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Вывоз сыновей за границу по поддельным медицинским справкам: на Буковине разоблачены две женщины, - ГПСУ. ФОТО

Двух женщин из Калуша и Коломыйского района Ивано-Франковской области разоблачили в попытке незаконного выезда их сыновей за пределы Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

На Прикарпатье разоблачили попытку вывоза сыновей за границу по фальшивым справкам

Как отмечается, сыновья женщин, 1998 и 2000 годов рождения, подпадали под мобилизацию, поэтому для их выезда из страны были использованы фальшивые медицинские справки.

По данным следствия, в декабре 2023 года женщины организовали получение поддельных выводов врачебно-консультативной комиссии. В документах отмечалось, что они нуждаются в постоянном уходе, что дает право родственнику-сопровождающему выехать из Украины. Получив фальшивые справки, женщины вместе с сыновьями прибыли в пункт пропуска на Буковине, где их документы вызвали подозрение.

Оперативники и следователи провели обыски, изъяли телефоны, медицинские справки и другие вещественные доказательства. Обеим женщинам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 332 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы, в частности лица, которые изготавливали поддельные документы.

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Автор: 

Буковина (898) Госпогранслужба (6466) уклонисты (854) Львовская область (2910) Стрыйский район (14)


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Топ комментарии
+14
Син Стефанчука?
Ні, не чули, не бачили.
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05.05.2025 10:57
+11
У них же прізвища, не зеленський чи богдан, або данилов чи єрмак - татаров, шифери??
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05.05.2025 10:56
+10
З давніх часів втеча невдячних кріпаків (рабів та інших) від хазяїна вважалася одним із тяжких злочинів і каралася дуже суворо...
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05.05.2025 11:00
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Правила форума Совет форумчан
У них же прізвища, не зеленський чи богдан, або данилов чи єрмак - татаров, шифери??
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05.05.2025 10:56 Ответить
Син Стефанчука?
Ні, не чули, не бачили.
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05.05.2025 10:57 Ответить
З давніх часів втеча невдячних кріпаків (рабів та інших) від хазяїна вважалася одним із тяжких злочинів і каралася дуже суворо...
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05.05.2025 11:00 Ответить
країна мрій зебіленського, проголосував за какія разніцу, поржав на освітленій вулиці із свіжим асфальтом і почав активну фазу гостріння лиж, нехай інші насолоджуються їхнім вибором та кумиром по стрибкам в сторону від 4-ох повісток.
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05.05.2025 11:14 Ответить
Знаю одну таку маму, яка десь у 2023-му повивозила синів-зятів у Німеччину. Спочатку син її "супроводжував" бо вона тіпа інвалід по зору в Німеччину їхала. Потім зятька так вивезла з донькою та онуками. Тільки потім сини-зятьки десь "загубились" чи біженцями стали бички здорові, а ця інвалід за майже два року вже разів п'ять туди-сюди моталась без супроводу
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05.05.2025 11:14 Ответить
коли держава йде проти основного людського інстинкту - материнського - доля її сумна. Я ні за, ні проти, просто факт
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05.05.2025 11:25 Ответить
Держави, які не захищаються, мають ще більш сумну долю.
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05.05.2025 11:49 Ответить
Ну история печальная.
С одной стороны закон, а с другой - желание спасти своего ребёнка.
По украинскому закону - решит продажный украинский суд. По личному отношению - жаль, что у женщин ничего не вышло.
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05.05.2025 11:38 Ответить
Так в них вышло ...
Самих женщин хотят судить...
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05.05.2025 11:42 Ответить
Там же написано, что не вышло.
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05.05.2025 11:56 Ответить
Закон тільки тоді має авторитет та силу, коли він безпристрастний та не має привілеїв!
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05.05.2025 11:46 Ответить
Согласен, но другой судебной системы у нас для вас нет.
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05.05.2025 11:55 Ответить
Огромный минус что служат не все. Что мобилизация не тотальная. Поддерживаю что сынули всяких депутатов и чинушь, должны служить в первых рядах.
Но так же должна быть усилена ответсвтенность ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ УХИЛЯНТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ. Вплоть до державной зрады и конфискации имущества.

Тоесть возмущение что служат не все - нормально. Хотелось бы под бахмутом Баканова и сынков депутатов видеть в окопах. НО. Но твари и гниды ухилянтские это намного хуже. И коменты из нытья по поводу закрытой границы - это коменты тварей и предателей.
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05.05.2025 11:51 Ответить
Ткі як ти знищили Україну з середини ДБ!
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05.05.2025 12:09 Ответить
Коли нападали на Київ, я бачив 2 черги, в одній - Українці - це була черга в ТЦК. Інша черга, це зрадники покидьки і боягузи, які пригали в уходящі потяги, забили всю трассу на виїзд, тікали кто пішки кто на вєліку. Причому тварюк з другої черги було більше. Ти з якої? Риторичне питання.
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05.05.2025 12:25 Ответить
І це західна Україна. Патріотизм закінчується біля порогу власного будинку.
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05.05.2025 12:11 Ответить
 
 