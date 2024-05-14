Неизвестные угрожают журналисту Ткачу после публикации расследования "Непригодные"
Журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу, а также другим работникам издания угрожают неизвестные лица.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении редакции УП.
Так, 10 мая в одном из мессенджеров Ткачу пришло сообщение от лица, которое представилось Александром Слобоженко. Слобоженко был героем расследования "Непригодные". Он предложил "заключить мировую" за денежное вознаграждение. Текст сообщения закончил словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".
11 мая в течение дня был ряд попыток входа в аккаунт Monobank Ткача со стороны посторонних лиц. Позже он начал получать десятки звонков из неизвестных номеров и смс с кодами авторизации из банковских и кредитных учреждений.
13 мая на e-mail по меньшей мере 10 сотрудников УП поступили письма с угрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответа. С."
Такие сообщения присылали не только на редакционные, но и на личные e-mail журналистов.
Издание расценивает эти действия как попытку влияния и запугивания как Михаила Ткача, так и других сотрудников УП.
УП обратилась к правоохранителям с заявлением о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности и просит установить личность отправителя этих писем.
Расследование "Непригодные"
В апреле 2024 года журналист Михаил Ткач опубликовал расследование. В нем говорилось, что группа молодых людей из Украины, которые выехали за границу как не пригодные к военной службе или волонтеры, ведет роскошную жизнь во время войны. В частности, там фигурировал 25-летний столичный миллионер Александр Слобоженко.
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А з інопланетянами ви не спілкувалися, часом? Розкажіть, що вони вам повідомили...
Хаха. Ну так бери автомат и вперед, фронт ждет.
💥Пам'ятаєте, як тиждень тому в Запоріжжі люди вийшли (https://t.me/novynypravdy/16237) під ТЦК на мітинг через викрадення хлопця?
До людей прийшли з СБУ, одному з активістів вибивали сьогодні двері. Одного з хлопців швидка забрала, його побила поліція в балаклавах.
Як і обіцяла пропагандистка Зеленського Мосейчук.
Перетворили Україну на маленьку Росію.
https://t.me/novynypravdy/16411
Олешко не має ніякого стосунку до до гівна мосейчукчі і шмарія
Він почав кар'єру блогера з 2013 року, розповідаючи про події на Євромайдані.
У березні 2018 року Олешко виклав у мережу селфі з Петром Порошенком після закритої зустрічі, чим спровокував негативні реакції інших блогерів.
У квітні 2019 року Олешко очолив акцію протесту біля офісу Володимира Зеленського з вимогою повторної здачі аналізів на вживання наркотичних речовин.
НА ЧАСІ чи НЕ НА ЧАСІ?
Єрмак - керівник України.
Зашквар Безуглої.
Хто здав південь?
https://www.youtube.com/watch?v=ydMnTXCpuEo
Зато напишет, как плохо, что молодые украинские ребята заработали денег и задонатили армии.
И поехали в Евпропу покататься за свои заработанные деньги.
Лучше бы они на фронт поехали и сдохли. А деньги Ермаку отдали, а не ВСУ.
Дивіться, Лещенка в УП не раз ловили на мутних статтях, а от Гонгадзе ні - ну немає такої інфи!
Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов.
Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
Йому посрати на Україну, яку він доїть і на українців
Так же само ви нічого не знаете про Слобоженка
Краще б помовчали, щоб потім не було соромно
КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 24-ЛЕТНЕГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА АЛЕКСАНДРА СЛОБОЖЕНКО. КАК МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН ЗАРАБОТАЛ СВОЁ СОСТОЯНИЕ
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
В июне 2020 года Национальная полиция https://reyestr.court.gov.ua/Review/91732630 открыла первое уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и о «легализации имущества, полученного преступным путем».
https://nv.ua/ukraine/events/aleksandr-slobozhenko-kak-millioner-sumel-izbezhat-mobilizacii-i-otkuda-vzyal-dengi-na-roskoshnye-avto-50413673.htm
срткачів, потім вони стають серлєзами і іншими найомами. а пишуть різну дурню або за гроші або тому, що не заплатили.
