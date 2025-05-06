РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11628 посетителей онлайн
Новости Фото Угрозы Ивлеева журналисту
15 179 73

"Разобью е#ало": спикер КГВА Иевлев угрожал журналисту за материал о его отце, работнике Покровского ТЦК. ФОТО

Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев угрожал физической расправой журналисту Свободного Радио Евгению Вакуленко за его материал о декларации служащего Покровского районного ТЦК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Свободное Радио.

Статья об имущественном состоянии работников ТЦК Донецкой области

Отмечается, что в начале мая 2025 года журналист опубликовал статью об имущественном состоянии работников ТЦК Донетчины за 2024 год. Все данные для материала издание взяло из открытых источников - Единого госреестра деклараций.

Среди фигурантов текста был и отец спикера Киевской ГВА и военного Евгения Иевлева - военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев. Он задекларировал в собственности жены Светланы Иевлевой Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен. В то же время официальных доходов у жены, согласно документам, нет.

Также смотрите: За $1300 помогал уклонистам избегать розыска: в Черниговской области разоблачен чиновник ТЦК, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мы писали информационные запросы во все отделения ТЦК Донецкой области, где работают должностные лица, которые фигурировали в тексте. Мы просили, чтобы они просто объяснили, как смогли купить те или иные машины. Единственное ТЦК, которое не предоставило ответа на информационный запрос, - Покровское. Мы ждали более 5 рабочих дней, как положено по законам, и опубликовали статью", - рассказал автор материала Вакуленко.

Угрозы Иевлева

Впоследствии после публикации статьи к журналисту в друзья в фейсбуке добавился Евгений Иевлев.

"Написал под постом с другим моим материалом просьбу написать ему. Я написал. Первым же сообщением получил от него длинное письмо, в котором, кроме обвинений в пророссийскости, он угрожал мне физически, расправой", - отметил Вакуленко.

Как отмечает издание, в сообщении Иевлев утверждал, что "разобьет е*ало" журналисту, когда увидит его вживую. Вакуленко он назвал "врагом Украины и Украинского народа", который "продает треш-контент".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вымогал $5 тыс. за освобождение от военной службы: будут судить работника ТЦК в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

На изображениях присутствует ненормативная лексика

Сообщение Иевлева с угрозами

После угроз Вакуленко предложил Иевлеву предоставить Свободному радио комментарий относительно состояния его отца. Однако тот от предложения отказался, параллельно обвиняя журналиста в некомпетентности и попытке "формально сохранить лицо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные угрожают журналисту Ткачу после публикации расследования "Непригодные"

Обвинения Иевлева в адрес Вакуленко

Обвинения Иевлева в адрес журналиста

"Я увидел, что он (Евгений Иевлев, - Ред.) - действующий чиновник и является спикером Киевской городской военной администрации. Поэтому меня удивило его поведение и нежелание конструктивно решить этот вопрос", - резюмировал Вакуленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменял данные в системе "Оберіг" за деньги: разоблачен чиновник ТЦК в Одесской области

Автор: 

журналистика (3303) Киев (25577) угрозы (851) ТЦК (538)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".
--------------

І ось уся ця заброньована шваль - тцкуни, радники, чинуші, зі скоринками та інші сидять, крадуть, купують квартири в Польщі, їздять за кордон, розслабляються в саунах із повіями та з піднятою губою всіх повчають, як недобре бути «ухильниками» і «воювати до кінця». Воювати до кінця, тому що ще на другу і третю квартирку не накрав та й банківський рахунок тільки на кілька мільйонів
показать весь комментарий
06.05.2025 00:20
+41
Страшне й мерзенне. Стандартні риси призначенців Зермаків.

показать весь комментарий
06.05.2025 00:25
+37
А все тому що «при первом же шухере», точніше, вже за тиждень, усі вони звалять на своїх Toyota Land Cruiser у заздалегідь куплені квартирки в Європах і США...
Причому звалять без затримок і з відданням вітання на кордоні.
Не потрібно хвилюватися, що залишишся без роботи, без квартири, коли шахед влетить, що родича втратиш на війні... У них усе чітко й налагоджено.

