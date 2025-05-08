Продавав фіктивні меддовідки ухилянтам: у Луцьку викрито члена ВЛК, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Луцьку поліцейські затримали завідувача відділення однієї з лікарень, який був членом військово-лікарської комісії та причетний до схеми продажу фальшивих медичних висновків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.





За інформацією поліції, за грошову винагороду він допомагав військовозобов’язаним чоловікам отримувати фіктивні діагнози, що дозволяли уникати мобілізації.

Затримання відбулося 7 травня. Медик отримав 15 тисяч гривень хабара, а загальна задокументована сума незаконної вигоди становить 70 тисяч гривень. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Поліція встановлює інших осіб, причетних до корупційної схеми. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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