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Продавав фіктивні меддовідки ухилянтам: у Луцьку викрито члена ВЛК, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Луцьку поліцейські затримали завідувача відділення однієї з лікарень, який був членом військово-лікарської комісії та причетний до схеми продажу фальшивих медичних висновків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Луцьку затримали лікаря за фальшиві довідки
Луцьку затримали лікаря за фальшиві довідки

За інформацією поліції, за грошову винагороду він допомагав військовозобов’язаним чоловікам отримувати фіктивні діагнози, що дозволяли уникати мобілізації.

Затримання відбулося 7 травня. Медик отримав 15 тисяч гривень хабара, а загальна задокументована сума незаконної вигоди становить 70 тисяч гривень. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Луцьку затримали лікаря за фальшиві довідки

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Поліція встановлює інших осіб, причетних до корупційної схеми. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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Автор: 

Луцьк (415) Нацполіція (15208) ухилянти (935) військово-лікарська комісія (214) Волинська область (863) Луцький район (4)


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оце полюція, оце оперативність... Прикро, що із потягами контейнерів із гуманітаркою для Запоріжжя так складно, геть баксами очі засліпило.
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08.05.2025 17:53 Відповісти
Красава!
Ось як треба "кайфувати" та "жити" в своє задоволення,
поки кругом безлад, анархія, вседозвілля!
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08.05.2025 18:05 Відповісти
 
 