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Неизвестные угрожают журналисту Ткачу после публикации расследования "Непригодные"

Невідомі погрожую Михайлу Ткачу

Журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу, а также другим работникам издания угрожают неизвестные лица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении редакции УП.

Так, 10 мая в одном из мессенджеров Ткачу пришло сообщение от лица, которое представилось Александром Слобоженко. Слобоженко был героем расследования "Непригодные". Он предложил "заключить мировую" за денежное вознаграждение. Текст сообщения закончил словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

11 мая в течение дня был ряд попыток входа в аккаунт Monobank Ткача со стороны посторонних лиц. Позже он начал получать десятки звонков из неизвестных номеров и смс с кодами авторизации из банковских и кредитных учреждений.

Читайте: "Репортеры без границ" осудили задержание журналиста Ткача в Польше

13 мая на e-mail по меньшей мере 10 сотрудников УП поступили письма с угрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответа. С."

Такие сообщения присылали не только на редакционные, но и на личные e-mail журналистов.

Издание расценивает эти действия как попытку влияния и запугивания как Михаила Ткача, так и других сотрудников УП.

УП обратилась к правоохранителям с заявлением о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности и просит установить личность отправителя этих писем.

Расследование "Непригодные"

В апреле 2024 года журналист Михаил Ткач опубликовал расследование. В нем говорилось, что группа молодых людей из Украины, которые выехали за границу как не пригодные к военной службе или волонтеры, ведет роскошную жизнь во время войны. В частности, там фигурировал 25-летний столичный миллионер Александр Слобоженко.

Также читайте: Нападение на Ткача возле ресторана на Киевщине: есть двое обвиняемых

Автор: 

угрозы (850) Ткач Михаил (134) Украинская правда (9)


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Топ комментарии
+37
Після серії сбу-шних зашкварів, це навіть нікого не здивує.
Частина "служби" нищить ворога, а інша в цей час краде й кришує покидьків...
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14.05.2024 16:23
+31
ось закінчиться війна, ми ще довго стікатимем кров'ю, а ці прекрасні молоді непридатні повернуться, щоб далі грабувати... все як завжди.
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14.05.2024 16:15
+29
СБУ зайнята вручанням повісток іншим журналістам , хай трохи почекає
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14.05.2024 16:14
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повідомляла Наталія Вітренко .
**********
А з інопланетянами ви не спілкувалися, часом? Розкажіть, що вони вам повідомили...

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14.05.2024 17:43 Ответить
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14.05.2024 17:49 Ответить
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14.05.2024 17:51 Ответить
"Воевать я тоже умею"

Хаха. Ну так бери автомат и вперед, фронт ждет.
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14.05.2024 17:29 Ответить
Умєю, но ніхачю
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14.05.2024 18:41 Ответить
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко | УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ
💥Пам'ятаєте, як тиждень тому в Запоріжжі люди вийшли (https://t.me/novynypravdy/16237) під ТЦК на мітинг через викрадення хлопця?
До людей прийшли з СБУ, одному з активістів вибивали сьогодні двері. Одного з хлопців швидка забрала, його побила поліція в балаклавах.
Як і обіцяла пропагандистка Зеленського Мосейчук.
Перетворили Україну на маленьку Росію.
https://t.me/novynypravdy/16411
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14.05.2024 17:32 Ответить
Олешко, Мосейчук, Шарій - одного говна ягоди.
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14.05.2024 17:43 Ответить
Цензор цього безпрєдєлу не публікував?
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14.05.2024 18:38 Ответить
Ми не знаємо, якого гівна ягоди ви особисто.
Олешко не має ніякого стосунку до до гівна мосейчукчі і шмарія
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14.05.2024 17:59 Ответить
Мирослав Олешко - син https://lb.ua/society/2018/12/18/415324_pecherskiy_sud_dva_mesyatsa_arestoval.html убитого солдата Національної гвардії Віталія Олешка .

Він почав кар'єру блогера з 2013 року, розповідаючи про події на Євромайдані.

У березні 2018 року Олешко виклав у мережу селфі з Петром Порошенком після закритої зустрічі, чим спровокував негативні реакції інших блогерів.

