За $1300 допомагав ухилянтам уникати розшуку: на Чернігівщині викрито посадовця ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Держприкордонслужба спільно з правоохоронцями Чернігівщини викрила посадовця одного з ТЦК та СП, який за $1300 обіцяв зняти військовозобов’язаного громадянина з розшуку.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили, що посадовець отримав частину хабаря в розмірі $500, а згодом - ще $800, під час передачі яких його і було затримано. "За цю суму фігурант пообіцяв "вплинути" на систему обліку, аби замовника виключили з переліку осіб, які перебувають в активному розшуку", - зазначили в ДПСУ.
Під час затримання вилучено грошові кошти та інші речові докази. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
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"санітари суспільства" роблять свою справу
простим населенням займається НЕ поліцейський спецназ, а дільничний, якого треба знать в ліцо і здороватись за руку, якщо у вас немає проблем з законом, звісно, як у того Шури Балаганова
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я щось не розгледів
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В бусику дешевше, на підвалі дорожче. Плюс якщо плани горять, то важче домовитися, а якщо хижак вже ситий, то стає добріший і відпускає легше.
30.04.2025 10:56 Відповісти Видалити 1
Sergej
Ти типа пройшов це тож сидітє і нє пі дітє
30.04.2025 17:14 Відповісти Керування спамом Мені подобається
Так шо сідітє і нє пі.дітє, ясно?)