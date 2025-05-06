Заместитель начальника Черкасского ТЦК способствовал срыву мобилизации: его дело передано в суд, - ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника ТЦК и СП - начальника сектора комплектования Черкасского областного ТЦК и СП, который способствовал срыву мобилизационного плана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, офицер намеренно помогал отдельным военнообязанным избежать призыва. Его действия привели к срыву плана по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые подразделения ВСУ, в частности тех, которые выполняют задачи на фронте.

Чиновник превысил свои полномочия и нарушил требования Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", организовав незаконное предоставление отсрочки. Это нанесло ущерб укомплектованию подразделений, дискредитировало работу ТЦК и СП и подорвало доверие к мобилизационным мерам.

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Что ему грозит?

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение военного должностного лица к службе в условиях военного положения; ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения.

Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.