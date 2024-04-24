РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9700 посетителей онлайн
Новости
12 735 34

Нападение на Ткача возле ресторана на Киевщине: есть двое обвиняемых

ткач

На данный момент есть двое обвиняемых по делу о нападении на журналиста Михаила Ткача во время выполнения им профессиональных обязанностей вблизи ресторана "Тандыр" в пгт. Козин Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос"Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенного досудебного расследования 4 января 2024 года в Обуховский районный суд Киевской области направлено обвинительное заключение по обвинению двух граждан - О. и Х. Обоим инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Сейчас судебное разбирательство продолжается",- говорится в ответе.

В Офисе генпрокурора отметили, что материалы досудебного расследования в отношении еще одного неустановленного лица 2 января 2024 года выделены в отдельное уголовное производство по этим же статьям.

Его расследует Обуховское райуправление полиции.

Также читайте: Ткач о нападении: Чья это охрана - не знаем. Ударили в шею и по камере, пытаемся восстановить видеофайл

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.

Автор: 

нападение (2207) Ткач Михаил (134) Офис Генпрокурора (2454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
чому люди в Україні не мають право на бойову, короткоствольну зброю для самозахисту???
показать весь комментарий
24.04.2024 13:22
+8
цікавр, що мають шановні дописувачи проти Ткача? Ті яким Шабунін поганий і Бігус поганий....
показать весь комментарий
24.04.2024 13:13
+8
Ви з тих, хто "зробив їх разом", а потім "зробив ще раз" у 19-му?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікавр, що мають шановні дописувачи проти Ткача? Ті яким Шабунін поганий і Бігус поганий....
показать весь комментарий
24.04.2024 13:13 Ответить
Всі вищезгадані істоти - тупі покидьки, які також привели до влади оце, шо зараз, поливаючи помиями президента-державника.
показать весь комментарий
24.04.2024 13:25 Ответить
дайте будь ласка список усіх "тупих покидьків", мабуть їх "тупість" в тому що вони корупцію та кумівство бачили ще до 2019?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:28 Ответить
Ви з тих, хто "зробив їх разом", а потім "зробив ще раз" у 19-му?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:40 Ответить
а ти з тих хто кайфує на пляшці? і не бачить ввічливого питання?
показать весь комментарий
24.04.2024 20:12 Ответить
Пащеку йди помий, "пляшка" ти завезена.
показать весь комментарий
24.04.2024 23:01 Ответить
и это ты привёл широкомасштабную войну в страну наитупейшим выбором
показать весь комментарий
24.04.2024 14:07 Ответить
Громадяни Х.та О. ржуть як коні з Обухівського районного суду та клали х. на його рішення.
показать весь комментарий
24.04.2024 13:15 Ответить
чому журналісти в Україні не мають право на бойову, короткоствольну зброю для самозахисту?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:17 Ответить
чому люди в Україні не мають право на бойову, короткоствольну зброю для самозахисту???
показать весь комментарий
24.04.2024 13:22 Ответить
немає суверенітету а титульний народ не є мажоритарним тримачем влади в своїй державі
показать весь комментарий
24.04.2024 13:27 Ответить
як так не мають?
а від головного мєнта?
а від малюка?
а від буданова?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:28 Ответить
у тих не тільки короткоствольна ... - кулемети, мабудь, дома лежать!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:33 Ответить
Дядьку, а в Вас пістоль є
Та ні, хлопче звідки в мене пістоль
Дядьку, а в Вас рушниця є
Та ні, хлопче звідки в мене рушниця
Дядьку, а в Вас автомат є
Та ні, хлопче звідки в мене автомат
Дядьку, а в Вас кулемет є
Та ні, хлопче звідки в мене кулемет
Дядьку, а в Вас гармата є
Ну, чого нема, хлопче, - того нема
показать весь комментарий
24.04.2024 13:38 Ответить
А у Польщі мають право?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:24 Ответить
POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH
- dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej
----
ДОЗВОЛИ НА ЗБРОЮ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
- за ліцензією на вогнепальну зброю для цілей індивідуального захисту
https://ksp.policja.gov.pl/wpa/bron/pozwolenia-na-bron-paln/21954,Pozwolenia-na-bron-palna-dla-osob-fizycznych.html
показать весь комментарий
24.04.2024 13:49 Ответить
у ткача бронь, як у бродячого цирку, чи як у кого?
в чому стратегічна цінність міши ткача, для держави, в тилу?
чи, періодично, треба про монако знімати відосики, для відволікання?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:23 Ответить
він ********* робить для фронту...подивись звіти на його сторінці в ФБ...від публічних осіб це найкраще що може бути
показать весь комментарий
24.04.2024 13:25 Ответить
Ну, на паркані було теж щось написано біля дірки, але ж ніхто не повірив...окрім "особо одарьоних"
показать весь комментарий
24.04.2024 13:32 Ответить
залогінься з українського ІР, бо твій допис виглядає недолуго
показать весь комментарий
24.04.2024 20:13 Ответить
Ну, приїхали! Коли нічого сказати - переходим на прапорці . Очікувано. Все по методичці.
показать весь комментарий
25.04.2024 11:54 Ответить
за твоєю логікою, наявність НЕ українського ІР робить будь чий висер "святою правдою". Ну, приїхали А що за методичка? Кремлівська, єрмаковська, сімбіоз? Чи може свій варіант?
показать весь комментарий
25.04.2024 20:56 Ответить
Та звідки ж мені знати по якій методичці ти працюєш
Хоча, скоріше за все - ти звичайна зануда пропитана совковою ватністю до кісток. І це вже не виліковне. Живи з цим, але не лізь зі своїми про-ЗЄрмаковськими вподобаннями.
показать весь комментарий
25.04.2024 22:15 Ответить
ааа...
ну, тоді, ладно.
тоді, не можна бити мішу ткача, на київщині.
а, в польщі, можна!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:34 Ответить
Тандир - це ж суддя!
Ні?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:24 Ответить
Якби Ткач був, скажімо, муляром, навряд чи напад на нього отримав би такий розголос.
Вдобна штука бути журналістом!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:26 Ответить
прикормленим "журналістом"!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:29 Ответить
Гріші гліба.
Користь Міши Ткача (як і Шабуніна, як і Бігуса) в тому що вони демонструють хто і що є влада + відзначають корупційні злочини, бо як ви знаєте тим не займаються навіть СБУ, ДБР, БЕБ, САП та НАБУ(а скільки там працює броньованих на зп !!!)
І як би не Міша Ткачь то голосувавших за клоуна було би не 73, а 93%.
Подякуйте йому.
Чи ви Гріша будете цим займатися?
показать весь комментарий
24.04.2024 13:35 Ответить
гарна байка!
кому демонструють? і як результат? щось змінилося, з часів їхніх хайпових демонстрацій?

кожному українцю, достатньо вийти на вулицю, що б побачити, все те що "показує" твій ідол міша ткач.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:10 Ответить
не на того Ткача напали
показать весь комментарий
24.04.2024 15:05 Ответить
 
 