Ну а розмови про патріотизм, «ви воюєте не за багатих, а за свій дім», «ухилянти», «кордони 1991 року» та інше, то суто для тих, хто другого сорту - хто не може ні відкупитись, ні знайомими, ні корочками не володіє...
Так само як і в кацапляндії куйло блеє що кацапам грошей не треба, вони на війні відростки свої втрачають і тупі свої життя заради морально-етичних цінностей
показать весь комментарий
06.05.2025 01:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начинают борзеть чинуши. Понимают что пока война народу не до них.
показать весь комментарий
06.05.2025 00:07 Ответить
Я вас умоляю, как-будто после войны что-то случится и сразу все чинуши честными станут
показать весь комментарий
06.05.2025 00:12 Ответить
Якщо ми, їм дозволимо і після закінчення війни вилізти нам на голову-значить нічого не міняється....
показать весь комментарий
06.05.2025 08:55 Ответить
Та вже ж ніби було "після Майдану не дозволимо" - ну ще після війни не дозволимо, отоді вже 100%, прям точно точно.
показать весь комментарий
06.05.2025 09:14 Ответить
Вовочка, ти тоді підлітком був чи тепер шлангом прикидаєшся?
показать весь комментарий
06.05.2025 09:53 Ответить
Після Майдану ми їх ганяли як котів помийнихі в смітники кидали, а от при зелоху тепер спробуй!....
показать весь комментарий
06.05.2025 09:57 Ответить
Небажання конструктивно розвʼязати це питання…, чому ж… він же запропонував конструкцію…, тепер зрозуміло, звідки такий «конструктивний» підхід до мобілізації у працівників тцк…, вони вважають громадян ворогами України, яким треба «розбити і*бало» й відправити на фронт захищати таких як оцей представник «чесних і порядних»…
показать весь комментарий
06.05.2025 00:15 Ответить
Для тцк-шників мобілізація цивільних людей це "поставка", саме так цей процес називають під час онлайн-інструктажу в Житомирському ТЦК. Заброньовані люди "у розшуку" це тепер також норма.
показать весь комментарий
06.05.2025 09:40 Ответить
Вакуленка він назвав "ворогом України й Українського народу", який "продає треш-контент".
--------------

І ось уся ця заброньована шваль - тцкуни, радники, чинуші, зі скоринками та інші сидять, крадуть, купують квартири в Польщі, їздять за кордон, розслабляються в саунах із повіями та з піднятою губою всіх повчають, як недобре бути «ухильниками» і «воювати до кінця». Воювати до кінця, тому що ще на другу і третю квартирку не накрав та й банківський рахунок тільки на кілька мільйонів
показать весь комментарий
06.05.2025 00:20 Ответить
Що найцікавіше - вся ця заброньована шваль чомусь зовсім не боїться, що буряти поженуть їх штурмувати Варшаву...
показать весь комментарий
06.05.2025 01:03 Ответить
А все тому що «при первом же шухере», точніше, вже за тиждень, усі вони звалять на своїх Toyota Land Cruiser у заздалегідь куплені квартирки в Європах і США...
Причому звалять без затримок і з відданням вітання на кордоні.
Не потрібно хвилюватися, що залишишся без роботи, без квартири, коли шахед влетить, що родича втратиш на війні... У них усе чітко й налагоджено.

