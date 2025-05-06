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Новости Видео мобилизации Невыполнение плана мобилизации
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Хакеры "слили" видео с совещания в Житомирском ТЦК: там заявили о попытке дискредитации. ВИДЕО

Видео со служебного совещания в Житомирском ТЦК и СП попало в сеть. Там заявили о хакерской атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети было обнародовано видео с совещания, которое проводил Житомирский областной ТЦК и СП.

На нем обсуждался вопрос, как "собирать накопления", вероятно речь идет о процессе мобилизации.

"Не только на полицию надеемся, кого нам приведет, или на группу оповещения. А также другие меры. Это владельцы оружия, ищем через полицию, ищем среди лиц, подлежащих приписке 2008 года. Ищем в учебных заведениях студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению. Авто.Риа - покупаем автомобили у этих людей. Любые средства, варианты, приветствуются", - отметили там.

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Впоследствии в Житомирском областном ТЦК и СП прокомментировали видео.

"Враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.

Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации", - отметили там.

В ТЦК отметили, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом и назначили служебную проверку.

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Служебное совещание из Житомирского ТЦК попало в сеть. Что известно

Автор: 

Житомир (684) мобилизация (2779) ТЦК (538) Житомирская область (1396) Житомирский район (13)


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Топ комментарии
+14
Ну конечно, "дискредитация"

P.s. Но само совещание и то что там говорилось - не отрицают... То есть видео правдивое.
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06.05.2025 10:22
+11
Обтекайте молча
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06.05.2025 10:21
+8
"Дискредитація армії" варто лише рот відкрити... шось таке знайоме... шось таке десь вже є... десь дуже близько за кордоном, але от не згадаю де....
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06.05.2025 10:23
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Ага
"Це не те, про що ви подумали"
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06.05.2025 10:19 Ответить
Обтекайте молча
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06.05.2025 10:21 Ответить
Ну конечно, "дискредитация"

