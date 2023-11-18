По факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом открыто уголовное производство, - Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на журналиста издания "Украинская правда" и препятствования его деятельности в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию одного из интернет-изданий по препятствованию профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения.

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В полиции отметили, что зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало, однако по факту выявления публикации о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов следователями ГУНП в Киевской области возбуждено уголовное производство (ч.2 ст.171 УКУ).

Также установлено, что 18 ноября журналист издания "Украинская правда" обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения.

Медики сообщили об указанном факте полиции, как предусматривает процедура в подобных случаях. Начато досудебное расследование, в ходе которого возможна дополнительная квалификация.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение около ресторана "Тандыр" в поселке Козин в Киевской области.