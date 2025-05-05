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Новини Фото Протиправні дії ТЦК
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За $1300 допомагав ухилянтам уникати розшуку: на Чернігівщині викрито посадовця ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба спільно з правоохоронцями Чернігівщини викрила посадовця одного з ТЦК та СП, який за $1300 обіцяв зняти військовозобов’язаного громадянина з розшуку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець ТЦК на Чернігівщині попався на хабарі за виключення з розшуку ухилянта
Посадовець ТЦК на Чернігівщині попався на хабарі за виключення з розшуку ухилянта

Правоохоронці встановили, що посадовець отримав частину хабаря в розмірі $500, а згодом - ще $800, під час передачі яких його і було затримано. "За цю суму фігурант пообіцяв "вплинути" на систему обліку, аби замовника виключили з переліку осіб, які перебувають в активному розшуку", - зазначили в ДПСУ.

Під час затримання вилучено грошові кошти та інші речові докази. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту.

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Посадовець ТЦК на Чернігівщині попався на хабарі за виключення з розшуку ухилянта
Посадовець ТЦК на Чернігівщині попався на хабарі за виключення з розшуку ухилянта

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) ухилянти (923) ТЦК та СП (580)


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Топ коментарі
+4
Та на цій фотці всі вгодовані. І жоден не на фронті
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05.05.2025 13:03
+4
Я так розумію снарягу вони собі самі купляли, так же як і хлопці на фронт?
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05.05.2025 13:07
+2
Знову посадовець тцк, а де ділись військовослужбовці???🤡🤡🤡
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05.05.2025 12:59
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05.05.2025 12:58 Відповісти
ось так виник міф про "Доброго ТЦКашника", малята

.
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05.05.2025 13:22 Відповісти
Головні ухилянти починаючи від ОПи закінчуючи меріями,сільрадами отам ухилянти,приклеїли до народу прізвисько сцукі !
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05.05.2025 13:33 Відповісти
нє спорю
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05.05.2025 13:37 Відповісти
Знову посадовець тцк, а де ділись військовослужбовці???🤡🤡🤡
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05.05.2025 12:59 Відповісти
Якщо хтось ображає, слова нехороші каже, відкупитися не бажає, то тоді офіцер-ветеран і все таке
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05.05.2025 13:02 Відповісти
Вгодований такий посадовець. Відразу помітно що поранений інвалід з фронту.

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05.05.2025 13:00 Відповісти
Та на цій фотці всі вгодовані. І жоден не на фронті
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05.05.2025 13:03 Відповісти
дядя, коли тебе ******** будуть вовтузити, ти згадаєш отих вгодованих із надписом "Поліція"

"санітари суспільства" роблять свою справу
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05.05.2025 13:24 Відповісти
Оці всі служби, що на фото вовтузять просте населення краще за будь-яких *********
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05.05.2025 13:28 Відповісти
я вас благаю !

простим населенням займається НЕ поліцейський спецназ, а дільничний, якого треба знать в ліцо і здороватись за руку, якщо у вас немає проблем з законом, звісно, як у того Шури Балаганова

.
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05.05.2025 13:39 Відповісти
Ухилянт ухилянту - друг, брат і товариш. За долари з будь-якої біди виручить. Тарифи всім відомі
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05.05.2025 13:03 Відповісти
Смейтесть - смейтесь. Колись правєдніков народів світу казнили, а зараз поважають
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05.05.2025 13:04 Відповісти
Прикордонники просто *******. Просто нелякані падли
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05.05.2025 13:04 Відповісти
Я так розумію снарягу вони собі самі купляли, так же як і хлопці на фронт?
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05.05.2025 13:07 Відповісти
Звісно, так само як і "ненавчені воювати"©.
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05.05.2025 13:10 Відповісти
у пацанів екзоскелет на гідравлиці ?

я щось не розгледів

.
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05.05.2025 13:26 Відповісти
Важка праця в ТЦК.
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05.05.2025 13:13 Відповісти
Ідиотизм. Навіть якщо не в розшуку і зупинять на вулиці, то в кращому випадку повістку в зуби. А так все одно в бус.
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05.05.2025 13:18 Відповісти
Володька #590860

В бусику дешевше, на підвалі дорожче. Плюс якщо плани горять, то важче домовитися, а якщо хижак вже ситий, то стає добріший і відпускає легше.

30.04.2025 10:56 Відповісти Видалити 1

Sergej

Ти типа пройшов це тож сидітє і нє пі дітє

30.04.2025 17:14 Відповісти Керування спамом Мені подобається

Так шо сідітє і нє пі.дітє, ясно?)
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05.05.2025 13:23 Відповісти
 
 