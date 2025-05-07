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Новости Уклонение от мобилизации
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Экс-руководительницу МСЭК, помогавшую уклонистам, взяли под стражу в Николаеве

В Николаеве врача МСЭК, которая помогала уклонистам, взяли под стражу

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшей и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которую подозревают в содействии уклонению от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам следствия, летом 2024 года подозреваемая дала указание подчиненным вынести заведомо ложное заключение об инвалидности одного из военнообязанных, что позволило ему избежать мобилизации и получить государственные выплаты. Ему была оформлена третья группа инвалидности.

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Кроме того, чиновница не задекларировала квартиру в Одессе стоимостью более 2,5 млн гривен, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Суд не определил залог. Женщину подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности о пособничестве в уклонении от военной службы и внесении ложных сведений в официальные документы.

Что предшествовало?

Правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК на Николаевщине, во время которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.

После стало известно, что врачу до сих пор не выдвинуто подозрение, поскольку продолжались следственные действия.

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Автор: 

Николаев (2155) Николаевская область (2131) МСЭК (82) Николаевский район (63)


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Топ комментарии
+5
Я мрію,щоб кожна тварюка відповіла за свій вибір в 2019р!!!Цей законопроект типовий піар і развод лохів.Адже підготовка на супротиву ніяк не буде стосуватись держапарату.Ви сопротивляйтесь,а ми ******* і жируємо далі .
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07.05.2025 14:32
+2
І доречі, якщо вже пішло діло про супротив ворогу, шановний, невже у нас вже підправили законодавство, що будь-який громадянин може тримати дома арсенал зброї, як ненависні реднеки - виборці Трампа тримають у себе в штаті Техас? Та якби в кожній сім'ї в багатостраждальній Бучі були такі арсенали як у реднеківців, то і Бучі би ніякої не було би. Перестріляи би тих кацапів к ******* матері.
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07.05.2025 15:20
+1
а Крупа шо там?
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07.05.2025 14:11
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а Крупа шо там?
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07.05.2025 14:11 Ответить
чекають коли всім колядникам відсипе
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07.05.2025 14:25 Ответить
тут цікавіша тема на черзі для обговорення:
https://sud.ua/uk/news/publication/330346-podgotovka-vsego-grazhdanskogo-naseleniya-k-soprotivleniyu-vragu-irina-vereschuk-anonsirovala-registratsiyu-izmeneniy-v-zakonodatelstvo Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу - Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства
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07.05.2025 14:22 Ответить
А ти мрієш здатися і отримати 10 рублєй і акцію Газпрому в подарунок?
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07.05.2025 14:25 Ответить
Я мрію,щоб кожна тварюка відповіла за свій вибір в 2019р!!!Цей законопроект типовий піар і развод лохів.Адже підготовка на супротиву ніяк не буде стосуватись держапарату.Ви сопротивляйтесь,а ми ******* і жируємо далі .
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07.05.2025 14:32 Ответить
якби я хотів здаватися - пішов би працювати в тцк або поліцію чи сбу дбр і т.д., вони перші тікали і здавались
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07.05.2025 15:07 Ответить
Я нічого не мрію, я просто не хочу мати жодного відношення до збройних сил. Мені це в житті не потрібне
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07.05.2025 15:11 Ответить
Зрозуміло.
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07.05.2025 15:11 Ответить
І доречі, якщо вже пішло діло про супротив ворогу, шановний, невже у нас вже підправили законодавство, що будь-який громадянин може тримати дома арсенал зброї, як ненависні реднеки - виборці Трампа тримають у себе в штаті Техас? Та якби в кожній сім'ї в багатостраждальній Бучі були такі арсенали як у реднеківців, то і Бучі би ніякої не було би. Перестріляи би тих кацапів к ******* матері.
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07.05.2025 15:20 Ответить
Ти забуваєш про Антимайдан.
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07.05.2025 17:29 Ответить
коментарі там норм
люди сказали верещучці все що я про неї (і про владу взагалі) думаю
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07.05.2025 15:05 Ответить
Під вечір відпустять. Не перша, не остання...
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07.05.2025 15:47 Ответить
Понад $450 тис., колекція ювелірних виробів, не задекларована квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 млн гривень...
То мабуть все завдяки "висновку про інвалідність одного з військовозобов'язаних", він же ж у неї один такий був
Чи може в неї теж були "прокурори-інваліди"? Ау, слідство!
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07.05.2025 16:07 Ответить
 
 