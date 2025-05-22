Задержаны 6 поджигателей в трех областях. Самому младшему - 13 лет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны шесть российских пособников, которые занимались поджогами авто Сил обороны и объектов "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Самому молодому из завербованных агентов - 13 лет. Все они попали в поле зрения оккупантов, когда искали "легкого заработка" в Telegram-каналах.

Сначала они согласовывали с кураторами потенциальные "цели", а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

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Днепропетровщина

Задержаны двое несовершеннолетних из города Самар, которые сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов. В дальнейшем они должны были выявлять и поджигать служебные авто украинских защитников. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны "по горячим следам" после преступлений на железной дороге.

Одесская область

Задержаны двое юношей 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска, которые порознь выполняли заказ РФ.

Они уничтожили три релейных шкафа Укрзализныци и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения задач на фронте.

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Чернигов

Задержан 24-летний сварщик с местной СТО, который пытался сжечь авто украинского воина. Он хотел поджечь транспортное средство прямо на территории СТО, инсценировав, что это сделали "посторонние лица", которые пробрались на территорию в темное время суток.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он уже подготовил легковоспламеняющееся вещество для преступления.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения).

Злоумышленники под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта.

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