Ну а розмови про патріотизм, «ви воюєте не за багатих, а за свій дім», «ухилянти», «кордони 1991 року» та інше, то суто для тих, хто другого сорту - хто не може ні відкупитись, ні знайомими, ні корочками не володіє...
Так само як і в кацапляндії куйло блеє що кацапам грошей не треба, вони на війні відростки свої втрачають і тупі свої життя заради морально-етичних цінностей
показать весь комментарий
06.05.2025 01:28 Ответить
Ну так ти ж сам все правильно написав.
Він поїде за кордон до своєї квартири в Польщі.
А ти поїдеш на Колиму за донат на ЗСУ або бурятська ТЦК виб'є тобі всі зуби і відправить штурмувати Краків поки в твою халупу заселятимуть дагестанців як зараз в Маріуполі.
В той же час кацапи воюють за бабло, а якщо не воюватимуть то ні з ними, ні з їх майном чи родичами нічого не трапиться.
То за кого ти воюєш і де тут хоч якесь логічне протиріччя?🤷
показать весь комментарий
06.05.2025 06:30 Ответить
Узкоязичний, а ти сильно здивуєшся якщо я скажу що мені посрати на твоїх запорєбрикових людєй і те у що там вони вірять чи не вірять?😐
показать весь комментарий
06.05.2025 07:09 Ответить
Синку, ми так само поїдемо до Польщі. Хоч і не у власні квартири. А ти сиди і чекай свого бурята.
показать весь комментарий
06.05.2025 07:57 Ответить
Чому до Польщі) До Української Канади також варіант.
показать весь комментарий
06.05.2025 08:18 Ответить
А чого їм боятися, вони знають, що ніхто Ніна який штурм їх не пожене, раптом що - вони виїдуть на своїх елітних автівках за кордон і будуть звідти писати мемуари, як вони били русаківські пики
показать весь комментарий
06.05.2025 03:15 Ответить
у нього хамілія ієвлєв, таке знаєте чисто не українське прізвище.
показать весь комментарий
06.05.2025 07:57 Ответить
А от наприклад прізвище Комарницький як вам? Цілком шляхетське, певно носій такого прізвища - чесна патріотична людина, не те що там якийсь Ієвлєв? Що там ваша наука прізвищ каже?
показать весь комментарий
06.05.2025 09:17 Ответить
Комарницьких багато всяких, а івлєви який батько такий син, тим більш вони кацапи, і цього достатньо
показать весь комментарий
06.05.2025 09:48 Ответить
ну не може бути патріотом України кацап в будь-якому поколінні, воно всеодно буде шкодити і його гниле нутро проявиться
показать весь комментарий
06.05.2025 09:50 Ответить
О, фукс пропонує не воювати і здатися? Хочеш Бучі на всю Україну? Думаєш, тебе не зачепить? Чи ти одразу підеш на кацапів працювати, якщо що?
показать весь комментарий
06.05.2025 01:41 Ответить
ієвлєєв це ти?
показать весь комментарий
06.05.2025 03:03 Ответить
А що - всі, крім Івлєєва хочуть здатися кацапам, щоб вони українському народу черговий геноцид влаштували? Вони вже підрахували, що їм треба 2 мільоні українців розстріляти, ще кілька мільонів по концлагерях розподілити - впевен, що не будеш серез їх числа? Чи ти з ждунів?
показать весь комментарий
06.05.2025 03:39 Ответить
Я так розумію ти вже захищаєш Україну від навали,щоб Буча не повторилася?
показать весь комментарий
06.05.2025 06:16 Ответить
пісьбульTierre - ще та скотиняка і зебіл.
показать весь комментарий
06.05.2025 08:37 Ответить
коштовні і контрольовані снайперські гвинтівки відійдуть у минуле вже у найближчі історичні часи.
показать весь комментарий
06.05.2025 00:23 Ответить
Скільки ж в нас людей тішуться, що почалася і триваж війна, дякують, що на Московії був такий путлер і готові самі б задушити його, якби він погодився на якесь перемир'я
показать весь комментарий
06.05.2025 00:24 Ответить
Страшне й мерзенне. Стандартні риси призначенців Зермаків.

