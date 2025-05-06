Псевдобраки ради выезда за границу: мужчина пытался сбежать к жене в Германию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" разоблачили попытку незаконного пересечения границы под видом сопровождения лица с инвалидностью.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 40-летний житель Черкасской области заключил фиктивный брак со своей 45-летней соседкой, имеющей II группу инвалидности, чтобы получить право на выезд из Украины. На самом деле мужчина направлялся в Германию, где живет его настоящая жена.

Во время проверки документов и выяснения обстоятельств оказалось, что брак был оформлен только ради пересечения границы. Сам мужчина признался, что это был его "билет" в Европу.

Информацию о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, передано в полицию. Продолжается проверка.

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