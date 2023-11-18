По факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом открыто уголовное производство, - Нацполиция
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на журналиста издания "Украинская правда" и препятствования его деятельности в Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию одного из интернет-изданий по препятствованию профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения.
В полиции отметили, что зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало, однако по факту выявления публикации о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов следователями ГУНП в Киевской области возбуждено уголовное производство (ч.2 ст.171 УКУ).
Также установлено, что 18 ноября журналист издания "Украинская правда" обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения.
Медики сообщили об указанном факте полиции, как предусматривает процедура в подобных случаях. Начато досудебное расследование, в ходе которого возможна дополнительная квалификация.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение около ресторана "Тандыр" в поселке Козин в Киевской области.
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До того ж бики з охорони досить досвідчені, діяли мовчки, узгоджено, професійно - явно підготовлені та досвідчені силовики або колишні із досвідом, результату щодо перешкоджання досягли.
Транспорт у потвор цікавий, на фронті у такому потреба
Колишні співробітники? То "бронь" на них вже не поширюється?
То де воєнкоми?
На блокпостах у глухих селах проводять "мобілізацію"?
Ну-ну...
Багато їй впаяли? Чи я щось пропустив?
Зєбубочка вірить що війну виграють злодії з корупціонерами в заміських ригалівках
Извиняюсь, я на русском. Отак стоит себе гражданин. Никого не трогает. Любуется природой. Дышит кислородом. И вдруг на него нападает быдло.
Мне прокуроры и их шныри по боку. Но было ли у ткача разрешение на съёмку людей на частной территории. Пусть гражданин ткач даст показания что снимал окружающие ёлочки, а вгодоване бидло так и норовило попасть в кадр. Он (ткач) отворачивался, а они всё лезли и лезли под камеру.
Били случай в практике: несколько тел биковали в кафе, начали ломать стулья, хозяин визвал свою охрану с которой били договор, охрана приїхала скрутила биков и отвезла в полицю. Бики (деньги пап и мам) чтоби уравнять ситуейшен и разрешить дело мировой пред'явили незаконне задержание, применение насилия. Але разрулили - обошлось без уголовки, бики заплатили за стулья
Згода особи припускається, якщо відео знімкується на відкритій, загальнодоступній території, на загальних зборах, конференціях тощо.
Отут буде питання, чи територія стоянки, на якій знімкував Ткач і Ко є відкритою територією?
Ви праві - без суду істину не встановити, най подають позов, якщо мають намір довести неправомірність дій Ткача.
Цікавий момент на відео - Ткач кричить що журналіст та здійснює професійну діяльність, а бики у відповідь мовчать, тільки штовхаються та б'ють. А мовчання - знак згоди Від охорони жодног слова, що вони проти знімкування. У суді їхній позов слабеньку позицію матиме, навряд чи суд задовільнить, а якщо ще виявиться, що на автостоянку відсутні правовстановлюючих документи, а це скоріш так і є, бо в'їзд до неї вільний, то це не приватна територія, а загальнодоступна. Слабенькі шанси у биків в суді з їхнім позовом. За перешкоджання та тілесні журналісту їм точно підозру оголосять, далі суд, будемо дивитися
Ну и почитать немного законы
https://urst.com.ua/ru/ob_ohrannoy_deyatelnosti/st-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text
Ага, прямо бєспрєдєл. Так і сказала: по вулицям страшно ходити, бо скрізь бєспрєдєл. Такого ні у гєтто Нью Йорка, ні у філадельфії немає🤣🤣🤣
Це не інтим, а війна. Нічого таємного немає, най розповідають свою версію подій щодо виконання особливо важливих завдань у кабаках
Президенту можно быковать?
А им нет?
Почему такая несправедливость?
У нас же теперь каждый президент!
Это же президент говорил
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Я - НЕ ЛОХ
Президент еще недавно журналистов называл
Мальчиками и девочками
Странные у него ассоциации ,конечно
Но такой у нас президент
Ось Майдан осудити, вони перші, один поперд одного, як татаров перед ригоАНАЛАМИ ВИСЛУЖУВАВСЯ!! За те його ЗЕЛЯ, віддячив, у ОПУ взяв, до корита бюджетного !!!
Так і ця СВОРА пркурорських, з таких же московитів!! ПЕРЕКЛІПАЮТЬ, відмусолять ШТРАФНІ ВИПЛАТИ в ОПУ і ФСЬО!!