 Ответить
А як з тими хто оформляв ці землі їм у спадщину? Шо з цими ******* в кабінетах робити?
показать весь комментарий
23.05.2025 13:17 Ответить
А як на рахунок громадян України,які забудували і загородили майже все узбережжя Дніпра?Може їм для початку прочитати Конституцію,яка гарантує вільний доступ ВСІХ до природніх водойм?Просто зібрати всіх отих мудрагелів в одній камері на двоярусних нарах і прочитати їм Конституцію.А заодно і ККУ відповідні статті...
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23.05.2025 13:20 Ответить
Є і такі, кому війна не завадила хапанути шматочок лісу і побудувати теремок.
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23.05.2025 14:09 Ответить
Через Портнова
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23.05.2025 13:22 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки громадян рф володіють будинками, житловими та нежитловими приміщенями "на Украінє"?
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23.05.2025 13:50 Ответить
Клас, ОПа має тепер чим нагородити прокурворів та суддів!
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23.05.2025 14:29 Ответить
України?
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23.05.2025 16:25 Ответить
 
 