РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости
9 324 43

По факту нападения на журналиста возле ресторана под Киевом открыто уголовное производство, - Нацполиция

ткач

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на журналиста издания "Украинская правда" и препятствования его деятельности в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полиция Киевщины начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию одного из интернет-изданий по препятствованию профессиональной деятельности журналиста во время конфликта возле ресторанного заведения.

Также смотрите: На журналиста Ткача напали во время съемок возле элитного ресторана в Козине Киевской области. ВИДЕО

В полиции отметили, что зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало, однако по факту выявления публикации о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов следователями ГУНП в Киевской области возбуждено уголовное производство (ч.2 ст.171 УКУ).

Также установлено, что 18 ноября журналист издания "Украинская правда" обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения.

Медики сообщили об указанном факте полиции, как предусматривает процедура в подобных случаях. Начато досудебное расследование, в ходе которого возможна дополнительная квалификация.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на журналиста Михаила Ткача было совершено нападение около ресторана "Тандыр" в поселке Козин в Киевской области.

Автор: 

нападение (2208) рестораны (279) Ткач Михаил (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
цікаво а де оті храбрєци з тцк які ловлять людей по вулицях чому їх тут немає-а навєрна ссикотна...
показать весь комментарий
18.11.2023 21:58
+20
... "біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора." Джерело:

Колишні співробітники? То "бронь" на них вже не поширюється?
То де воєнкоми?
На блокпостах у глухих селах проводять "мобілізацію"?
Ну-ну...
показать весь комментарий
18.11.2023 21:58
+17
Напад групою мордоворотів, тому ч.3 ст.171 КК України, а не за ч.2, яка є менш тяжкою.
До того ж бики з охорони досить досвідчені, діяли мовчки, узгоджено, професійно - явно підготовлені та досвідчені силовики або колишні із досвідом, результату щодо перешкоджання досягли.
Транспорт у потвор цікавий, на фронті у такому потреба
показать весь комментарий
18.11.2023 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напад групою мордоворотів, тому ч.3 ст.171 КК України, а не за ч.2, яка є менш тяжкою.
До того ж бики з охорони досить досвідчені, діяли мовчки, узгоджено, професійно - явно підготовлені та досвідчені силовики або колишні із досвідом, результату щодо перешкоджання досягли.
Транспорт у потвор цікавий, на фронті у такому потреба
показать весь комментарий
18.11.2023 21:52 Ответить
цікаво а де оті храбрєци з тцк які ловлять людей по вулицях чому їх тут немає-а навєрна ссикотна...
показать весь комментарий
18.11.2023 21:58 Ответить
Ви праві - сцуть
показать весь комментарий
18.11.2023 22:01 Ответить
Всі охоронці таких закладів хворі... дуже-дуже хворі люди
показать весь комментарий
19.11.2023 10:03 Ответить
то охоронці не закладу а тих хто приїздив на відпочинок або сходняк до того закладу...
показать весь комментарий
19.11.2023 10:10 Ответить
Броня та така, що скорішспершу ОПу у повному складі мобілізують, а цих не чіпатимуть
показать весь комментарий
19.11.2023 10:42 Ответить
... "біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора." Джерело:

Колишні співробітники? То "бронь" на них вже не поширюється?
То де воєнкоми?
На блокпостах у глухих селах проводять "мобілізацію"?
Ну-ну...
показать весь комментарий
18.11.2023 21:58 Ответить
Дали раз по шиї, щоб не ліз де не просять. При Пороху Бігусам з Мішами ніхто не заважав проводити замовні розслідування про умовних Свинарчуків, вину яких так і не довели вже при теперішній владі.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:00 Ответить
Тепер давальцям по шиї строк впаяють, щоби не були дуже впевненні у хазяєвах.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:10 Ответить
А пам'ятаєте таку собі "шМендель", що не підпускала журналістів до блаЗЄня?

Багато їй впаяли? Чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
18.11.2023 22:40 Ответить
А що, "шМендель" наносила тілесні ушкодження? Якщо вже порівнювати, то аналогічне.
показать весь комментарий
18.11.2023 23:21 Ответить
А взагалі хто такі охоронці, які у них права обмежувати громадян, ткач чи не ткач. Стоїть собі громадянин поруч з елітною ригалівкою, до нього немає права підійти навіть представник влади, а тут вгодоване бидло котре затуляє сраки елітного бидла розпускає руки, уявляє себе майже рівним тому бидлу за чиєю сракою ходить.
Зєбубочка вірить що війну виграють злодії з корупціонерами в заміських ригалівках
показать весь комментарий
18.11.2023 22:31 Ответить
які у них права обмежувати громадян, ткач чи не ткач. Стоїть собі громадянин поруч з елітною ригалівкою, до нього немає права підійти навіть представник влади, а тут вгодоване бидло котре затуляє сраки елітного бидла розпускає руки,

