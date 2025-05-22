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На Рівненщині викрили незаконний видобуток бурштину на понад 350 мільйонів гривень

бурштин

Працівники Державного бюро розслідування спільно зі Службою безпеки України викрили організовану групу, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області. 

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

"Слідство встановило, що наприкінці 2021 року місцевий підприємець, маючи значні фінансові ресурси, створив злочинну організацію з шести осіб. Вони системно займалися незаконним видобутком бурштину, розділивши між собою функції – від забезпечення техніки, пошуку копачів, зважування та пакування каміння до збуту, маскування діяльності та комунікацій із чиновниками і правоохоронцями", – сказано в повідомленні.

У червні 2022 року підконтрольне їм підприємство отримало два спецдозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину площею 20 гектарів у лісовому фонді. 

Проте замість дотримання процедур – обмеженого вилучення до 5 кілограмів бурштину з 1 гектара для досліджень і подальшого погодження з державними органами – організатори налагодили масовий видобуток.

Таким чином, за два роки, з червня 2022 до травня 2024 року, за сприяння директора однієї з філій державного підприємства "Ліси України" з цих ділянок та поза ними було незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину.

Шкода довкіллю через самовільне користування надрами становить щонайменше 354 млн грн.

Сімох учасників злочинної організації, зокрема працівника лісового господарства, затримано.

Як повідомлялося, у серпні минулого року ділянку бурштину на Рівненщині продали за понад 90 млн грн.

До того стало відомо, що в березні компанія німецького бізнесмена Марка Клопфеля придбала ліцензію на видобуток бурштину на ділянці "Крючкова" площею майже 40 га у Вараському районі Рівненської області.

Автор: 

видобуток (1785) СБУ (1546) бурштин (93) ДБР (497) Рівненська область (177)


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А у заступника цього директора ще раніше конфіскували 100 млн кеша походження якого він просто не надав. Пішов на угоду із слідством. Пізніше знайшли в нього ще 100 млн. які ніби якийсь товариш дав йому на зберігання. Пилораму, будівельну фірму і ділянки під будівництво залишили у власності. Через рік у нього знову будуть просто так валятися 100 млн у кульках на пилорамі. Ха ха ха.
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22.05.2025 18:51 Відповісти

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