У квітні 2019 року Олешко очолив акцію протесту біля офісу Володимира Зеленського з вимогою повторної здачі аналізів на вживання наркотичних речовин.
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14.05.2024 18:03 Ответить
МИРОСЛАВ ОЛЕШКО.

НА ЧАСІ чи НЕ НА ЧАСІ?

Єрмак - керівник України.

Зашквар Безуглої.

Хто здав південь?

https://www.youtube.com/watch?v=ydMnTXCpuEo
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14.05.2024 18:38 Ответить
Украинская правда - карманная газета Ермака, про то, как он ворует она никогда не напишет.
Зато напишет, как плохо, что молодые украинские ребята заработали денег и задонатили армии.
И поехали в Евпропу покататься за свои заработанные деньги.
Лучше бы они на фронт поехали и сдохли. А деньги Ермаку отдали, а не ВСУ.
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14.05.2024 18:06 Ответить
Після того як не стало Гонгадзе, УП перетворилася в антиукраїнську помийку
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14.05.2024 18:21 Ответить
не перетворилася,вона й раніше такою була
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14.05.2024 18:26 Ответить
При Гонгадзе не була, бо її утримували американці - гроші грантові з США ішли!
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14.05.2024 19:48 Ответить
то й що!На грантові гроші писали замовні статті,і навіть на грантодавців плювали
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15.05.2024 08:56 Ответить
Якби таке було, то їм би фінансування зарізали! Плюс, в часи Гонгадзе замовні статті було набагато вигідніше друкувати в яких-небудь "Сільських вістях" чи там "Бульварі", бо в них були тиражі по кількасот тисяч, а УП ніхто майже не читав просто тому, що інтернет був лише у обраних! Цікаво, скільки вам років, що ви не розумієте таких елементарних речей?
Дивіться, Лещенка в УП не раз ловили на мутних статтях, а от Гонгадзе ні - ну немає такої інфи!
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15.05.2024 09:10 Ответить
До речі,й справді грантодавці грозили зарізати фінансування тоді.Про мутні статті не говорилося тому,що сама УПячка тоді ще мало кому була відома,вона якраз на смерті Гії і підняла число переглядів
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15.05.2024 09:23 Ответить
Можна хоч десь про це почитати? Бо я тоді хоч і був старшокласником, але загалом політикою цікавився і не пригадую такого...
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15.05.2024 09:50 Ответить
Зараз уже не знайдеш ті статті,бо більше 20 років минуло.Але те,що і Гонгадзе,і Павло Шеремет перед смертю ночували в однієї баби,наводить на роздуми
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15.05.2024 12:27 Ответить
То вже інше питання і воно конкретно в цій бабі. Кажуть, там ще й Литвин ночував... І що вони в ній знайшли всі?
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15.05.2024 12:29 Ответить
Був ще коханець,на його честь баба назвала свого котика.Усі,хто з нею мали інтим,для мене дуже підозрілі
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15.05.2024 12:34 Ответить
Я не кажу, що Гонгадзе був генієм журналістики. Не був, достатньо порівняти його статті з тогочасними публікаціями Рахманіна на кшталт "Опущеної цілини"... Чи зі статтями Набоки і Кривенка.
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15.05.2024 12:40 Ответить
ну так,і зовсім не через геніальність російське керівництво організувало його вбивство
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15.05.2024 12:41 Ответить
І навіть Кучму він критикував далеко не найбільше з усіх... Москалям просто треба була реакція Заходу, а оскільки на УП донатили американці, то це була підходяща кандидатура.
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15.05.2024 12:48 Ответить
саме так
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15.05.2024 13:12 Ответить
Яке найбільше досягнення нинішньої зеленої влади? Вони створили систему "Шлях"! Потужнішого ніхто ще не створював. Був потужний асфальт, але зараз не на часі. Тепер "Шлях" замінив асфальт.
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14.05.2024 18:30 Ответить
Ну якщо він вміє воювати, то чому не на фронті?..
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14.05.2024 18:39 Ответить
Йому ніколи

Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов.

Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.

https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
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14.05.2024 22:21 Ответить
Останній воїн що боровся з внутрішнім ворогом😏 дайте йому держохорону😁😁😁
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14.05.2024 18:40 Ответить
Якою б не була УП, злочин проти журналістів вчинений. Думаю так само спустять все злочинцям як це було із незаконним стеженням СБУ
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14.05.2024 18:47 Ответить
Зесрань все просрало
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14.05.2024 18:51 Ответить
Яке ж воно тупе той Слобоженко, воювати він вміє...
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14.05.2024 18:52 Ответить
а ти впевнений, що це той самий Слобоженко? а не хтось під його іменем? Слобоженко виїхав і він самодостатня людина, йому посрати на всяких Ткачів, а от діткам всяких топ чінуш і їх батькам, не посрати, бо вони діткам теплі місця готують біля годівничок державних.
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14.05.2024 22:22 Ответить
"Слобоженко виїхав і він самодостатня людина, йому посрати на всяких Ткачів, а от діткам всяких топ чінуш і їх батькам, не посрати, бо вони діткам"

Йому посрати на Україну, яку він доїть і на українців
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14.05.2024 22:39 Ответить
як доїть, розкажи. але,, якщо й прийняти твою думку, то йому тим більше посрати на якогось ткача, про яко він ніколи не чув і ніхто не чув. просто ткачу грошей не дали.
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14.05.2024 23:04 Ответить
Якщо ви живете в лісі, в землянці, то може ви й не чули про ТКАЧА.
Так же само ви нічого не знаете про Слобоженка
Краще б помовчали, щоб потім не було соромно

КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 24-ЛЕТНЕГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА АЛЕКСАНДРА СЛОБОЖЕНКО. КАК МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН ЗАРАБОТАЛ СВОЁ СОСТОЯНИЕ
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani

В июне 2020 года Национальная полиция https://reyestr.court.gov.ua/Review/91732630 открыла первое уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и о «легализации имущества, полученного преступным путем».

https://nv.ua/ukraine/events/aleksandr-slobozhenko-kak-millioner-sumel-izbezhat-mobilizacii-i-otkuda-vzyal-dengi-na-roskoshnye-avto-50413673.htm
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14.05.2024 23:26 Ответить
знаєш скільки тих срткачів, потім вони стають серлєзами і іншими найомами. а пишуть різну дурню або за гроші або тому, що не заплатили.
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14.05.2024 23:50 Ответить
Пропонував оплату, Але ж Ткач не Сєрлєщ, який маму рідну продасть за 30 срібняків
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14.05.2024 23:55 Ответить
Що ви вчепилися до Ткача, Поки що він не став тим, ким стали Сєрлєщ з Найомом.

Тай справа тут не у Ткачі. Ця стаття не про нього.
І цією справою міг займатись не він, а будь-який інший журналіст.

Ця справа про Слобоженка і йому подібних паскуд

Знаєш скільки тих Слобоженок...
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14.05.2024 23:58 Ответить
"поки, що", але вірним шляхом рухається.
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15.05.2024 08:33 Ответить
Не знаю наскільки він саме Україну доїть (а не своїх інвесторів, яким по вухам їздить), але в принципі ж на ЗСУ донатить немало... Мабуть дійсно зробив собі непридатність (цікаво взнати, яка в нього хвороба записана).
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15.05.2024 09:53 Ответить
"але в принципі ж на ЗСУ донатить немало"
Так розкажи нам про те, скільки воно донатить? Ти ж мабуть знаєш, якщо про це говориш

