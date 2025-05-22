На Рівненщині викрили незаконний видобуток бурштину на понад 350 мільйонів гривень

Працівники Державного бюро розслідування спільно зі Службою безпеки України викрили організовану групу, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

"Слідство встановило, що наприкінці 2021 року місцевий підприємець, маючи значні фінансові ресурси, створив злочинну організацію з шести осіб. Вони системно займалися незаконним видобутком бурштину, розділивши між собою функції – від забезпечення техніки, пошуку копачів, зважування та пакування каміння до збуту, маскування діяльності та комунікацій із чиновниками і правоохоронцями", – сказано в повідомленні.

У червні 2022 року підконтрольне їм підприємство отримало два спецдозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину площею 20 гектарів у лісовому фонді.

Проте замість дотримання процедур – обмеженого вилучення до 5 кілограмів бурштину з 1 гектара для досліджень і подальшого погодження з державними органами – організатори налагодили масовий видобуток.

Таким чином, за два роки, з червня 2022 до травня 2024 року, за сприяння директора однієї з філій державного підприємства "Ліси України" з цих ділянок та поза ними було незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину.

Шкода довкіллю через самовільне користування надрами становить щонайменше 354 млн грн.

Сімох учасників злочинної організації, зокрема працівника лісового господарства, затримано.

Як повідомлялося, у серпні минулого року ділянку бурштину на Рівненщині продали за понад 90 млн грн.

До того стало відомо, що в березні компанія німецького бізнесмена Марка Клопфеля придбала ліцензію на видобуток бурштину на ділянці "Крючкова" площею майже 40 га у Вараському районі Рівненської області.