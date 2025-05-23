Курсант военного института хотел скорректировать удар по своему вузу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан курсант ведущего военного института, которого уличили в сотрудничестве с ФСБ России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание произошло при содействии главнокомандующего ВСУ.

Так, по поручению оккупантов фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

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"Чтобы выполнить это задание, фигурант обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов. Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности.

Также фигурант подготовил для отправки куратору из фсб "отчеты", в которых расписал даже график пребывания курсантов на различных объектах", - говорится в сообщении.





СБУ разоблачила агента РФ, задокументировав его работу на оккупантов, и задержала на территории вуза.

Он попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легких заработков" в Telegram-каналах.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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