показать весь комментарий
06.05.2025 00:25 Ответить
Типове бидло
показать весь комментарий
06.05.2025 00:38 Ответить
та то гєни такі в нього
показать весь комментарий
06.05.2025 01:09 Ответить
а які ж іще гени можуть бути у ієвлєва? воно ж кацап
показать весь комментарий
06.05.2025 07:58 Ответить
Гивна кусок як и его старший зелений
показать весь комментарий
06.05.2025 01:36 Ответить
Зробили разом шановні?). Так не варнякайте зараз, насолоджуйтесь
показать весь комментарий
06.05.2025 00:27 Ответить
Ви мабуть один із тих хто в 2019 зробив разом? Потім шашликів поїли і мир в очах пуйла розгледіли?
показать весь комментарий
06.05.2025 00:32 Ответить
Реєстрація: 20.12.2024 - вибачте, образне подивився ваш профіль, на все добре
показать весь комментарий
06.05.2025 00:34 Ответить
А овоч порівняно з цими то був взірцем демократії
показать весь комментарий
06.05.2025 03:05 Ответить
Кацапчику ти іди їж млинці з лопати,а не вештайся по Українським сайтам,твоє незнання подій про " шашлики", видає тебе як парашют за штирліцем.Топорно працюєте " товарищ" з фсб.
показать весь комментарий
06.05.2025 06:21 Ответить
А треба було одразу хотіти їсти гамно з лопати як зараз на малій батьківщині Овоча одинадцятий рік їдять?
показать весь комментарий
06.05.2025 06:33 Ответить
Взагалі полиставши декларації "своїх" чиновників (і ТЦКшників також), був вражений наскільки скінчилась "епоха бідності" в багатьох з них, в період війни (ну, повномасштабної). Скільки в нас автосалонів з авто все за 49 000, ріелторських контор з житлом "все по 49-300 тисяч" і т.п. Окрім того повно декларацій з придбаннями, що навіть на 20% не пояснюються доходами, з активами "члени сім'ї не повідомили вартість" і т.п.
Але окремо ідуть декларації з явними помилками, де явно зрозуміло що спутані долари з гривнями, гектари з квадратними метрами і .т.п. Якщо ці чиновники такі тупі, невже вони можуть бути чиновниками?
Але все це повна фігня, адже результат, як не викривай, як не перераховуй, буде той самий, що і з прокурорами-інвалідами. Тобто ніякого.
І тому загалом не зрозуміла така експресія щодо журналіста - нічого ж не буде. НІ-ЧО-ГО. Слава НАБУ/НАЗК/ДБР/поліції/судам/ВР/ОП/прокуратурі - ви все робите задля того, щоб корупція котру самі і очолюєте, знищувала країну.
показать весь комментарий
06.05.2025 00:36 Ответить
Чимало мобілізованих професійних журналістів загинули, адже були не прес-офіцерами, а воювали на передку. Зате ось це от ні дня не пропрацювало в журналістиці, але воно чомусь є речником!
показать весь комментарий
06.05.2025 00:48 Ответить
а почитати як воно пише з помилками і кацапізмами, не кажучи взагалі про манеру, то взагалі є питання до його розумових здібностей.
показать весь комментарий
06.05.2025 08:00 Ответить
прикро, що найзеличнішому заборонили без папірця відповідати після його просрації із студентом Могилянки.
показать весь комментарий
06.05.2025 08:41 Ответить
Я досить давно живу і знаю, що з такою пикою ти не можеш розбити комусь ї*ало.
А ось тобі точно розбивали не раз.
І запросто.
показать весь комментарий
06.05.2025 00:53 Ответить
Интересно, посполитые хоть немного отдают себе отчет, что будет со страной, если они изберут Валерия Непридатного президентом?
показать весь комментарий
06.05.2025 01:22 Ответить
А що буде? Невже зеленим речникам їх криші через яку вони так борзіють дадуть копняка під сраку ? Айайай, яка вирата для нас всіх
показать весь комментарий
06.05.2025 06:37 Ответить
Кажется журналист реально испугался.
показать весь комментарий
06.05.2025 01:25 Ответить
