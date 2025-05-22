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Новости Фото Задержание поджигателей
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Задержаны 6 поджигателей в трех областях. Самому младшему - 13 лет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны шесть российских пособников, которые занимались поджогами авто Сил обороны и объектов "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Самому молодому из завербованных агентов - 13 лет. Все они попали в поле зрения оккупантов, когда искали "легкого заработка" в Telegram-каналах.

Сначала они согласовывали с кураторами потенциальные "цели", а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

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Днепропетровщина

Задержаны двое несовершеннолетних из города Самар, которые сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов. В дальнейшем они должны были выявлять и поджигать служебные авто украинских защитников. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны "по горячим следам" после преступлений на железной дороге.

Одесская область

Задержаны двое юношей 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска, которые порознь выполняли заказ РФ.

Они уничтожили три релейных шкафа Укрзализныци и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения задач на фронте.

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Чернигов

Задержан 24-летний сварщик с местной СТО, который пытался сжечь авто украинского воина. Он хотел поджечь транспортное средство прямо на территории СТО, инсценировав, что это сделали "посторонние лица", которые пробрались на территорию в темное время суток.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он уже подготовил легковоспламеняющееся вещество для преступления.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения).

Злоумышленники под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта.

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Задержаны шесть поджигателей в трех областях Украины
Задержаны шесть поджигателей в трех областях Украины
Задержаны шесть поджигателей в трех областях Украины
Задержаны шесть поджигателей в трех областях Украины
Задержаны шесть поджигателей в трех областях Украины

Автор: 

Одесская область (3621) поджог (1091) СБУ (19980) Чернигов (890) Черноморское (23) Днепропетровская область (4047) Черниговская область (1150) Самарский район (4) Одесский район (172) Черниговский район (39) Орлівщина (2)


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Найстарший грав членом на роялі та чотири рази ржав над повістками
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22.05.2025 16:20 Ответить
Це ті, що волають для сруськіх Тік-токарів, про «примусову бусифікацію», під час мобілізації в Україні, ще з 2014 року!!
Їх чекає, «важка доля» шуфрича-коламойського, або беркутні-убивць!!…
Суддівські, помусолять їх, а потім, і відпустять, як останніх або єфремова чи симоненка! Або і просто, па тіхаму, в лес…??
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22.05.2025 16:28 Ответить
Безкарність, вседозволеність та анархія в школах - ось причини цього ганебного явища. Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОНі? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
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22.05.2025 16:39 Ответить
Не маю ніякого стосунку до системи освіти - звичайний обиватель. Але живу, у себе на районі, недалеко від шкільного стадіону де зазвичай щовечора збираються школярі різного віку. І мимоволі стаю свідком їх спілкування. І просто жахаюсь як вони говорять один з одним. Матюк на матюкові. Причому незалежно від віку. Дивлюсь така малеча тільки років зо три як воно взагалі говорити почало, гне таке матюччя, що і не кожний дорослий чув. Що там відбувається у тій системі освіти?! Хто довів до цього?! Хто той міністр освіти і куди вони дивляться ?! Це ж наше майбутнє...
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22.05.2025 19:14 Ответить
все просто: систему освіти знищили, бо нашій державі розумні не треба. Дали всі права учням, але забрали обов'язки. Плюс деградація від надмірного споживання примітивного контента
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22.05.2025 20:11 Ответить
Партізани. Камсамольци і один піонер.
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22.05.2025 16:43 Ответить
Лише конфіскація майна на суму завданої шкоди і тюрячка зможуть залякати придурків.
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22.05.2025 18:16 Ответить
Батьки не привчали до роботи а привчали красти
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22.05.2025 18:24 Ответить
 
 