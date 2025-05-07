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Новини Ухилення від мобілізації
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Екскерівницю МСЕК, яка допомагала ухилянтам, взяли під варту в Миколаєві

У Миколаєві лікарку МСЕК, яка допомагала ухилянтам, взяли під варту

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яку підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами слідства, влітку 2024 року підозрювана дала вказівку підлеглим винести завідомо неправдивий висновок про інвалідність одного з військовозобов’язаних, що дозволило йому уникнути мобілізації та отримати державні виплати. Йому було оформлено третю групу інвалідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник начальника Черкаського ТЦК сприяв зриву мобілізації: його справу передали до суду, - ДБР

Крім того, посадовиця не задекларувала квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 млн гривень, що є порушенням антикорупційного законодавства.

Суд не визначив заставу. Жінку підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема про пособництво в ухиленні від військової служби та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Що передувало?

Правоохоронці провели обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, під час яких вилучили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.

Після стало відомо, що лікарці досі не висунуто підозру, оскільки тривали слідчі дії.

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Автор: 

Миколаїв (1809) Миколаївська область (2281) МСЕК (99) Миколаївський район (66)


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Топ коментарі
+4
Я мрію,щоб кожна тварюка відповіла за свій вибір в 2019р!!!Цей законопроект типовий піар і развод лохів.Адже підготовка на супротиву ніяк не буде стосуватись держапарату.Ви сопротивляйтесь,а ми ******* і жируємо далі .
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07.05.2025 14:32
+1
коментарі там норм
люди сказали верещучці все що я про неї (і про владу взагалі) думаю
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07.05.2025 15:05
+1
Зрозуміло.
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07.05.2025 15:11
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а Крупа шо там?
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07.05.2025 14:11 Відповісти
чекають коли всім колядникам відсипе
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07.05.2025 14:25 Відповісти
тут цікавіша тема на черзі для обговорення:
https://sud.ua/uk/news/publication/330346-podgotovka-vsego-grazhdanskogo-naseleniya-k-soprotivleniyu-vragu-irina-vereschuk-anonsirovala-registratsiyu-izmeneniy-v-zakonodatelstvo Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу - Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства
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07.05.2025 14:22 Відповісти
А ти мрієш здатися і отримати 10 рублєй і акцію Газпрому в подарунок?
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07.05.2025 14:25 Відповісти
Я мрію,щоб кожна тварюка відповіла за свій вибір в 2019р!!!Цей законопроект типовий піар і развод лохів.Адже підготовка на супротиву ніяк не буде стосуватись держапарату.Ви сопротивляйтесь,а ми ******* і жируємо далі .
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07.05.2025 14:32 Відповісти
якби я хотів здаватися - пішов би працювати в тцк або поліцію чи сбу дбр і т.д., вони перші тікали і здавались
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07.05.2025 15:07 Відповісти
Я нічого не мрію, я просто не хочу мати жодного відношення до збройних сил. Мені це в житті не потрібне
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07.05.2025 15:11 Відповісти
Зрозуміло.
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07.05.2025 15:11 Відповісти
І доречі, якщо вже пішло діло про супротив ворогу, шановний, невже у нас вже підправили законодавство, що будь-який громадянин може тримати дома арсенал зброї, як ненависні реднеки - виборці Трампа тримають у себе в штаті Техас? Та якби в кожній сім'ї в багатостраждальній Бучі були такі арсенали як у реднеківців, то і Бучі би ніякої не було би. Перестріляи би тих кацапів к ******* матері.
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07.05.2025 15:20 Відповісти
коментарі там норм
люди сказали верещучці все що я про неї (і про владу взагалі) думаю
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07.05.2025 15:05 Відповісти
Під вечір відпустять. Не перша, не остання...
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07.05.2025 15:47 Відповісти
Понад $450 тис., колекція ювелірних виробів, не задекларована квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 млн гривень...
То мабуть все завдяки "висновку про інвалідність одного з військовозобов'язаних", він же ж у неї один такий був
Чи може в неї теж були "прокурори-інваліди"? Ау, слідство!
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07.05.2025 16:07 Відповісти
 
 