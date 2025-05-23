Курсант военного института хотел скорректировать удар по своему вузу, - СБУ. ФОТОрепортаж
Задержан курсант ведущего военного института, которого уличили в сотрудничестве с ФСБ России.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание произошло при содействии главнокомандующего ВСУ.
Так, по поручению оккупантов фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.
"Чтобы выполнить это задание, фигурант обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов. Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности.
Также фигурант подготовил для отправки куратору из фсб "отчеты", в которых расписал даже график пребывания курсантов на различных объектах", - говорится в сообщении.
СБУ разоблачила агента РФ, задокументировав его работу на оккупантов, и задержала на территории вуза.
Он попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легких заработков" в Telegram-каналах.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Ніби на росії ніхто легких заробітків у тєлєгє не шукає.
Але на подібні справи вони йди сцють, бо фсб - це вам не СБУ.
гірка правда
Ланцюгами за ноги до верстата і пахати під демократизатором.
Воно і досі, лише очима лупає, як і абдристович з аброхамієм з ВРУ!
А ГенПрокурори, колонами, сором'язливо тікають з України за кордон!!
Баканов із заступниками, цим опікується з ДержПрикСлужби !!!
баринститут а там шпиен, ну и поспособствовал задержанию).
"Слухи по Москве: заслал Троцкий из-за кордона банды шептунов-брехунов. На один толь-
ко «Серп и молот» - сто. Врали шептуны такое - уши вянут. Говорили, будто власть советская
девку живую без парашюта бросала из-под самых небес. А девка жива-здорова. Стрелкова. Или Стрелина. Шептунов вчерась ночью брали. На «Серпе и молоте» всех, у кого язычок больше стандарта, выловили. Двести их было.
Точнее - двести пять. Пятерых парашютист Холованов прямо на заводе поймал.
Летел на полюс. Дай, думает, прыгну на завод да одного брехуна поймаю. И что же вы ду-
маете? Прыгнул с парашютом и - хвать одного. Хвать другого. За полчаса - пятерых. Связал
всех одним парашютом… А других ночью брали. Но тех уже обычным порядком. С кроваток.
Тепленькими. И по другим заводам брали. Три тыщи. Или четыре. Поделом." (С) В.Суворов "Контроль".
Навіщо? Це все ж є на гугл-картах.
Виявляти вчасно це і є їх робота.
Одне погано, що по факту сцецперевірки почили в бозі, і треба негайно згадувати як було до цього і перевіряти всіх до десятого коліна перш ніж приймати у правоохоронні, військові органи та ЗВО.
тіко кнопкові, шоби дзвонити мамі, татові, дівчині
штати, брити, французи так роблять, ізраїль вже теж до того йде
Якзо хтось не пам'ятає
https://www.youtube.com/watch?v=E2rjaH1RMAQ&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Терористів у Донецький аеропорт впустив співробітник СБУ
ті є самі співробітники хдали Крим і решту.
"Ґдє, ґдє? Ф Караґандє!"
Таких треба показово стріляти. Щоб іншим наука була