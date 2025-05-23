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Новости Государственная измена Задержание корректировщиков
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Курсант военного института хотел скорректировать удар по своему вузу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан курсант ведущего военного института, которого уличили в сотрудничестве с ФСБ России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание произошло при содействии главнокомандующего ВСУ.

Курсант военного института работал на ФСБ РФ

Так, по поручению оккупантов фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

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"Чтобы выполнить это задание, фигурант обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов. Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности.

Также фигурант подготовил для отправки куратору из фсб "отчеты", в которых расписал даже график пребывания курсантов на различных объектах", - говорится в сообщении.

Курсант военного института работал на ФСБ РФ
Курсант военного института работал на ФСБ РФ

СБУ разоблачила агента РФ, задокументировав его работу на оккупантов, и задержала на территории вуза.

Он попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легких заработков" в Telegram-каналах.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19983) курсанты (165) государственная измена (1566) корректировщик (61)


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Топ комментарии
+23
їпанько підарське
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23.05.2025 10:20
+16
"Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ". Заходит Сырский в бар институт а там шпиен, ну и поспособствовал задержанию).
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23.05.2025 10:37
+14
І лічно дарагой таваріщ Сирскій . Совком аж смердить.
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23.05.2025 10:42
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Правила форума Совет форумчан
Свідок шашликів? 🤣🤣🤣
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24.05.2025 09:11 Ответить
Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легких заробітків" у Telegram-каналах.
Ніби на росії ніхто легких заробітків у тєлєгє не шукає.
Але на подібні справи вони йди сцють, бо фсб - це вам не СБУ.
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23.05.2025 10:19 Ответить
легкий заробіток=так став би повією
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23.05.2025 10:22 Ответить
їпанько підарське
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23.05.2025 10:20 Ответить
Ото,****@ виховали за час незалежної держави(((Він що сам такий "мудрий",чи завжди був?(
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23.05.2025 10:25 Ответить
зрадники завжди були, є та будуть
гірка правда
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23.05.2025 10:29 Ответить
Спробуй кацапа виховати по іншому
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23.05.2025 11:19 Ответить
Золотий фонд зеленої мразоти!
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23.05.2025 10:26 Ответить
Не треба довічно годувати.