Тай справа тут не у Ткачі. Ця стаття не про нього.
І цією справою міг займатись не він, а будь-який інший журналіст.
Ця справа про Слобоженка і йому подібних паскуд
Знаєш скільки тих Слобоженок...
Так розкажи нам про те, скільки воно донатить? Ти ж мабуть знаєш, якщо про це говориш
Он Порох уже продонатив на більше як 4 млрд з 2022року і до 2022 чимало вклав
А про цього ми не чули, може йому не вистачає на чергову супердорогу машинку та поїздки з друзями на курорти, а також в нього мутні проблеми з податками
Глухо
А ми думали тільки єрмаки
Може вони навіть нажиті праведно, виключно "непосильним трудом"?
Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов. Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.
Вся красивая картинка, которую создаёт молодой мультимиллионер в Инстаграме - это результат многочисленных разводов. Самое интересное, что в одном из своих интервью Слобоженко сам признал, что зарабатывает средства далеко не самым честным образом.
Как он сам заявляет на видео: «Любой скам (афера или мошенничество в интернете) - торговля оружием, наркотиками приносит ему огромные деньги».
Компания Слобоженко не платит никаких налогов и никоим образом не участвует в жизни нашего государства в столь непростое время.
Слобоженко и его друзья замешаны в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Помимо этого, они ведут незаконную предпринимательскую деятельность, что является административным правонарушением.
Но ему как-то удаётся уходить от наказания. Кто-то очень серьезный стоит за деятельностью молодого мультимиллионера.
Продолжение следует…
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
Может сначала стоит потрудиться почитать то, что вы
комментируете, чтоб зря не прикалываться
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
25-летний киевский миллионер и блогер https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksandr-slobozhenko.htm Александр Слобоженко совместно с компанией молодых людей во время общей мобилизации выехали за границу, использовав документы о непригодности к военной службе. В странах Европы эти "непригодные" отдыхают и устраивают гонки на элитных автомобилях.
Журналисты также выяснили, что еще один друг Александра Слобоженко, бизнесмен Ростислав Потапенко, уезжает за границу с помощью писем от ГУР.
С начала полномасштабного вторжения Потапенко уже восемь раз катался в Европу.
https://incident.obozrevatel.com/crime/25-letnij-ukrainskij-millioner-s-druzyami-demonstrativno-razvlekayutsya-za-granitsej-kak-oni-uehali-rassledovanie.htm
возмущаются наглостью молодых людей, которые выставляют свою мажорную жизнь на показ в то время,
когда на войне гибнут их земляки, такие же молодые ребята.
Но больше людей возмущает то, что закон о мобилизации не для всех, что в государстве людей поделили
"на сорта" - на тех, кто должен ему подчиняться, и тех, для кого он неписан, потому что у них есть деньги.
Украинцы также призвали журналистов выяснить, кто же выдал справки о непригодности здоровым молодым людям, а также назвать фамилии тех сотрудников ГУР, которые выдают справки уклонистам.
Ты ***** как маленький - у него столько бабла, что сам Буданов ему индульгенцию випишет, а херпиду заверит личной подписью.
Розкажи нам про це, ти ж , мабуть знаєш.
Ми нічого подібного не чули. Розкажи-повідай нам.
Чекаємо з нетерпінням.
Тільки в нього проблеми з податками, а майно переписане на маму та бабусю
А ще, якщо воно рогрожує людині розправою, то воно бандит
А можна докладніше про донатить на ЗСУ?
Але і це нікому не повинно давати нікому можливості порушувати закони
Чи для багатих та оточення ЗЄ закони інші, чи для них вони не існують?
І що с податками?
Ти точно знаєш, що не прийшло?
Поцікався чому приїжджав Блінкен.