Экс-руководительницу МСЭК, помогавшую уклонистам, взяли под стражу в Николаеве
Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшей и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которую подозревают в содействии уклонению от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
По материалам следствия, летом 2024 года подозреваемая дала указание подчиненным вынести заведомо ложное заключение об инвалидности одного из военнообязанных, что позволило ему избежать мобилизации и получить государственные выплаты. Ему была оформлена третья группа инвалидности.
Кроме того, чиновница не задекларировала квартиру в Одессе стоимостью более 2,5 млн гривен, что является нарушением антикоррупционного законодательства.
Суд не определил залог. Женщину подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности о пособничестве в уклонении от военной службы и внесении ложных сведений в официальные документы.
Что предшествовало?
Правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК на Николаевщине, во время которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.
После стало известно, что врачу до сих пор не выдвинуто подозрение, поскольку продолжались следственные действия.
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люди сказали верещучці все що я про неї (і про владу взагалі) думаю
То мабуть все завдяки "висновку про інвалідність одного з військовозобов'язаних", він же ж у неї один такий був
Чи може в неї теж були "прокурори-інваліди"? Ау, слідство!