Псевдошлюб заради виїзду за кордон: чоловік намагався втекти до дружини в Німеччину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники у пункті пропуску "Краківець" викрили спробу незаконного перетину кордону під виглядом супроводу особи з інвалідністю.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 40-річний житель Черкаської області уклав фіктивний шлюб зі своєю 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, щоб отримати право на виїзд з України. Насправді чоловік прямував до Німеччини, де мешкає його справжня дружина.

Під час перевірки документів та з’ясування обставин виявилося, що шлюб був оформлений лише заради перетину кордону. Сам чоловік зізнався, що це був його "квиток" у Європу.

Інформацію про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, передано до поліції. Триває перевірка.

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