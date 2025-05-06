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Новости Уклонение от мобилизации
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Псевдобраки ради выезда за границу: мужчина пытался сбежать к жене в Германию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" разоблачили попытку незаконного пересечения границы под видом сопровождения лица с инвалидностью.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

На границе разоблачен псевдобрак ради выезда в ГерманиюНа границе разоблачен псевдобрак ради выезда в Германию

Как отмечается, 40-летний житель Черкасской области заключил фиктивный брак со своей 45-летней соседкой, имеющей II группу инвалидности, чтобы получить право на выезд из Украины. На самом деле мужчина направлялся в Германию, где живет его настоящая жена.

Во время проверки документов и выяснения обстоятельств оказалось, что брак был оформлен только ради пересечения границы. Сам мужчина признался, что это был его "билет" в Европу.

Информацию о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, передано в полицию. Продолжается проверка.

Также смотрите: Вывоз сыновей за границу по поддельным медицинским справкам: на Буковине разоблачены две женщины, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6471) уклонисты (858)


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Топ комментарии
+13
Під час перевірки документів та з'ясування обставин виявилося, що шлюб був оформлений лише заради перетину кордону.
-----------

Цікаво, а як вони це виявляють?
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06.05.2025 11:24
+13
В документах знизу аркушу дрібним шрифтом написано "оформлено лише заради перетину кордону"
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06.05.2025 11:26
+11
От взяв якийсь х## без суда без слідства раз і визнав твій шлюб фіктивним
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06.05.2025 11:41
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Під час перевірки документів та з'ясування обставин виявилося, що шлюб був оформлений лише заради перетину кордону.
-----------

Цікаво, а як вони це виявляють?
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06.05.2025 11:24 Ответить
В документах знизу аркушу дрібним шрифтом написано "оформлено лише заради перетину кордону"
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06.05.2025 11:26 Ответить
Ось експерт у цій афері, усе і роз'яснив!
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06.05.2025 11:39 Ответить
По документах!
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06.05.2025 11:37 Ответить
Облизують та нюхають статеві органи,якщо смак та запах відповідний-то фіктивних стосунків не має.
Задовбали вже такими повідомленнями дурними,краще хай покажуть роботу зі своїми хабарниками,скільки з 22 року через кордон було обілєчено бажаючих
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06.05.2025 11:41 Ответить
😂
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06.05.2025 11:42 Ответить
"Сам чоловік зізнався, що це був його "квиток" у Європу. Джерело: https://censor.net/ua/n3550663"

У перекладі на українську : "Пистять на підвалі, поки не підпишеш все, що треба"
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06.05.2025 12:00 Ответить
Псевдошлюб 20 років заради виїзду закордон.
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06.05.2025 11:24 Ответить
нє, ну тут і сліпий побачить, шо шлюб фейковий. Хоча Оксана Марченко Мердтвердчука же любила за шось
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06.05.2025 11:25 Ответить
От ****! Хотів до дружини поїхати! Та як же ж він насмілився!
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06.05.2025 11:30 Ответить
Тобто як? Він повинен бути тут і захищати свою дружину. Стоп, а дружина ж в Німеччині, то для чого йому бути тут - захищати ж її не треба. От про це варто запитати тих, хто дружин і не дружин в Німеччини пускає. А як ні, то хто вам винен. "Дружина в Німеччині" погано поєднується з "Треба захищати свою сім'ю" в Україні.
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06.05.2025 11:33 Ответить
Тільки не зрозуміло чому не всі захищають своїх дружин,дітей,маєтки,бізнеси,особливо інвалідопрокурори,судді,держслужбовці,строгачи по 3дитини?
Якщо всі,то всі.
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06.05.2025 11:46 Ответить
"Строгачи по 3дитини" - ну тут так грубо не треба, їм дозволили то вони й не йдуть, це питання ж до тих хто дозволяє. Але загалом так, країна лицемірства)
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06.05.2025 11:58 Ответить
гроші на шлюб і весільну подорож вислала з німеччини дружина )
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06.05.2025 11:38 Ответить
От взяв якийсь х## без суда без слідства раз і визнав твій шлюб фіктивним
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06.05.2025 11:41 Ответить
Згідно з новим законом під час війни заборонено мати будь-які зв'язки з жінками з інвалідністю під загрозою кримінального покарання
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06.05.2025 11:52 Ответить
а як він зміг вдруге одружитися - у нас же все в реєстрах записано
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06.05.2025 11:50 Ответить
А що можна мати одразу дві дружини? Він часом не султан?
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06.05.2025 13:41 Ответить
 
 