P.s. Но само совещание и то что там говорилось - не отрицают... То есть видео правдивое.
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06.05.2025 10:22 Ответить
"Дискредитація армії" варто лише рот відкрити... шось таке знайоме... шось таке десь вже є... десь дуже близько за кордоном, але от не згадаю де....
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06.05.2025 10:23 Ответить
Незрозуміло, де тут дескридитація ТЦК? Це ж їх робота. Чи бійці ВСУ вже не потрібні?
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06.05.2025 10:23 Ответить
тяжка робота.....затащить до бусика крокодила,бегімота.....
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06.05.2025 10:26 Ответить
самі обісралися,а винні ми??все як завжди.майори,полковники......судячи з інтелекту звичайні пристосуванці
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06.05.2025 10:24 Ответить
Хтось із присутніх зняв на приховану камеру і показав публічно методи зевлади.
Ага,хакери...
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06.05.2025 10:24 Ответить
схоже що з сітки злили,ці борови так би не палилися
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06.05.2025 10:27 Ответить
Чого ж,один може і знайшовся.
Як отой,що розказував про м'ясні бригади в інтерв'ю-є ж невдоволені методами їх роботи.
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06.05.2025 10:33 Ответить
так а шо там незаконного? ніби ж не казали "прострілюйте їм коліна, ******* немилосердно, тягніть інвалідів та дистрофіків".
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06.05.2025 10:29 Ответить
Все вирішуює на війні високотехнологічна зброя,а не кількість бусифікованих з автоматами ак47. А то що обговорювали-приведе далі до бусифікації.
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06.05.2025 10:44 Ответить
з ввп в 10 раз меншим за кацапський ми і так виробляємо дронів більше ніж в них. Куди вже технологічніше?
Це не кажучи про те що за кожним вильотом/виїздом дрону має стояти оператор - а звідки їх взяти якщо самі не йдуть.
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06.05.2025 10:49 Ответить
Чому не йдуть ? Це хай коні думають - в них голова велика А оскільки начальство думать не хоче - то простий наступний крок - заградотряди . .. В кращих традиціях вєлікого і нєрушімого...
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06.05.2025 10:54 Ответить
Ну це ж не задача ТЦК, думати про мотивацію, правда?
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06.05.2025 11:07 Ответить
Правильно . Задача ТЦК - хапати бидло на вулицях і виконувати план по набору ресурсу
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06.05.2025 11:20 Ответить
"з ввп в 10 раз меншим за кацапський" - ну справді, війна тримається на грошах з українського ВВП?)
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06.05.2025 10:54 Ответить
Ну якщо ти не знав, то в основному так. А ось зарплати бюджетникам і пенсії - з подачок від ЄС, США і МВФ.
І скільки ще буде таких подачок - невідомо. А ось безкоштовної військової допомоги від США вже точно не буде.
І все це разом набагато менше за військовий бюджет Немитої.
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06.05.2025 11:06 Ответить
Справді, допомога бюджетникам не рахується. Якби не вона, то все б спокійно трималося далі, а на війну гроші були б. Логіка потужна) 320 мільярдів баксів за 3 роки при ВВП України у 2021 році 199 мільярдів - дійсно, високотехнологічні чудеса. Цифра ВВП, якщо що, це як зарплата "брутто", а от допомога - це "нетто".
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06.05.2025 11:10 Ответить
Ну от бачиш, ти сам чудово все розумієш. В умовах коли нас спонсорують і ми критично залежні від кожної копійки із Заходу - мріяти про те як робо-піхотинці будуть відбивати м'ясні штурми поки їх оператори сидітимуть в бліндажах за 20 км і нестимуть "втрати" тільки коли хтось гарячою кавою облився - це на жаль, поки що фантастика для нас.
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06.05.2025 11:21 Ответить
Ще й як є куди,працює ввп Заходу.
Підтримка Заходу в фінансах і зброї,своє виробництво зброї,плюс постійне навчання нових людей керуванню високотехнологічним озброєнням з числа 1.1млн.військових.
Це так,поверхово.Військовим краще видно зсередини,як то робити.
По мобілізації слуги зробили обвал, спеціально чи ні,то інше питання,тому мають піти,саме менше.
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06.05.2025 11:10 Ответить
А шо незаконного вони роблять?
От у мене сусід-гандон сидить-пердить вдома, не працює, його баба-дебілка заробляє йому на їжу і комуналку.
Того літа мав зі мною конфлікт за парковку бо бач, йому мало одног місця де стоїть його поламаний корч, який тертій рік нікуди не їде - він і другу тачку хотів там паркувати замість моєї. Коли я йому відмовив - навмисне відчиняв хвіртку із двору на вулицю щоб мої коти втікли. А перед тим хвалився орендарю що потруїв чиїхось котів.
Так я його спіймав, потрусив трохи і сказав що здам в одну славетну (своїми втратами) бригаду. Тепер навіть у двір носа не показує, обісранець
Дарма ТЦКашники тут виправдовуються.
Нашо таке чмо світ коптить? Хай би його справді ТЦК зловило - хоч якась користь була.
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06.05.2025 10:27 Ответить
Себто ви пропонуєте утилізувати шляхом мобілізації до ЗСУ непотрібне, на вашу думку, населення? А бумерангу не боїтесь? Комусь же може здатись, що і ви недостойні цей світ коптити.
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06.05.2025 10:41 Ответить
Ось вам лише кілька достовірних випадків:

Не туди викинув сміття - "на фронт тебе треба"
Припаркувався на "чужому" місці - "такий борзий то вали на фронт"
Посварився з колегою - пішла в ТЦК і привела "групу оповіщення", забрали
Грали в футбол "надто шумно" - "вас всіх на фронт треба"

Так що "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов" (с)
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06.05.2025 10:49 Ответить
"Комусь же може здатись, що і ви недостойні цей світ коптити. "

Не лякай ляканого, дурбецало.
Те про що ти пишеш здалося ще в 2022 Верховній Раді України, коли вона прирівняла ТРО до лінійної піхоти.
Тож привітай мене з сьогоднішнім святом і краще подумай чи не ведеш ти себе як мудак із тими хто має зв'язки в ТЦК )))
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06.05.2025 10:51 Ответить
При всій повазі ваші дешеві понти виду "я танки гриз, як барбарис" залиште школярам у дворі, можливо вони вам навіть пива куплять.

