Неизвестные угрожают журналисту Ткачу после публикации расследования "Непригодные"

Журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу, а также другим работникам издания угрожают неизвестные лица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении редакции УП.

Так, 10 мая в одном из мессенджеров Ткачу пришло сообщение от лица, которое представилось Александром Слобоженко. Слобоженко был героем расследования "Непригодные". Он предложил "заключить мировую" за денежное вознаграждение. Текст сообщения закончил словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

11 мая в течение дня был ряд попыток входа в аккаунт Monobank Ткача со стороны посторонних лиц. Позже он начал получать десятки звонков из неизвестных номеров и смс с кодами авторизации из банковских и кредитных учреждений.

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13 мая на e-mail по меньшей мере 10 сотрудников УП поступили письма с угрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответа. С."

Такие сообщения присылали не только на редакционные, но и на личные e-mail журналистов.

Издание расценивает эти действия как попытку влияния и запугивания как Михаила Ткача, так и других сотрудников УП.

УП обратилась к правоохранителям с заявлением о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности и просит установить личность отправителя этих писем.

Расследование "Непригодные"

В апреле 2024 года журналист Михаил Ткач опубликовал расследование. В нем говорилось, что группа молодых людей из Украины, которые выехали за границу как не пригодные к военной службе или волонтеры, ведет роскошную жизнь во время войны. В частности, там фигурировал 25-летний столичный миллионер Александр Слобоженко.

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