Речник - спеціаліст із комунікацій. Виглядає він єдиний у міський адміністрації, що може спілкуватися за допомогою язика, решта тільки за допомогою пальців, виключно середніх.
показать весь комментарий
06.05.2025 01:33 Ответить
И так в ем ясно что ты и твой батя мудилы коррупционеры взяточники!но ты дыбил нах было прелюдно!слови гденибудь по тихому!ВО ДЫБИЛ!!!
показать весь комментарий
06.05.2025 01:35 Ответить
Эх.. не нужна тебе такая машина Женька
показать весь комментарий
06.05.2025 03:58 Ответить
"Син і батько, єдині чоловіки в сім'ї які воюють". Мабуть десь на закарпатському фронті. Не так страшні чужі воші як свої гниди (с).
показать весь комментарий
06.05.2025 04:20 Ответить
Той хто призначив собі такого омєрзітєльного речника, сто відсотків ще більш омєрзітєльний. Ну невже не можна призначити собі якусь сексологиню речницею чи просто щось приємніше хоча б на вигляд. Що оце може взагалі речити? Звісно про проблеми такого самого хлєбала як і сам. Ха ха ха.
показать весь комментарий
06.05.2025 06:51 Ответить
Гнида яка заробляє на крові , на людях нехоче щоб наррд знав скільки воно зробило горя людям
показать весь комментарий
06.05.2025 07:04 Ответить
Дивна, що опа і її призначенці, які вважають, що влада і посада це їх власна річ, яку вони купили, чи вдало вкрали. Як будь яка інша річ, причому менш коштовна ніж їх лендкрузери.
Я не розумію навіщо так відверто руйнувати країну зсередини.
Якщо хтось зверхівки вважає, що він керує процессом після таких небезпечних призначень, то він страшно помиляється, бо вже оці керують ними і отруюють країну взаємною негавистю, особливо до влади.
показать весь комментарий
06.05.2025 07:10 Ответить
А чого це мордате бидло речник у Києві а не у Покровську?
показать весь комментарий
06.05.2025 07:25 Ответить
Тато заробляє гроші в Покровську, щоб синок вирішував свої питання в столиці
показать весь комментарий
06.05.2025 08:21 Ответить
Як мило
показать весь комментарий
06.05.2025 08:06 Ответить
А все просто ! Досить мовчати ! Гасло Неначасі скоро нас до диктатури доведе. Треба діяти .Подати заяву до поліції , для початку .Запросити всіх охочих піти разом до поліції ..Дати розголос справі ..
показать весь комментарий
06.05.2025 08:07 Ответить
приїжджайте та очолюйте, досить закликів із безпечних місцин, звісно, якщо ви віслюка не обирали.
показать весь комментарий
06.05.2025 08:46 Ответить
Люстрація потрібна кардинальна! Весь зелений непотріб - на смітник...
показать весь комментарий
06.05.2025 08:07 Ответить
Українські буряти
показать весь комментарий
06.05.2025 08:18 Ответить
Знаєте, серед зебільної влади стільки корупціонерів і збоченців, що вже навіть не реагуєш на чергове викриття
Бо вони всі там такі.
Більше рейтингу зеленському !
Більше вас у автозаки спакують
показать весь комментарий
06.05.2025 08:43 Ответить
Возрадуйтеся, патріотичні гречкосії - ви хоч щось маєте спільне з панами. Це, звісно, не дорогі машини й хати біля Буковелю, а принцип "сказав погано на ТЦК - ворог і зрадник, тобі треба розбити ї.ало". Приємно відчувати себе в якомусь відношенні спорідненими з елітою, правда?)
показать весь комментарий
06.05.2025 09:12 Ответить
всі ми при3,14Зе!денти...
показать весь комментарий
06.05.2025 09:45 Ответить
...якщо раніше зброєю пролетаріату була бруківка, то зараз, прогнозуємо, нею стане дрон...
Освоюйте дрони, панове... За будь-яких обставин і погоди...
показать весь комментарий
06.05.2025 09:18 Ответить
Ти,паскуда, своє їбало побережи.
показать весь комментарий
06.05.2025 09:51 Ответить
У цього речника пачка в монітор не влазить, треба йому менше жерти кувбаси
показать весь комментарий
06.05.2025 09:55 Ответить
 
 