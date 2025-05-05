За $1300 допомагав ухилянтам уникати розшуку: на Чернігівщині викрито посадовця ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба спільно з правоохоронцями Чернігівщини викрила посадовця одного з ТЦК та СП, який за $1300 обіцяв зняти військовозобов’язаного громадянина з розшуку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.





Правоохоронці встановили, що посадовець отримав частину хабаря в розмірі $500, а згодом - ще $800, під час передачі яких його і було затримано. "За цю суму фігурант пообіцяв "вплинути" на систему обліку, аби замовника виключили з переліку осіб, які перебувають в активному розшуку", - зазначили в ДПСУ.

Під час затримання вилучено грошові кошти та інші речові докази. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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