Он Порох уже продонатив на більше як 4 млрд з 2022року і до 2022 чимало вклав

А про цього ми не чули, може йому не вистачає на чергову супердорогу машинку та поїздки з друзями на курорти, а також в нього мутні проблеми з податками
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15.05.2024 17:05 Ответить
Щодо допомоги Соложенка ВСУ інформації ніде немає.
Глухо
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15.05.2024 17:09 Ответить
Хуже только письма счастья, от нигерийского принца.
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14.05.2024 19:47 Ответить
Графік замахів вже підписаний. Певно підписали і графік погроз...
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14.05.2024 19:57 Ответить
ткач шавка опи, на кого вкажуть,на того й гавкає!
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14.05.2024 20:00 Ответить
Більше схоже на те, що ти працюєш на ОПу
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14.05.2024 21:31 Ответить
Я впевнений що у цього слобоженкова є мобільний телефон Єрмака або Татарова.
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14.05.2024 20:11 Ответить
Інакше б так не вийожувався
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14.05.2024 21:32 Ответить
Інформація, яку подає Ткач є платною, чи він просто завидує...?
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14.05.2024 20:18 Ответить
Та невже, журналісти платню отримують?
А ми думали тільки єрмаки
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14.05.2024 21:47 Ответить
Той Слобоженко на Ламборгіні почав плутатись у власній самооцінці: то він непридатний до військової служби інвалід то він рейнджер погроза всім журналістам-разслідувачам.
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14.05.2024 20:22 Ответить
Та ви шо? Ткачу, який на службі у єрмака погрожують? Та не може такого бути!
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14.05.2024 20:46 Ответить
И это толко 20 % показал журналист ! , что накопилась за границей Украины.
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14.05.2024 21:12 Ответить
Мажори, якщо ви такі войовничі, то йдіть на фронт воювати з ворогом, а не журналістів залякувати!
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14.05.2024 21:21 Ответить
Та какой он мажор. Это новое молодое поколение Бендеров, у которого СБУ и все остальные на содержании. Кал-центры, казино, все виды интернет-мошенничества.
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14.05.2024 22:11 Ответить
Не, ну Слобож конечно был туповатый но я не думал что настолько
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14.05.2024 21:33 Ответить
покажи свої мільйони, і побачим хто тупуватий.
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14.05.2024 22:24 Ответить
Може ти, такий розумний, спочатку покажеш свої мільйони.

Може вони навіть нажиті праведно, виключно "непосильним трудом"?
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15.05.2024 00:04 Ответить
ще один, я не називав його тупим, і не тобі писав. мені завжди цікаві голодранці, що багатих, успішних людей називають тупими, дурними, може Маск теж тупий?
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15.05.2024 08:34 Ответить
Удачи за решёткой с миллионами нажитыми скамом и сотрудничеством с казиком
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15.05.2024 02:40 Ответить
Сашко, ти що, образився? Чи ти ображений коханець того Сашка?
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15.05.2024 05:29 Ответить
КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 24-ЛЕТНЕГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА АЛЕКСАНДРА СЛОБОЖЕНКО. КАК МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН ЗАРАБОТАЛ СВОЁ СОСТОЯНИЕ

Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов. Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.

Вся красивая картинка, которую создаёт молодой мультимиллионер в Инстаграме - это результат многочисленных разводов. Самое интересное, что в одном из своих интервью Слобоженко сам признал, что зарабатывает средства далеко не самым честным образом.
Как он сам заявляет на видео: «Любой скам (афера или мошенничество в интернете) - торговля оружием, наркотиками приносит ему огромные деньги».

Компания Слобоженко не платит никаких налогов и никоим образом не участвует в жизни нашего государства в столь непростое время.
Слобоженко и его друзья замешаны в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Помимо этого, они ведут незаконную предпринимательскую деятельность, что является административным правонарушением.

Но ему как-то удаётся уходить от наказания. Кто-то очень серьезный стоит за деятельностью молодого мультимиллионера.
Продолжение следует…
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani

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14.05.2024 22:23 Ответить
Западные спецслужбы выбились из сил, Слобоженко известный торговец оружием и наркотиками, но он похлеще Ермака в плане хитрости и коварства.
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14.05.2024 23:24 Ответить
Кто вам сказал что Слобоженко известный торговец оружием и наркотиками?

Может сначала стоит потрудиться почитать то, что вы
комментируете, чтоб зря не прикалываться

https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
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14.05.2024 23:33 Ответить


25-летний киевский миллионер и блогер https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksandr-slobozhenko.htm Александр Слобоженко совместно с компанией молодых людей во время общей мобилизации выехали за границу, использовав документы о непригодности к военной службе. В странах Европы эти "непригодные" отдыхают и устраивают гонки на элитных автомобилях.
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14.05.2024 23:38 Ответить
Вместе с Александром Слобоженко в Альпах отдыхали еще два его друга, таких же "непригодных" - 33-летние Вадим Герасименко и Артур Бершадский. Кроме того, совместно с компанией отдыхал 31-летний Роман Дзюбенко, уехавший из Украины как волонтер с помощью системы "Путь" и ездящий на оранжевом Lamborghini Huracan.