А спіч про зв'язки з тцк це взагалі дитинство в жопі. Останній раз я щось подібне чув у 90х від босяка базарного "А ты Лечу знаешь? А я знаю". Ти що, клоун з 95го? Що ти тут рішалу включаєш, чєпуш?
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06.05.2025 11:07 Ответить
от бачиш, як швидки ти порвався, когутик )
А як дисав-як дисав, про бумеранг якийсь там кукурікав.
Ну то тепер ти розумієш де я бачив тебе, твій бумеранг і всі лякалки від подібних тобі диванних моралізаторів.
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06.05.2025 11:24 Ответить
Це монолог ветерана-інваліда?
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06.05.2025 10:49 Ответить
просто ветерана.
А ти теж чужих котів труїш чи чого так обісрався?
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06.05.2025 10:52 Ответить
Чого ти всім грубіяниш,мурло? Хто тебе образив по життю?
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06.05.2025 11:19 Ответить
о, ще один абіжений намалювався.
Ти коли незнайомих людей інвалідами називаєш, ти певне чекаєш що до тебе у відповідь будуть на ви і шепітом ,клоун? )
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06.05.2025 11:25 Ответить
схоже на монолог ветерана битви з оковитою
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06.05.2025 11:11 Ответить
Можуть постраждати діти, батьки, жінки - вся родина.
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06.05.2025 10:29 Ответить
окуївщі кабани з тцк перейшли на визги "врььоооттіііі"
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06.05.2025 10:34 Ответить
Колупаючийся у носі чувак з яскраво вираженими ознаками алкоголізму навіть без закадрового тексту сам по собі є дискредитацією ЗСУ. У будь якій приватній фірмі його максимальний офер - двірник.

Цілком можливо, що його алкоголізм є результатом ПТСР, але ж тоді його лікувати треба за державний кошт, оскільки саме держава довела його до такого стану, а не саджати в кабінет, де він буде своїм видом відлякувати призовників.
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06.05.2025 10:37 Ответить
"Добова поставка", це ППЦ, як про якісь товари, а не про людей. Так майстерно дискредитувати мобілізацію та перетворити її на бусифікацію зміг лише найвеличніший Бусифікатор.
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06.05.2025 10:39 Ответить
Це ви з лікарями мало розмовляли. Особливо раджу познайомитись з патологоанатомом. От тоді побачите що таке справжній цинізм.
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06.05.2025 11:01 Ответить
Просто їм - ніхто з клієнтів вже більше не пожаліється
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06.05.2025 11:05 Ответить
А на роботі паталогоанатома по іншому ніяк, там без чорного гумору та цинізму кукуха поїде мабуть, кожен день розтини робити
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06.05.2025 11:15 Ответить
Все правильно . Немає ніяких зауважень, люди виконують свою роботу у той час, коли ухилянти готові кацапам цілувати жопу
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06.05.2025 10:39 Ответить
"Поставка" у війська особисто вас вже зроблена?
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06.05.2025 10:43 Ответить
А в чому дискредитація? Це не вони на відео? І кажуть не те? ІПСО? Діпфейк?
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06.05.2025 10:40 Ответить
Враховуючи кількість облич на відео, не спотворених інтелектом, підозрюю, що то банальний похмільний синдром. Інакше сама заява про те, що демонстрація процесу роботи організації дисредитує організацію, і є іпсо.
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06.05.2025 10:51 Ответить
Оруел міг би цілий новий роман написати читаючи новини про тцк та діяльність Зе-влади . І видати товстий словник "новоязу"
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06.05.2025 10:41 Ответить
Є і свої митці,певно що і зараз збирають матеріал по свіжих слідах.
Бестселер вийде у свій час.
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06.05.2025 10:50 Ответить
От в цієї всратої зеленої влади завжди не такий страшний зальот, як дибільни спроби після нього виправдовуватися. В чому дискредитація? В чуваків є план по відлову. Це логічно і зрозуміло, бо армію треба поповнювати. До відловлених ставлення як до цифр, а не як до особистостей. І це блін теж цілком зрозуміло і правильно. Бо криша поїде, якщо через кожного переживати.
Взагалі, шо б ви очікували почути на такому засіданні? Шоб головуючий як з трибуни віщав "панове офіцери, Батьківщина в смертельній небезпеці! Треба збільшити зусилля по оповіщенню патріотів, які за три роки ще не знають, що йде війна!" Так ви це собі уявляли? .
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06.05.2025 10:56 Ответить
може требв вже якось закінчувати цю війну? рано чи пізно поставки закічаться
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06.05.2025 11:14 Ответить
ішов 4 рік війни:
- Доброго дня.
- Доброго, а ви хто?
- Я співробітник Житомирського РТЦК Петренко, можна ваші документи?
- А шо се сталося?
- Так війна вже 4й рік.
- Да ви шо, а хто напав?
- Росія.
- Росія? Да бути такого не може. А я то думаю шо то за трівогі по ночам за вікном. Да, діла. Ну, ладно я пішов
- Ти куди? Ловіть його хлопці
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06.05.2025 11:19 Ответить
Ну, нормальні люди уявляли це так, що ще у 2022-2023 роках можна було повернутися до контрактної системи набору, яка, до речі чудово працювала у нас до 2022 році, і чудово працює тут недалеко. Запоребріком. А не перетворювати країну на дурдом. Але що вже про це говорити. Вже пізно. Занадто пізно. Тепер ми усі в руках Божих.
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06.05.2025 11:24 Ответить
Не побачив на відео нічого такого крамольного. Звичайні слова про роботу. Це якби злили щось таке незаконне, накази бити або розпорядження обманом підсовувати контракти...
Звісно для тих хто ховається, відео неприємне, розумію, але нічого незаконного тут не прозвучало.

