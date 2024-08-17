Ділянку бурштину на Рівненщині продали за понад 90 мільйонів

16 серпня відбувся повторний аукціон із продажу спецдозволу на розробку бурштинової ділянки "Поляна" у Рівненській області.

Про це пише liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.Продажі.

У липні перші торги закінчилися не вдало, переможці так і не викупили ліцензію. Тоді її оцінили у 35 млн грн.

Цього разу ціна зросла до 91 млн грн. Найвищу ставку зробило ТОВ "Консалтингова компанія Профземінвест" Миколи Котнюка.

Зазначається, що Котнюк є головою правління Асоціації бурштинового бізнесу України. Також володіє низкою компаній, серед яких ТОВ "Український бурштин", цегельний завод "Полісся", кредитні спілки "Рівненщина" і "Захід-Капітал" тощо.

Ділянка "Поляна" площею 44,63 га розташована на відстані 3 км на захід від села Лінчин неподалік від Рівного. Термін дії спеціального дозволу на видобування становить п'ять років.

Як повідомлялося, у березні компанія німецького бізнесмена Марка Клопфеля придбала ліцензію на видобуток бурштину на ділянці "Крючкова" площею майже 40 га у Вараському районі Рівненської області.