Задержаны 6 поджигателей в трех областях. Самому младшему - 13 лет, - СБУ. ФОТОрепортаж
Задержаны шесть российских пособников, которые занимались поджогами авто Сил обороны и объектов "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Самому молодому из завербованных агентов - 13 лет. Все они попали в поле зрения оккупантов, когда искали "легкого заработка" в Telegram-каналах.
Сначала они согласовывали с кураторами потенциальные "цели", а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.
Днепропетровщина
Задержаны двое несовершеннолетних из города Самар, которые сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов. В дальнейшем они должны были выявлять и поджигать служебные авто украинских защитников. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны "по горячим следам" после преступлений на железной дороге.
Одесская область
Задержаны двое юношей 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска, которые порознь выполняли заказ РФ.
Они уничтожили три релейных шкафа Укрзализныци и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения задач на фронте.
Чернигов
Задержан 24-летний сварщик с местной СТО, который пытался сжечь авто украинского воина. Он хотел поджечь транспортное средство прямо на территории СТО, инсценировав, что это сделали "посторонние лица", которые пробрались на территорию в темное время суток.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он уже подготовил легковоспламеняющееся вещество для преступления.
Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения).
Злоумышленники под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта.
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Їх чекає, «важка доля» шуфрича-коламойського, або беркутні-убивць!!…
Суддівські, помусолять їх, а потім, і відпустять, як останніх або єфремова чи симоненка! Або і просто, па тіхаму, в лес…??