Ланцюгами за ноги до верстата і пахати під демократизатором.
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23.05.2025 10:28 Ответить
Яблуко ві яблуні?
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23.05.2025 10:29 Ответить
А зеленський, з Оманськими та помічниками ригоАНАЛІВ опу, взагалі злив СпецОперацію України проти вгнерівці ******!!
Воно і досі, лише очима лупає, як і абдристович з аброхамієм з ВРУ!
А ГенПрокурори, колонами, сором'язливо тікають з України за кордон!!
Баканов із заступниками, цим опікується з ДержПрикСлужби !!!
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23.05.2025 10:33 Ответить
На Житомирщині є непогані кварцитові кар"єри. Був на одному такому. Яма - у кілька сот метрів, глибиною. Навкруги - на два десятки кілометрів - болота непрохідні... Запхнуть туди - і хай махає кайлом. Нам потрібні бетонні блоки, для відбудови зруйнованого. І нові дороги, асфальтовані - теж...
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23.05.2025 10:33 Ответить
яка краса)..., а я кварцит на залізничних коліях іноді збираю..., чомусь в нас ********** з нього насип робити...
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23.05.2025 10:39 Ответить
Недалеко від мене, цілі вагони його розвантажують... Асфальтний завод... Можу, по блату", мішками відвантажить. "Новою поштою"...
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23.05.2025 10:51 Ответить
дуже цікаво )) я подумаю...
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23.05.2025 11:21 Ответить
Є ще уранові шахти, там потрібні робочі руки
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23.05.2025 10:49 Ответить
Туди хер влаштуєшся, до війни по блату тільки брали. По рекомендаціям.
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23.05.2025 12:01 Ответить
"Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ". Заходит Сырский в бар институт а там шпиен, ну и поспособствовал задержанию).
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23.05.2025 10:37 Ответить
І лічно дарагой таваріщ Сирскій . Совком аж смердить.
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23.05.2025 10:42 Ответить
Чогось пригадалося
"Слухи по Москве: заслал Троцкий из-за кордона банды шептунов-брехунов. На один толь-
ко «Серп и молот» - сто. Врали шептуны такое - уши вянут. Говорили, будто власть советская
девку живую без парашюта бросала из-под самых небес. А девка жива-здорова. Стрелкова. Или Стрелина. Шептунов вчерась ночью брали. На «Серпе и молоте» всех, у кого язычок больше стандарта, выловили. Двести их было.
Точнее - двести пять. Пятерых парашютист Холованов прямо на заводе поймал.
Летел на полюс. Дай, думает, прыгну на завод да одного брехуна поймаю. И что же вы ду-
маете? Прыгнул с парашютом и - хвать одного. Хвать другого. За полчаса - пятерых. Связал
всех одним парашютом… А других ночью брали. Но тех уже обычным порядком. С кроваток.
Тепленькими. И по другим заводам брали. Три тыщи. Или четыре. Поделом." (С) В.Суворов "Контроль".
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23.05.2025 10:57 Ответить
Все простіше... До Сирського зайшли "контріки" і показали "разработку"... І він дав згоду на затримання... Така методика ще при Союзі існувала...
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23.05.2025 11:26 Ответить
Крутий курсант, якщо дозвіл треба було брати у самого Сирського. Мабуть з його близкого оточення. Бо в нас навіть ТЦК ложить с прибором на прокурорів, адвокатів і толкователей Конституції всіх рангів!
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24.05.2025 07:13 Ответить
Ти, просто, з подібним, ніколи не стикався... Це іменувалося завжди, "предпосылкой к конфликту ведомств"... Щоб "вояки" не піднімали "хіпішь", що під них "копають" - ще в 60-ті, було відпрацьовано, подібну "методику"...
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24.05.2025 07:28 Ответить
Ага, а на арешт Косинського просили дозволу у Ленки Зеленської, бо Хлявний був на шашликах у Жеки?
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24.05.2025 08:17 Ответить
Я повинен уміть по твоїй "фені ботать"?
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24.05.2025 08:25 Ответить
То твоя особиста справа! Як кажуть мої корєша "Liberum arbitrium"
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24.05.2025 09:25 Ответить
Ясно... Якщо "не в темі" - будемо "з"їжджать на "непонятки для узкава круга" - щоб виглядіть "розумнішим"...
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24.05.2025 09:34 Ответить
Обміняють.
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23.05.2025 10:40 Ответить
нахіба підарам використаний гандон?
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23.05.2025 10:42 Ответить
Ні. Такі мавпочки одноразові. Та й не потрібні русні у себе зрадники за легкий заробіток.
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23.05.2025 10:46 Ответить
Або Сирський передумає, тоді ще й вибачатися СБУ буде!
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24.05.2025 07:14 Ответить
"фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту"

