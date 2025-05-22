Затримано 6 паліїв у трьох областях. Наймолодшому - 13 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано шістьох російських поплічників, які займалися підпалами авто Сил оборони та об'єктів "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наймолодшому із завербованих агентів - 13 років. Всі вони потрапили у поле зору окупантів, коли шукали "легкого заробітку" у Telegram-каналах.

Спочатку вони погоджували з кураторами потенційні "цілі", а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

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Дніпропетровщина

Затримано двох неповнолітніх з міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів. У подальшому вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані "по гарячих слідах" після злочинів на залізниці.

Одещина

Затримано двох юнаків 17 та 18 років, а також 27-річного жителя Чорноморська, які порізно виконували замовлення РФ.

Вони знищили три релейні шафи Укрзалізниці та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

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Чернігів

Затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського воїна. Він хотів підпалити транспортний засіб прямо на території СТО, інсценувавши, що це зробили "сторонні особи", які пробралися на територію у темну пору доби.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він уже підготував легкозаймисту речовину для злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта.

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