Справедливості ради, є купа випадків, коли ТЦК самих потрібно запакувати і негайно відправити на фронт, але не в даному випадку.
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06.05.2025 10:59 Ответить
Це самодискредитація. Називати людей "поставкою".
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06.05.2025 11:01 Ответить
Хтось може пояснити, які протизаконні дії обговорювалися на відеоконференції?
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06.05.2025 11:04 Ответить
Напевно ці самі тцкашники. Адже це у них чомусь пердак рванув.
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06.05.2025 11:21 Ответить
На відео є один недолік:ТЦК не підняло питання перевірки місць, де тусуються трутні, від яких країні ніякої користі.
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06.05.2025 11:28 Ответить
північна корея не за горами
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06.05.2025 11:09 Ответить
Кляті людолови
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06.05.2025 11:11 Ответить
Кстати, для выполнения "плана" можно еще привлечь "моделей" onlyfans... Гетьманцев поделится контактами
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06.05.2025 11:13 Ответить
Бабів молодих не треба за кордон випускати. Взагалі то в цьому житті головна мотивація це секс та гроші. Не можете дати призовникам гроші - дайте секс. Треба створити спец відділ в ТЦК, шо якшо якомусь хлопу який не хоче мобілізуватися подобається якась дівчина яка не відповідає йому взаємністю, то сотруднікі цього відділу на неї надавлять і вона буде його. Якшо в неї вже є хлопець , але той ухилянт вона має його покинути, заради того хто на неї претендує. У випадку загибелі отримає 15 лімонів
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06.05.2025 11:22 Ответить
Давайте вже нікого не випускати. Хай повиздихають, а з ними й усі проблеми.
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06.05.2025 11:26 Ответить
Це питання не до мене. Я лише пропоную ідеї як підвищити мобілізаційні можливості
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06.05.2025 11:29 Ответить
Виродки мордаті!!! На фронт людоловів!!!
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06.05.2025 11:15 Ответить
Знято на мосфільмі, актори з ТОТ, вифсьовроті іхтамнєбила.
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06.05.2025 11:19 Ответить
чи закон про моб1л1зац1ю тупий , чи люди
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06.05.2025 11:19 Ответить
Ніхто не був би проти , якби відношення до людей у ВСУ було інше. А коли люди перетворюються на ресурс та мясо , то пішли на Х** ! Я у совку не хотів жити , а тепер Україну перетворили на ще гіршу копію ? Яке відношення держави до людей , таке й відношення до держави.
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06.05.2025 11:21 Ответить
 
 