Навіщо? Це все ж є на гугл-картах.
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23.05.2025 10:41 Ответить
на гуглкартах є, на яндекскартах мабудь нема.
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23.05.2025 10:58 Ответить
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23.05.2025 11:04 Ответить
Тільки до гилляки !
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23.05.2025 10:44 Ответить
Уявляєте собі кількість таких самих виродків, які вже закінчили такі ВНЗ та при погонах командують армією?
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23.05.2025 10:46 Ответить
Деяким коментаторам на подобається, що затримали зрадника, тому намагаються змістити увагу
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23.05.2025 10:51 Ответить
Усі ці "агенти" не можуть почистити телеграм?
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23.05.2025 10:51 Ответить
Стипендія 700 грн, тому шукають такі курсанти додатковий заробіток в різних місцях, а русня цим користується і знаходить таких ідіотів
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23.05.2025 10:53 Ответить
У Вас застарілі дані. З 01.05.2025 р. - 8 000 грн.
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23.05.2025 11:13 Ответить
******** виродок. Звідки тільки такі беруться.
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23.05.2025 10:54 Ответить
"Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ. " - щось не видно головнокомандувача на фото, де він
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23.05.2025 11:20 Ответить
планує бурятську операцію
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24.05.2025 07:29 Ответить
Профілактику ніхто Не відміняв. АЛЕ. Не там шукають і не тих ловлять. Розвели як лоха
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23.05.2025 11:21 Ответить
Треба щось кординально міняти ,як покараня має бути посилено що б жодне бидло і подумати не могло ,має бути національно патріотичне виховання як в навчальних закладах так і в інформаційному просторі яких чомусь навіть під час війни немає ,зате є всякі непотрібні шоу,люди гинуть їм смішно і вже пора розібратись з тими телеграм каналами які використовує ворог ,а всю мерзоту яка допомагає ворогу на розмінування до скону.
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23.05.2025 11:23 Ответить
Чергова показуха типу Совкові чекісти не дремлють.. щоб всі боялись
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23.05.2025 11:35 Ответить
Все правильно роблять СБУ.
Виявляти вчасно це і є їх робота.
Одне погано, що по факту сцецперевірки почили в бозі, і треба негайно згадувати як було до цього і перевіряти всіх до десятого коліна перш ніж приймати у правоохоронні, військові органи та ЗВО.
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23.05.2025 11:48 Ответить
забрати нахрін гаджети
тіко кнопкові, шоби дзвонити мамі, татові, дівчині
штати, брити, французи так роблять, ізраїль вже теж до того йде
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23.05.2025 12:19 Ответить
ще один жалюгідний диктатурщик. чим ви кращі зелені і кацапні?
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24.05.2025 07:36 Ответить
Я вас прошу. Баканов і та банда.... Вони мали б те робити, але по факту тотально ... служба
Якзо хтось не пам'ятає
https://www.youtube.com/watch?v=E2rjaH1RMAQ&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Терористів у Донецький аеропорт впустив співробітник СБУ
ті є самі співробітники хдали Крим і решту.
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23.05.2025 12:40 Ответить
Щось типу цього, коли Малюк затримав схожого зрадника?
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23.05.2025 11:44 Ответить
по правді кацапи і так знають де знаходяться всі "виші", бо вони будувались ще при срср, але куратора фсб більше мабудь цікавили полігони навчань, бачу фото переписок він це хоче дізнатись...
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23.05.2025 11:54 Ответить
Дуже інформативна стаття, всі так обговорюють активно … в какому місті взагалі це все трапилось?
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23.05.2025 12:17 Ответить
"...в кáкому місті взагалі це все трапилось?
"Ґдє, ґдє? Ф Караґандє!"
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23.05.2025 12:29 Ответить
А що, вам теж треба координати, локації, явки та паролі?! 😜
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23.05.2025 13:33 Ответить
потрібен публічний РОЗСТРІЛ разом з усією його родиною
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23.05.2025 12:23 Ответить
Тю, розсмішив... Навіть дітям відомо, що сам собі морду не набʼєш!
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24.05.2025 07:18 Ответить
Мабуть батькі військові за часів совка були направлені з мордора в Україну..і весь час казали..гарбачов разваліл..нада вастанавіть ссср
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23.05.2025 12:40 Ответить
Під час війни для йомук подібних а ТАКОЖ для корупцонерів мусить бути одна єдина стаття-розстрільна.
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23.05.2025 13:03 Ответить
Ну ти дайошь! Родини розстрілювать! У нас і так бардак, а тоді ми зовсім без влади залишимось!
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24.05.2025 07:21 Ответить
Вирішення проблеми лише одне-бажаєш на державну службу, чи на навчання на військовослужбовця---будь ласка спершу детектор брехні.
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24.05.2025 03:40 Ответить
А відоме і інше вирішення проблеми - звернутися до брата Єрмака! Він мабуть вже з лікарняного від переляку вийшов...
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24.05.2025 07:24 Ответить
Дрібноту знайшли, а Портнова, рибину не побачили. Що зо сібіу таке?
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24.05.2025 07:36 Ответить
Підар же
Таких треба показово стріляти. Щоб іншим наука була
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24.05.2025 09:08 Ответить
Обміняють.
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24.05.2025 09:44 Ответить
 
 