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Новини Ухилення від мобілізації
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Псевдошлюб заради виїзду за кордон: чоловік намагався втекти до дружини в Німеччину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники у пункті пропуску "Краківець" викрили спробу незаконного перетину кордону під виглядом супроводу особи з інвалідністю.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На кордоні викрито псевдошлюб заради виїзду до НімеччиниНа кордоні викрито псевдошлюб заради виїзду до Німеччини

Як зазначається, 40-річний житель Черкаської області уклав фіктивний шлюб зі своєю 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, щоб отримати право на виїзд з України. Насправді чоловік прямував до Німеччини, де мешкає його справжня дружина.

Під час перевірки документів та з’ясування обставин виявилося, що шлюб був оформлений лише заради перетину кордону. Сам чоловік зізнався, що це був його "квиток" у Європу.

Інформацію про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, передано до поліції. Триває перевірка.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) ухилянти (927)


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Топ коментарі
+12
Під час перевірки документів та з'ясування обставин виявилося, що шлюб був оформлений лише заради перетину кордону.
-----------

Цікаво, а як вони це виявляють?
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06.05.2025 11:24
+12
В документах знизу аркушу дрібним шрифтом написано "оформлено лише заради перетину кордону"
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06.05.2025 11:26
+10
От взяв якийсь х## без суда без слідства раз і визнав твій шлюб фіктивним
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06.05.2025 11:41
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Під час перевірки документів та з'ясування обставин виявилося, що шлюб був оформлений лише заради перетину кордону.
-----------

Цікаво, а як вони це виявляють?
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06.05.2025 11:24 Відповісти
В документах знизу аркушу дрібним шрифтом написано "оформлено лише заради перетину кордону"
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06.05.2025 11:26 Відповісти
Ось експерт у цій афері, усе і роз'яснив!
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06.05.2025 11:39 Відповісти
По документах!
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06.05.2025 11:37 Відповісти
Облизують та нюхають статеві органи,якщо смак та запах відповідний-то фіктивних стосунків не має.
Задовбали вже такими повідомленнями дурними,краще хай покажуть роботу зі своїми хабарниками,скільки з 22 року через кордон було обілєчено бажаючих
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06.05.2025 11:41 Відповісти
😂
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06.05.2025 11:42 Відповісти
"Сам чоловік зізнався, що це був його "квиток" у Європу. Джерело: https://censor.net/ua/n3550663"

У перекладі на українську : "Пистять на підвалі, поки не підпишеш все, що треба"
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06.05.2025 12:00 Відповісти
Псевдошлюб 20 років заради виїзду закордон.
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06.05.2025 11:24 Відповісти
нє, ну тут і сліпий побачить, шо шлюб фейковий. Хоча Оксана Марченко Мердтвердчука же любила за шось
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06.05.2025 11:25 Відповісти
От ****! Хотів до дружини поїхати! Та як же ж він насмілився!
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06.05.2025 11:30 Відповісти
Тобто як? Він повинен бути тут і захищати свою дружину. Стоп, а дружина ж в Німеччині, то для чого йому бути тут - захищати ж її не треба. От про це варто запитати тих, хто дружин і не дружин в Німеччини пускає. А як ні, то хто вам винен. "Дружина в Німеччині" погано поєднується з "Треба захищати свою сім'ю" в Україні.
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06.05.2025 11:33 Відповісти
Тільки не зрозуміло чому не всі захищають своїх дружин,дітей,маєтки,бізнеси,особливо інвалідопрокурори,судді,держслужбовці,строгачи по 3дитини?
Якщо всі,то всі.
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06.05.2025 11:46 Відповісти
"Строгачи по 3дитини" - ну тут так грубо не треба, їм дозволили то вони й не йдуть, це питання ж до тих хто дозволяє. Але загалом так, країна лицемірства)
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06.05.2025 11:58 Відповісти
гроші на шлюб і весільну подорож вислала з німеччини дружина )
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06.05.2025 11:38 Відповісти
От взяв якийсь х## без суда без слідства раз і визнав твій шлюб фіктивним
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06.05.2025 11:41 Відповісти
Згідно з новим законом під час війни заборонено мати будь-які зв'язки з жінками з інвалідністю під загрозою кримінального покарання
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06.05.2025 11:52 Відповісти
а як він зміг вдруге одружитися - у нас же все в реєстрах записано
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06.05.2025 11:50 Відповісти
А що можна мати одразу дві дружини? Він часом не султан?
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06.05.2025 13:41 Відповісти
 
 