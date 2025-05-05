За $1300 помогал уклонистам избегать розыска: в Черниговской области разоблачен чиновник ТЦК, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Госпогранслужба совместно с правоохранителями Черниговщины разоблачила чиновника одного из ТЦК и СП, который за $1300 обещал снять военнообязанного гражданина с розыска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.





Правоохранители установили, что чиновник получил часть взятки в размере $500, а впоследствии - еще $800, во время передачи которых он и был задержан. "За эту сумму фигурант пообещал "повлиять" на систему учета, чтобы заказчика исключили из перечня лиц, находящихся в активном розыске", - отметили в ГПСУ.

Во время задержания изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен под стражу.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

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