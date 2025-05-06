Хакеры "слили" видео с совещания в Житомирском ТЦК: там заявили о попытке дискредитации. ВИДЕО
Видео со служебного совещания в Житомирском ТЦК и СП попало в сеть. Там заявили о хакерской атаке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети было обнародовано видео с совещания, которое проводил Житомирский областной ТЦК и СП.
На нем обсуждался вопрос, как "собирать накопления", вероятно речь идет о процессе мобилизации.
"Не только на полицию надеемся, кого нам приведет, или на группу оповещения. А также другие меры. Это владельцы оружия, ищем через полицию, ищем среди лиц, подлежащих приписке 2008 года. Ищем в учебных заведениях студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению. Авто.Риа - покупаем автомобили у этих людей. Любые средства, варианты, приветствуются", - отметили там.
Впоследствии в Житомирском областном ТЦК и СП прокомментировали видео.
"Враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.
Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации", - отметили там.
В ТЦК отметили, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом и назначили служебную проверку.
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"Це не те, про що ви подумали"
P.s. Но само совещание и то что там говорилось - не отрицают... То есть видео правдивое.
Ага,хакери...
Як отой,що розказував про м'ясні бригади в інтерв'ю-є ж невдоволені методами їх роботи.
Це не кажучи про те що за кожним вильотом/виїздом дрону має стояти оператор - а звідки їх взяти якщо самі не йдуть.
І скільки ще буде таких подачок - невідомо. А ось безкоштовної військової допомоги від США вже точно не буде.
І все це разом набагато менше за військовий бюджет Немитої.
Підтримка Заходу в фінансах і зброї,своє виробництво зброї,плюс постійне навчання нових людей керуванню високотехнологічним озброєнням з числа 1.1млн.військових.
Це так,поверхово.Військовим краще видно зсередини,як то робити.
По мобілізації слуги зробили обвал, спеціально чи ні,то інше питання,тому мають піти,саме менше.
От у мене сусід-гандон сидить-пердить вдома, не працює, його баба-дебілка заробляє йому на їжу і комуналку.
Того літа мав зі мною конфлікт за парковку бо бач, йому мало одног місця де стоїть його поламаний корч, який тертій рік нікуди не їде - він і другу тачку хотів там паркувати замість моєї. Коли я йому відмовив - навмисне відчиняв хвіртку із двору на вулицю щоб мої коти втікли. А перед тим хвалився орендарю що потруїв чиїхось котів.
Так я його спіймав, потрусив трохи і сказав що здам в одну славетну (своїми втратами) бригаду. Тепер навіть у двір носа не показує, обісранець
Дарма ТЦКашники тут виправдовуються.
Нашо таке чмо світ коптить? Хай би його справді ТЦК зловило - хоч якась користь була.
Не туди викинув сміття - "на фронт тебе треба"
Припаркувався на "чужому" місці - "такий борзий то вали на фронт"
Посварився з колегою - пішла в ТЦК і привела "групу оповіщення", забрали
Грали в футбол "надто шумно" - "вас всіх на фронт треба"
Так що "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов" (с)
Не лякай ляканого, дурбецало.
Те про що ти пишеш здалося ще в 2022 Верховній Раді України, коли вона прирівняла ТРО до лінійної піхоти.
Тож привітай мене з сьогоднішнім святом і краще подумай чи не ведеш ти себе як мудак із тими хто має зв'язки в ТЦК )))
А спіч про зв'язки з тцк це взагалі дитинство в жопі. Останній раз я щось подібне чув у 90х від босяка базарного "А ты Лечу знаешь? А я знаю". Ти що, клоун з 95го? Що ти тут рішалу включаєш, чєпуш?
А як дисав-як дисав, про бумеранг якийсь там кукурікав.
Ну то тепер ти розумієш де я бачив тебе, твій бумеранг і всі лякалки від подібних тобі диванних моралізаторів.
А ти теж чужих котів труїш чи чого так обісрався?
Ти коли незнайомих людей інвалідами називаєш, ти певне чекаєш що до тебе у відповідь будуть на ви і шепітом ,клоун? )
Цілком можливо, що його алкоголізм є результатом ПТСР, але ж тоді його лікувати треба за державний кошт, оскільки саме держава довела його до такого стану, а не саджати в кабінет, де він буде своїм видом відлякувати призовників.
Бестселер вийде у свій час.
Взагалі, шо б ви очікували почути на такому засіданні? Шоб головуючий як з трибуни віщав "панове офіцери, Батьківщина в смертельній небезпеці! Треба збільшити зусилля по оповіщенню патріотів, які за три роки ще не знають, що йде війна!" Так ви це собі уявляли? .
- Доброго дня.
- Доброго, а ви хто?
- Я співробітник Житомирського РТЦК Петренко, можна ваші документи?
- А шо се сталося?
- Так війна вже 4й рік.
- Да ви шо, а хто напав?
- Росія.
- Росія? Да бути такого не може. А я то думаю шо то за трівогі по ночам за вікном. Да, діла. Ну, ладно я пішов
- Ти куди? Ловіть його хлопці
Звісно для тих хто ховається, відео неприємне, розумію, але нічого незаконного тут не прозвучало.
Справедливості ради, є купа випадків, коли ТЦК самих потрібно запакувати і негайно відправити на фронт, але не в даному випадку.