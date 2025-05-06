"Разобью е#ало": спикер КГВА Иевлев угрожал журналисту за материал о его отце, работнике Покровского ТЦК. ФОТО
Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев угрожал физической расправой журналисту Свободного Радио Евгению Вакуленко за его материал о декларации служащего Покровского районного ТЦК.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Свободное Радио.
Статья об имущественном состоянии работников ТЦК Донецкой области
Отмечается, что в начале мая 2025 года журналист опубликовал статью об имущественном состоянии работников ТЦК Донетчины за 2024 год. Все данные для материала издание взяло из открытых источников - Единого госреестра деклараций.
Среди фигурантов текста был и отец спикера Киевской ГВА и военного Евгения Иевлева - военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев. Он задекларировал в собственности жены Светланы Иевлевой Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен. В то же время официальных доходов у жены, согласно документам, нет.
"Мы писали информационные запросы во все отделения ТЦК Донецкой области, где работают должностные лица, которые фигурировали в тексте. Мы просили, чтобы они просто объяснили, как смогли купить те или иные машины. Единственное ТЦК, которое не предоставило ответа на информационный запрос, - Покровское. Мы ждали более 5 рабочих дней, как положено по законам, и опубликовали статью", - рассказал автор материала Вакуленко.
Угрозы Иевлева
Впоследствии после публикации статьи к журналисту в друзья в фейсбуке добавился Евгений Иевлев.
"Написал под постом с другим моим материалом просьбу написать ему. Я написал. Первым же сообщением получил от него длинное письмо, в котором, кроме обвинений в пророссийскости, он угрожал мне физически, расправой", - отметил Вакуленко.
Как отмечает издание, в сообщении Иевлев утверждал, что "разобьет е*ало" журналисту, когда увидит его вживую. Вакуленко он назвал "врагом Украины и Украинского народа", который "продает треш-контент".
На изображениях присутствует ненормативная лексика
После угроз Вакуленко предложил Иевлеву предоставить Свободному радио комментарий относительно состояния его отца. Однако тот от предложения отказался, параллельно обвиняя журналиста в некомпетентности и попытке "формально сохранить лицо".
"Я увидел, что он (Евгений Иевлев, - Ред.) - действующий чиновник и является спикером Киевской городской военной администрации. Поэтому меня удивило его поведение и нежелание конструктивно решить этот вопрос", - резюмировал Вакуленко.
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І ось уся ця заброньована шваль - тцкуни, радники, чинуші, зі скоринками та інші сидять, крадуть, купують квартири в Польщі, їздять за кордон, розслабляються в саунах із повіями та з піднятою губою всіх повчають, як недобре бути «ухильниками» і «воювати до кінця». Воювати до кінця, тому що ще на другу і третю квартирку не накрав та й банківський рахунок тільки на кілька мільйонів
Причому звалять без затримок і з відданням вітання на кордоні.
Не потрібно хвилюватися, що залишишся без роботи, без квартири, коли шахед влетить, що родича втратиш на війні... У них усе чітко й налагоджено.
Ну а розмови про патріотизм, «ви воюєте не за багатих, а за свій дім», «ухилянти», «кордони 1991 року» та інше, то суто для тих, хто другого сорту - хто не може ні відкупитись, ні знайомими, ні корочками не володіє...
Так само як і в кацапляндії куйло блеє що кацапам грошей не треба, вони на війні відростки свої втрачають і тупі свої життя заради морально-етичних цінностей
Він поїде за кордон до своєї квартири в Польщі.
А ти поїдеш на Колиму за донат на ЗСУ або бурятська ТЦК виб'є тобі всі зуби і відправить штурмувати Краків поки в твою халупу заселятимуть дагестанців як зараз в Маріуполі.
В той же час кацапи воюють за бабло, а якщо не воюватимуть то ні з ними, ні з їх майном чи родичами нічого не трапиться.
То за кого ти воюєш і де тут хоч якесь логічне протиріччя?🤷
Але окремо ідуть декларації з явними помилками, де явно зрозуміло що спутані долари з гривнями, гектари з квадратними метрами і .т.п. Якщо ці чиновники такі тупі, невже вони можуть бути чиновниками?
Але все це повна фігня, адже результат, як не викривай, як не перераховуй, буде той самий, що і з прокурорами-інвалідами. Тобто ніякого.
І тому загалом не зрозуміла така експресія щодо журналіста - нічого ж не буде. НІ-ЧО-ГО. Слава НАБУ/НАЗК/ДБР/поліції/судам/ВР/ОП/прокуратурі - ви все робите задля того, щоб корупція котру самі і очолюєте, знищувала країну.
А ось тобі точно розбивали не раз.
І запросто.
Я не розумію навіщо так відверто руйнувати країну зсередини.
Якщо хтось зверхівки вважає, що він керує процессом після таких небезпечних призначень, то він страшно помиляється, бо вже оці керують ними і отруюють країну взаємною негавистю, особливо до влади.
Бо вони всі там такі.
Більше рейтингу зеленському !
Більше вас у автозаки спакують
Освоюйте дрони, панове... За будь-яких обставин і погоди...