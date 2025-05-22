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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Затримано 6 паліїв у трьох областях. Наймолодшому - 13 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано шістьох російських поплічників, які займалися підпалами авто Сил оборони та об'єктів "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наймолодшому із завербованих агентів - 13 років. Всі вони потрапили у поле зору окупантів, коли шукали "легкого заробітку" у Telegram-каналах.

Спочатку вони погоджували з кураторами потенційні "цілі", а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

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Дніпропетровщина

Затримано двох неповнолітніх з міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів. У подальшому вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані "по гарячих слідах" після злочинів на залізниці.

Одещина

Затримано двох юнаків 17 та 18 років, а також 27-річного жителя Чорноморська, які порізно виконували замовлення РФ.

Вони знищили три релейні шафи Укрзалізниці та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

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Чернігів

Затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського воїна. Він хотів підпалити транспортний засіб прямо на території СТО, інсценувавши, що це зробили "сторонні особи", які пробралися на територію у темну пору доби.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він уже підготував легкозаймисту речовину для злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта.

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Затримано шістьох паліїв у трьох областях України
Затримано шістьох паліїв у трьох областях України
Затримано шістьох паліїв у трьох областях України
Затримано шістьох паліїв у трьох областях України
Затримано шістьох паліїв у трьох областях України

Автор: 

Одеська область (3271) підпал (693) СБУ (12909) Чернігів (793) Чорноморськ (43) Дніпропетровська область (3825) Чернігівська область (925) Самарівський район (4) Одеський район (180) Чернігівський район (40) Самар (2)


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Найстарший грав членом на роялі та чотири рази ржав над повістками
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22.05.2025 16:20 Відповісти
Це ті, що волають для сруськіх Тік-токарів, про «примусову бусифікацію», під час мобілізації в Україні, ще з 2014 року!!
Їх чекає, «важка доля» шуфрича-коламойського, або беркутні-убивць!!…
Суддівські, помусолять їх, а потім, і відпустять, як останніх або єфремова чи симоненка! Або і просто, па тіхаму, в лес…??
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22.05.2025 16:28 Відповісти
Безкарність, вседозволеність та анархія в школах - ось причини цього ганебного явища. Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОНі? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
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22.05.2025 16:39 Відповісти
Не маю ніякого стосунку до системи освіти - звичайний обиватель. Але живу, у себе на районі, недалеко від шкільного стадіону де зазвичай щовечора збираються школярі різного віку. І мимоволі стаю свідком їх спілкування. І просто жахаюсь як вони говорять один з одним. Матюк на матюкові. Причому незалежно від віку. Дивлюсь така малеча тільки років зо три як воно взагалі говорити почало, гне таке матюччя, що і не кожний дорослий чув. Що там відбувається у тій системі освіти?! Хто довів до цього?! Хто той міністр освіти і куди вони дивляться ?! Це ж наше майбутнє...
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22.05.2025 19:14 Відповісти
все просто: систему освіти знищили, бо нашій державі розумні не треба. Дали всі права учням, але забрали обов'язки. Плюс деградація від надмірного споживання примітивного контента
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22.05.2025 20:11 Відповісти
Партізани. Камсамольци і один піонер.
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22.05.2025 16:43 Відповісти
Лише конфіскація майна на суму завданої шкоди і тюрячка зможуть залякати придурків.
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22.05.2025 18:16 Відповісти
Батьки не привчали до роботи а привчали красти
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22.05.2025 18:24 Відповісти
 
 