За $11 000 переправляв ухилянтів до Молдови: на Одещині затримали водія, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали водія, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Як зазначається, 45-річний українець, мешканець Одеської області, перевозив пасажирів, які домовились про "евакуацію" через закритий телеграм-канал. Організатор схеми перед виїздом проінструктував чоловіків і надав їм легенду - у разі перевірки вони мали заявити, що прямують на риболовлю до друга.

Після під’їзду до держкордону чоловіки мали перетнути його пішки, поза пунктами пропуску. Вартість "пакета послуг" становила 11 тисяч доларів з кожного.

Організатору вже оголошено підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

На пасажирів склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП - спроба незаконного перетину кордону. Матеріали скеровано до суду.

