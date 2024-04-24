Нападение на Ткача возле ресторана на Киевщине: есть двое обвиняемых
На данный момент есть двое обвиняемых по делу о нападении на журналиста Михаила Ткача во время выполнения им профессиональных обязанностей вблизи ресторана "Тандыр" в пгт. Козин Киевской области.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос"Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.
"По результатам проведенного досудебного расследования 4 января 2024 года в Обуховский районный суд Киевской области направлено обвинительное заключение по обвинению двух граждан - О. и Х. Обоим инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Сейчас судебное разбирательство продолжается",- говорится в ответе.
В Офисе генпрокурора отметили, что материалы досудебного расследования в отношении еще одного неустановленного лица 2 января 2024 года выделены в отдельное уголовное производство по этим же статьям.
Его расследует Обуховское райуправление полиции.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.
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а від головного мєнта?
а від малюка?
а від буданова?
Та ні, хлопче звідки в мене пістоль
Дядьку, а в Вас рушниця є
Та ні, хлопче звідки в мене рушниця
Дядьку, а в Вас автомат є
Та ні, хлопче звідки в мене автомат
Дядьку, а в Вас кулемет є
Та ні, хлопче звідки в мене кулемет
Дядьку, а в Вас гармата є
Ну, чого нема, хлопче, - того нема
- dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej
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ДОЗВОЛИ НА ЗБРОЮ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
- за ліцензією на вогнепальну зброю для цілей індивідуального захисту
https://ksp.policja.gov.pl/wpa/bron/pozwolenia-na-bron-paln/21954,Pozwolenia-na-bron-palna-dla-osob-fizycznych.html
в чому стратегічна цінність міши ткача, для держави, в тилу?
чи, періодично, треба про монако знімати відосики, для відволікання?
Хоча, скоріше за все - ти звичайна зануда пропитана совковою ватністю до кісток. І це вже не виліковне. Живи з цим, але не лізь зі своїми про-ЗЄрмаковськими вподобаннями.
ну, тоді, ладно.
тоді, не можна бити мішу ткача, на київщині.
а, в польщі, можна!
Ні?
Вдобна штука бути журналістом!
Користь Міши Ткача (як і Шабуніна, як і Бігуса) в тому що вони демонструють хто і що є влада + відзначають корупційні злочини, бо як ви знаєте тим не займаються навіть СБУ, ДБР, БЕБ, САП та НАБУ(а скільки там працює броньованих на зп !!!)
І як би не Міша Ткачь то голосувавших за клоуна було би не 73, а 93%.
Подякуйте йому.
Чи ви Гріша будете цим займатися?
кому демонструють? і як результат? щось змінилося, з часів їхніх хайпових демонстрацій?
кожному українцю, достатньо вийти на вулицю, що б побачити, все те що "показує" твій ідол міша ткач.