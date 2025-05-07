Екскерівницю МСЕК, яка допомагала ухилянтам, взяли під варту в Миколаєві

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яку підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами слідства, влітку 2024 року підозрювана дала вказівку підлеглим винести завідомо неправдивий висновок про інвалідність одного з військовозобов’язаних, що дозволило йому уникнути мобілізації та отримати державні виплати. Йому було оформлено третю групу інвалідності.

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Крім того, посадовиця не задекларувала квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 млн гривень, що є порушенням антикорупційного законодавства.

Суд не визначив заставу. Жінку підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема про пособництво в ухиленні від військової служби та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Що передувало?

Правоохоронці провели обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, під час яких вилучили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.

Після стало відомо, що лікарці досі не висунуто підозру, оскільки тривали слідчі дії.

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