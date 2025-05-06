"Разобью е#ало": спикер КГВА Иевлев угрожал журналисту за материал о его отце, работнике Покровского ТЦК. ФОТО

Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев угрожал физической расправой журналисту Свободного Радио Евгению Вакуленко за его материал о декларации служащего Покровского районного ТЦК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Свободное Радио.

Статья об имущественном состоянии работников ТЦК Донецкой области

Отмечается, что в начале мая 2025 года журналист опубликовал статью об имущественном состоянии работников ТЦК Донетчины за 2024 год. Все данные для материала издание взяло из открытых источников - Единого госреестра деклараций.

Среди фигурантов текста был и отец спикера Киевской ГВА и военного Евгения Иевлева - военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев. Он задекларировал в собственности жены Светланы Иевлевой Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен. В то же время официальных доходов у жены, согласно документам, нет.

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"Мы писали информационные запросы во все отделения ТЦК Донецкой области, где работают должностные лица, которые фигурировали в тексте. Мы просили, чтобы они просто объяснили, как смогли купить те или иные машины. Единственное ТЦК, которое не предоставило ответа на информационный запрос, - Покровское. Мы ждали более 5 рабочих дней, как положено по законам, и опубликовали статью", - рассказал автор материала Вакуленко.

Угрозы Иевлева

Впоследствии после публикации статьи к журналисту в друзья в фейсбуке добавился Евгений Иевлев.

"Написал под постом с другим моим материалом просьбу написать ему. Я написал. Первым же сообщением получил от него длинное письмо, в котором, кроме обвинений в пророссийскости, он угрожал мне физически, расправой", - отметил Вакуленко.

Как отмечает издание, в сообщении Иевлев утверждал, что "разобьет е*ало" журналисту, когда увидит его вживую. Вакуленко он назвал "врагом Украины и Украинского народа", который "продает треш-контент".

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На изображениях присутствует ненормативная лексика

После угроз Вакуленко предложил Иевлеву предоставить Свободному радио комментарий относительно состояния его отца. Однако тот от предложения отказался, параллельно обвиняя журналиста в некомпетентности и попытке "формально сохранить лицо".

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"Я увидел, что он (Евгений Иевлев, - Ред.) - действующий чиновник и является спикером Киевской городской военной администрации. Поэтому меня удивило его поведение и нежелание конструктивно решить этот вопрос", - резюмировал Вакуленко.

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