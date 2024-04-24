Нападение на Ткача возле ресторана на Киевщине: есть двое обвиняемых

На данный момент есть двое обвиняемых по делу о нападении на журналиста Михаила Ткача во время выполнения им профессиональных обязанностей вблизи ресторана "Тандыр" в пгт. Козин Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос"Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенного досудебного расследования 4 января 2024 года в Обуховский районный суд Киевской области направлено обвинительное заключение по обвинению двух граждан - О. и Х. Обоим инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Сейчас судебное разбирательство продолжается",- говорится в ответе.

В Офисе генпрокурора отметили, что материалы досудебного расследования в отношении еще одного неустановленного лица 2 января 2024 года выделены в отдельное уголовное производство по этим же статьям.

Его расследует Обуховское райуправление полиции.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. Впоследствии в полиции сообщили, что по факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом начато уголовное производство.