Екскерівницю МСЕК, яка допомагала ухилянтам, взяли під варту в Миколаєві
Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яку підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами слідства, влітку 2024 року підозрювана дала вказівку підлеглим винести завідомо неправдивий висновок про інвалідність одного з військовозобов’язаних, що дозволило йому уникнути мобілізації та отримати державні виплати. Йому було оформлено третю групу інвалідності.
Крім того, посадовиця не задекларувала квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 млн гривень, що є порушенням антикорупційного законодавства.
Суд не визначив заставу. Жінку підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема про пособництво в ухиленні від військової служби та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.
Що передувало?
Правоохоронці провели обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині, під час яких вилучили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.
Після стало відомо, що лікарці досі не висунуто підозру, оскільки тривали слідчі дії.
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люди сказали верещучці все що я про неї (і про владу взагалі) думаю
То мабуть все завдяки "висновку про інвалідність одного з військовозобов'язаних", він же ж у неї один такий був
Чи може в неї теж були "прокурори-інваліди"? Ау, слідство!