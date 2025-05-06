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Новости Уклонение от мобилизации
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Заместитель начальника Черкасского ТЦК способствовал срыву мобилизации: его дело передано в суд, - ГБР

ТЦК: проверка документов

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника ТЦК и СП - начальника сектора комплектования Черкасского областного ТЦК и СП, который способствовал срыву мобилизационного плана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, офицер намеренно помогал отдельным военнообязанным избежать призыва. Его действия привели к срыву плана по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые подразделения ВСУ, в частности тех, которые выполняют задачи на фронте.

Чиновник превысил свои полномочия и нарушил требования Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", организовав незаконное предоставление отсрочки. Это нанесло ущерб укомплектованию подразделений, дискредитировало работу ТЦК и СП и подорвало доверие к мобилизационным мерам.

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Что ему грозит?

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение военного должностного лица к службе в условиях военного положения; ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения.

Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

мобилизация (2779) ГБР (3001) ТЦК (543) Черкасская область (62)


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Червинского и Монастырского зелёной власти не достаточно было
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06.05.2025 13:19 Ответить
Почали пішаків прибирати потроху.
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06.05.2025 13:21 Ответить
Хто всрався? Невістка.
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06.05.2025 13:24 Ответить
"Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану" - по вказаним статтям повинні піти всі тцкуни.
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06.05.2025 13:24 Ответить
У нас руководители ТЦК стали новой "элитой" Зеленского. Новым олигархатом. Вон в Схиднице, например, папик главы областного ТЦК является владельцем новенького отеля.
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06.05.2025 13:28 Ответить
Родичі покидька Борисова також не бідують в іспанській Марбельї.
Як і решта звільнених у 23-му році воєнкомів.
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06.05.2025 13:37 Ответить
Цікавий факт - в подібних темах традиційно нема місцевих полум'яних борців з рядовими ухилянтами. Рабський менталітет - можна гавкати на холопа, але не на пана)
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06.05.2025 13:34 Ответить
А головного винуватця, який організував у ЗМІ та інтернет-мережі травлю ТЦК, а через них і ЗСУ (згадаймо текстовки тих публікацій, з брехливим кліше " військовослужбовці ЗСУ із хххТЦК хапають тягнуть, бусифікують і т.п. громадян ....") і таким чином глобально, свідомо, практично повністю зірвав мобілізацію 2023-2024 р.р, коли притягнуть до суду?
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06.05.2025 13:47 Ответить
 
 