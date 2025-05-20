Голову ВЛК однієї із частин ДПСУ викрито на одержанні хабарів за фіктивні рішення щодо придатності, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру полковнику медичної служби - голові ВЛК одного із закладів медичного забезпечення регіонального значення ДПСУ за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.





За даними слідства, підозрюваний організував схему систематичного отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців Держприкордонслужби, які направлялись військовими частинами до військово-медичного клінічного центру для проходження ВЛК.

"За грошову винагороду підозрюваний сприяв внесенню недостовірних відомостей до медичної документації та рішення ВЛК. Зокрема, визнання військовослужбовців обмежено придатними до військової служби, надання відпусток за станом здоров’я та направлення на лікування без відповідних медичних показань", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Продавав фіктивні меддовідки ухилянтам: у Луцьку викрито члена ВЛК, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Затримання хабарника

Під час одержання неправомірної вигоди правоохоронці затримали посадовця у порядку ст. 208 КПК України.

У підозрюваного вилучено медичну документацію, що підтверджує факти прийняття неправомірних рішень з подальшим оформленням фіктивних висновків ВЛК щодо низки військовослужбовців.

Розслідування триває, встановлюються причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності.

Прокурори ініціювали відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Що кажуть у Держприкордонслужбі?

Як повідомили у пресцентрі ДПСУ, оперативники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ встановили, що посадова особа одного з військово-медичних закладів Держприкордонслужби отримувала неправомірну вигоду від військовослужбовців за фіктивні рішення щодо придатності до військової служби та надання відпусток за станом здоров’я. Під час отримання хабаря полковника медичної служби, який є головою гарнізонної ВЛК, затримали співробітники внутрішньої безпеки ДПСУ спільно з ДБР, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Під час обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення. Офіцеру повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.