За $11 000 переправляв ухилянтів до Молдови: на Одещині затримали водія, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали водія, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині затримали чоловіка, який вивозив ухилянтів до Молдови

Як зазначається, 45-річний українець, мешканець Одеської області, перевозив пасажирів, які домовились про "евакуацію" через закритий телеграм-канал. Організатор схеми перед виїздом проінструктував чоловіків і надав їм легенду - у разі перевірки вони мали заявити, що прямують на риболовлю до друга.

Після під’їзду до держкордону чоловіки мали перетнути його пішки, поза пунктами пропуску. Вартість "пакета послуг" становила 11 тисяч доларів з кожного.

Організатору вже оголошено підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

На пасажирів склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП - спроба незаконного перетину кордону. Матеріали скеровано до суду.

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) Одеська область (3448) ухилянти (1127)
Вытряхнуть из него хорошенько всю валюту, на них накупить FPV - дронов для ВСУ, а ему - дать хороший пинок под зад..
показати весь коментар
20.05.2025 15:13 Відповісти
 
 