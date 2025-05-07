Экс-руководительницу МСЭК, помогавшую уклонистам, взяли под стражу в Николаеве

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшей и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которую подозревают в содействии уклонению от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам следствия, летом 2024 года подозреваемая дала указание подчиненным вынести заведомо ложное заключение об инвалидности одного из военнообязанных, что позволило ему избежать мобилизации и получить государственные выплаты. Ему была оформлена третья группа инвалидности.

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Кроме того, чиновница не задекларировала квартиру в Одессе стоимостью более 2,5 млн гривен, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Суд не определил залог. Женщину подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности о пособничестве в уклонении от военной службы и внесении ложных сведений в официальные документы.

Что предшествовало?

Правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК на Николаевщине, во время которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.

После стало известно, что врачу до сих пор не выдвинуто подозрение, поскольку продолжались следственные действия.

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