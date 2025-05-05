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Вивезення синів за кордон за підробленими медичними довідками: на Буковині викрито двох жінок, - ДПСУ. ФОТО

Двох жінок із Калуша та Коломийського району Івано-Франківської області викрили у спробі незаконного виїзду їхніх синів за межі України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Прикарпатті викрили спробу вивезення синів за кордон за фальшивими довідками

Як зазначається, сини жінок, 1998 та 2000 років народження, підпадали під мобілізацію, тому для їх виїзду з країни було використано фальшиві медичні довідки.

За даними слідства, у грудні 2023 року жінки організували отримання підроблених висновків лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що вони потребують постійного догляду, що дає право родичу-супровіднику виїхати з України. Отримавши фальшиві довідки, жінки разом із синами прибули до пункту пропуску на Буковині, де їхні документи викликали підозру.

Оперативники та слідчі провели обшуки, вилучили телефони, медичні довідки та інші речові докази. Обом жінкам оголошено підозру за ч. 1 ст. 332 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми, зокрема особи, які виготовляли підроблені документи.

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Автор: 

Буковина (850) Держприкордонслужба ДПСУ (6020) ухилянти (923) Львівська область (2434) Стрийський район (15)


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У них же прізвища, не зеленський чи богдан, або данилов чи єрмак - татаров, шифери??
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05.05.2025 10:56 Відповісти
Син Стефанчука?
Ні, не чули, не бачили.
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05.05.2025 10:57 Відповісти
З давніх часів втеча невдячних кріпаків (рабів та інших) від хазяїна вважалася одним із тяжких злочинів і каралася дуже суворо...
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05.05.2025 11:00 Відповісти
країна мрій зебіленського, проголосував за какія разніцу, поржав на освітленій вулиці із свіжим асфальтом і почав активну фазу гостріння лиж, нехай інші насолоджуються їхнім вибором та кумиром по стрибкам в сторону від 4-ох повісток.
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05.05.2025 11:14 Відповісти
Знаю одну таку маму, яка десь у 2023-му повивозила синів-зятів у Німеччину. Спочатку син її "супроводжував" бо вона тіпа інвалід по зору в Німеччину їхала. Потім зятька так вивезла з донькою та онуками. Тільки потім сини-зятьки десь "загубились" чи біженцями стали бички здорові, а ця інвалід за майже два року вже разів п'ять туди-сюди моталась без супроводу
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05.05.2025 11:14 Відповісти
коли держава йде проти основного людського інстинкту - материнського - доля її сумна. Я ні за, ні проти, просто факт
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05.05.2025 11:25 Відповісти
Ну история печальная.
С одной стороны закон, а с другой - желание спасти своего ребёнка.
По украинскому закону - решит продажный украинский суд. По личному отношению - жаль, что у женщин ничего не вышло.
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05.05.2025 11:38 Відповісти
Так в них вышло ...
Самих женщин хотят судить...
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05.05.2025 11:42 Відповісти
Закон тільки тоді має авторитет та силу, коли він безпристрастний та не має привілеїв!
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05.05.2025 11:46 Відповісти
 
 