Журналисты также выяснили, что еще один друг Александра Слобоженко, бизнесмен Ростислав Потапенко, уезжает за границу с помощью писем от ГУР.
С начала полномасштабного вторжения Потапенко уже восемь раз катался в Европу.


https://incident.obozrevatel.com/crime/25-letnij-ukrainskij-millioner-s-druzyami-demonstrativno-razvlekayutsya-za-granitsej-kak-oni-uehali-rassledovanie.htm

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14.05.2024 23:43 Ответить
Украинцы, просмотревшие видео расследователей,

возмущаются наглостью молодых людей, которые выставляют свою мажорную жизнь на показ в то время,

когда на войне гибнут их земляки, такие же молодые ребята.

Но больше людей возмущает то, что закон о мобилизации не для всех, что в государстве людей поделили

"на сорта" - на тех, кто должен ему подчиняться, и тех, для кого он неписан, потому что у них есть деньги.
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14.05.2024 23:49 Ответить
Расследование вызвало возмущение и у ветеранов войны, вернувшихся с фронта действительно непригодными к дальнейшей службе в армии, но они должны ходить по многочисленным "кругам ада", чтобы постоянно это доказывать.

Украинцы также призвали журналистов выяснить, кто же выдал справки о непригодности здоровым молодым людям, а также назвать фамилии тех сотрудников ГУР, которые выдают справки уклонистам.
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14.05.2024 23:51 Ответить
В редакцию пишут возмущенные читатели(с)
Ты ***** как маленький - у него столько бабла, что сам Буданов ему индульгенцию випишет, а херпиду заверит личной подписью.
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15.05.2024 01:08 Ответить
На сьогоднішній день офіційно в ЄС зареєстровано 4.200.000 українських біженців. 45.8% жінки. 32.6% діти. 21.6 чоловіків. А 882.000 - чоловіки в'їхали але не ніде незареєстровані.
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15.05.2024 00:28 Ответить
Ммм можна пруф хоч один )
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15.05.2024 00:47 Ответить
Цей блондин 24х років (який з огляду на рік ще не підлягає призову по мобілізації) розводить лохів-лудоманів з їх власного бажання по всьому світу, та донатить сотні тисяч доларів на ЗСУ, десь їздить на власному ламборгіні і у всих за це бомбить, а головний ухилянт України, який їбе всіх українців незалежно від їх бажання, літає на державному літаку за їх рахунок, і нікого це не їбе.
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15.05.2024 01:03 Ответить
Ему в августе исполнится 26.
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15.05.2024 07:59 Ответить
"донатить сотні тисяч доларів на ЗСУ"№?

Розкажи нам про це, ти ж , мабуть знаєш.
Ми нічого подібного не чули. Розкажи-повідай нам.
Чекаємо з нетерпінням.

Тільки в нього проблеми з податками, а майно переписане на маму та бабусю
А ще, якщо воно рогрожує людині розправою, то воно бандит
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15.05.2024 17:17 Ответить
"донатить сотні тисяч доларів на ЗСУ"

А можна докладніше про донатить на ЗСУ?

Але і це нікому не повинно давати нікому можливості порушувати закони
Чи для багатих та оточення ЗЄ закони інші, чи для них вони не існують?

І що с податками?
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15.05.2024 01:26 Ответить
Дивно, що про цих мажорів з ЄС не прийшло занепокоєння, щоб наші вільножурналісти поважали право на приватне життя)
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15.05.2024 01:29 Ответить
"про цих мажорів з ЄС не прийшло занепокоєння".
Ти точно знаєш, що не прийшло?

Поцікався чому приїжджав Блінкен.
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15.05.2024 17:20 Ответить
Тільки гнати зешоблу , інакше ніяк , ті упирі так просто не здадуться .
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15.05.2024 04:52 Ответить
Хотілося б запитати отого чувака з слуг - Гетьманцева, який розповідав, як треба общипувати гусака - які податки сплачують інваліди на Ламборджині.
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15.05.2024 10:37 Ответить
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