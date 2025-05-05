Вивезення синів за кордон за підробленими медичними довідками: на Буковині викрито двох жінок, - ДПСУ. ФОТО

Двох жінок із Калуша та Коломийського району Івано-Франківської області викрили у спробі незаконного виїзду їхніх синів за межі України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сини жінок, 1998 та 2000 років народження, підпадали під мобілізацію, тому для їх виїзду з країни було використано фальшиві медичні довідки.

За даними слідства, у грудні 2023 року жінки організували отримання підроблених висновків лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що вони потребують постійного догляду, що дає право родичу-супровіднику виїхати з України. Отримавши фальшиві довідки, жінки разом із синами прибули до пункту пропуску на Буковині, де їхні документи викликали підозру.

Оперативники та слідчі провели обшуки, вилучили телефони, медичні довідки та інші речові докази. Обом жінкам оголошено підозру за ч. 1 ст. 332 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми, зокрема особи, які виготовляли підроблені документи.

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