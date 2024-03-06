Німецький бізнесмен купив ліцензію на видобуток бурштину в Україні
Компанія німецького бізнесмена Марка Клопфеля придбала ліцензію на видобуток бурштину на ділянці "Крючкова" площею майже 40 га у Вараському районі Рівненської області.
ТОВ "Полісся Природ Ресурс", яке належить Клопфелю і громадянину України Дмитру Угро, запропонувало за неї 3,48 млн грн при стартовій ціні 3,43 млн грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".
Єдиним конкурентом компанії-переможця на торгах 23 лютого було ТОВ "Алма Трейд Компані" (кінцевий бенефіціар – громадянин Індії Радхакрішнан Рахіт), але воно запропонувало за лот на 3360 грн менше.
У підсумку, 5 березня ТОВ "Полісся Природ Ресурс" та Держгеонадра уклали договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами.
Ліцензію видали на 10 років. Вона надає право проводити геологічне вивчення бурштину, а також дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням.
Німець Марк Клопфель, який мешкає в ОАЕ, є власником низки фірм, що активно заходять на український ринок. Одна із них – "Клопфель Ріал Естейт" – була потенційним покупцем майже 20 га землі сільгосппризначення у Вараському районі. Крім того, він вказаний співвласником ТОВ "Український маршал", свідчать дані YouControl.
Відомо, що Клопфель позиціонує себе як фахівець у галузі розвитку бізнесу на міжнародних ринках, інвестує у Західну Європу. На сайті Kloepfel Global Sales, наприклад, зазначено, що компанія має у своєму портфоліо понад десяток компаній на ринках Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Німеччини, Швейцарії та Австрії. Інвестиційний капітал на даний час оцінюється "у кілька мільйонів євро".
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