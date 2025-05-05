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Новости Фото Незаконные действия ТЦК
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За $1300 помогал уклонистам избегать розыска: в Черниговской области разоблачен чиновник ТЦК, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Госпогранслужба совместно с правоохранителями Черниговщины разоблачила чиновника одного из ТЦК и СП, который за $1300 обещал снять военнообязанного гражданина с розыска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник ТЦК в Черниговской области попался на взятке за исключение из розыска уклониста
Чиновник ТЦК в Черниговской области попался на взятке за исключение из розыска уклониста

Правоохранители установили, что чиновник получил часть взятки в размере $500, а впоследствии - еще $800, во время передачи которых он и был задержан. "За эту сумму фигурант пообещал "повлиять" на систему учета, чтобы заказчика исключили из перечня лиц, находящихся в активном розыске", - отметили в ГПСУ.

Во время задержания изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен под стражу.

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Чиновник ТЦК в Черниговской области попался на взятке за исключение из розыска уклониста
Чиновник ТЦК в Черниговской области попался на взятке за исключение из розыска уклониста

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

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Автор: 

Госпогранслужба (6466) уклонисты (854) ТЦК (538)


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Топ комментарии
+6
Та на цій фотці всі вгодовані. І жоден не на фронті
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05.05.2025 13:03
+6
Я так розумію снарягу вони собі самі купляли, так же як і хлопці на фронт?
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05.05.2025 13:07
+5
Знову посадовець тцк, а де ділись військовослужбовці???🤡🤡🤡
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05.05.2025 12:59
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💀
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05.05.2025 12:58 Ответить
ось так виник міф про "Доброго ТЦКашника", малята

.
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05.05.2025 13:22 Ответить
Головні ухилянти починаючи від ОПи закінчуючи меріями,сільрадами отам ухилянти,приклеїли до народу прізвисько сцукі !
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05.05.2025 13:33 Ответить
нє спорю
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05.05.2025 13:37 Ответить
Знову посадовець тцк, а де ділись військовослужбовці???🤡🤡🤡
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05.05.2025 12:59 Ответить
Якщо хтось ображає, слова нехороші каже, відкупитися не бажає, то тоді офіцер-ветеран і все таке
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05.05.2025 13:02 Ответить
Вгодований такий посадовець. Відразу помітно що поранений інвалід з фронту.

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05.05.2025 13:00 Ответить
Та на цій фотці всі вгодовані. І жоден не на фронті
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05.05.2025 13:03 Ответить
дядя, коли тебе ******** будуть вовтузити, ти згадаєш отих вгодованих із надписом "Поліція"

"санітари суспільства" роблять свою справу
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05.05.2025 13:24 Ответить
Оці всі служби, що на фото вовтузять просте населення краще за будь-яких *********
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05.05.2025 13:28 Ответить
я вас благаю !

простим населенням займається НЕ поліцейський спецназ, а дільничний, якого треба знать в ліцо і здороватись за руку, якщо у вас немає проблем з законом, звісно, як у того Шури Балаганова

.
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05.05.2025 13:39 Ответить
Ухилянт ухилянту - друг, брат і товариш. За долари з будь-якої біди виручить. Тарифи всім відомі
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05.05.2025 13:03 Ответить
Смейтесть - смейтесь. Колись правєдніков народів світу казнили, а зараз поважають
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05.05.2025 13:04 Ответить
Прикордонники просто *******. Просто нелякані падли
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05.05.2025 13:04 Ответить
Я так розумію снарягу вони собі самі купляли, так же як і хлопці на фронт?
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05.05.2025 13:07 Ответить
Звісно, так само як і "ненавчені воювати"©.
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05.05.2025 13:10 Ответить
у пацанів екзоскелет на гідравлиці ?

я щось не розгледів

.
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05.05.2025 13:26 Ответить
Важка праця в ТЦК.
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05.05.2025 13:13 Ответить
Ідиотизм. Навіть якщо не в розшуку і зупинять на вулиці, то в кращому випадку повістку в зуби. А так все одно в бус.
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05.05.2025 13:18 Ответить
1300 баксів? Да це ж практично волонтерство!
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05.05.2025 15:26 Ответить
 
 