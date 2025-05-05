Вывоз сыновей за границу по поддельным медицинским справкам: на Буковине разоблачены две женщины, - ГПСУ. ФОТО
Двух женщин из Калуша и Коломыйского района Ивано-Франковской области разоблачили в попытке незаконного выезда их сыновей за пределы Украины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сыновья женщин, 1998 и 2000 годов рождения, подпадали под мобилизацию, поэтому для их выезда из страны были использованы фальшивые медицинские справки.
По данным следствия, в декабре 2023 года женщины организовали получение поддельных выводов врачебно-консультативной комиссии. В документах отмечалось, что они нуждаются в постоянном уходе, что дает право родственнику-сопровождающему выехать из Украины. Получив фальшивые справки, женщины вместе с сыновьями прибыли в пункт пропуска на Буковине, где их документы вызвали подозрение.
Оперативники и следователи провели обыски, изъяли телефоны, медицинские справки и другие вещественные доказательства. Обеим женщинам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 332 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы, в частности лица, которые изготавливали поддельные документы.
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Ні, не чули, не бачили.
С одной стороны закон, а с другой - желание спасти своего ребёнка.
По украинскому закону - решит продажный украинский суд. По личному отношению - жаль, что у женщин ничего не вышло.
Самих женщин хотят судить...
Но так же должна быть усилена ответсвтенность ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ УХИЛЯНТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ. Вплоть до державной зрады и конфискации имущества.
Тоесть возмущение что служат не все - нормально. Хотелось бы под бахмутом Баканова и сынков депутатов видеть в окопах. НО. Но твари и гниды ухилянтские это намного хуже. И коменты из нытья по поводу закрытой границы - это коменты тварей и предателей.