Извиняюсь, я на русском. Отак стоит себе гражданин. Никого не трогает. Любуется природой. Дышит кислородом. И вдруг на него нападает быдло.
Мне прокуроры и их шныри по боку. Но было ли у ткача разрешение на съёмку людей на частной территории. Пусть гражданин ткач даст показания что снимал окружающие ёлочки, а вгодоване бидло так и норовило попасть в кадр. Он (ткач) отворачивался, а они всё лезли и лезли под камеру.
показать весь комментарий
19.11.2023 07:31 Ответить
Отклрмленное бидло или охраняемие им жопи должни били обратиться в правоохранительние органи или подать гражданский иск "о защите права на изображение, защите невмешательства в частную жизнь" и т.п.
Били случай в практике: несколько тел биковали в кафе, начали ломать стулья, хозяин визвал свою охрану с которой били договор, охрана приїхала скрутила биков и отвезла в полицю. Бики (деньги пап и мам) чтоби уравнять ситуейшен и разрешить дело мировой пред'явили незаконне задержание, применение насилия. Але разрулили - обошлось без уголовки, бики заплатили за стулья
показать весь комментарий
19.11.2023 10:19 Ответить
Стаття 307 Цивільного кодексу Україну передбачає згоду особи на те, щоб її фільмували сторонні особи, у т.ч. журналісти.
Згода особи припускається, якщо відео знімкується на відкритій, загальнодоступній території, на загальних зборах, конференціях тощо.
Отут буде питання, чи територія стоянки, на якій знімкував Ткач і Ко є відкритою територією?
Ви праві - без суду істину не встановити, най подають позов, якщо мають намір довести неправомірність дій Ткача.
Цікавий момент на відео - Ткач кричить що журналіст та здійснює професійну діяльність, а бики у відповідь мовчать, тільки штовхаються та б'ють. А мовчання - знак згоди Від охорони жодног слова, що вони проти знімкування. У суді їхній позов слабеньку позицію матиме, навряд чи суд задовільнить, а якщо ще виявиться, що на автостоянку відсутні правовстановлюючих документи, а це скоріш так і є, бо в'їзд до неї вільний, то це не приватна територія, а загальнодоступна. Слабенькі шанси у биків в суді з їхнім позовом. За перешкоджання та тілесні журналісту їм точно підозру оголосять, далі суд, будемо дивитися
показать весь комментарий
19.11.2023 10:58 Ответить
Все твои ответы- полный бред. Если есть возможнось отредактировать ник,сделай это. Слово "адвокат" нужно убрать.
Ну и почитать немного законы
https://urst.com.ua/ru/ob_ohrannoy_deyatelnosti/st-12
показать весь комментарий
19.11.2023 11:46 Ответить
Меняй флажок и учи матчасть
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text
показать весь комментарий
19.11.2023 14:12 Ответить
в Києві твориться просто беспредел моя одногрупниця каже такого давно не бачила як у деяності попала менти просто ігнурують бандітьский шабаш
показать весь комментарий
18.11.2023 22:03 Ответить
нічого дивного у тому немає що ігнорують-бо вони як і тоді з бандюками одне...
показать весь комментарий
18.11.2023 22:11 Ответить


Ага, прямо бєспрєдєл. Так і сказала: по вулицям страшно ходити, бо скрізь бєспрєдєл. Такого ні у гєтто Нью Йорка, ні у філадельфії немає🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.11.2023 22:16 Ответить
Вдруг сами начали быстро начали но медлено будут ехать очередной медлячек
показать весь комментарий
18.11.2023 22:08 Ответить
Пане Ткач! Прізвища правоохоронців до розголосу.
Це не інтим, а війна. Нічого таємного немає, най розповідають свою версію подій щодо виконання особливо важливих завдань у кабаках
показать весь комментарий
18.11.2023 22:09 Ответить
Киев в руках банд, как в 90е
показать весь комментарий
18.11.2023 22:10 Ответить
А нічого не змінилося, просто одяглися не в малинові піджаки.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:13 Ответить
Київ ??? Вся Україна в руках фсбешних шашличних концерв. Ніякі 90-ті в порівняння не йдуй, зараз все що цими повторами робиться - робиться не стільки для свого збагачення, стільки для знищення України. І якщо більшість українців ідіоти ,які за 4 роки так і не побачили цього - то ми всі приречені.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:16 Ответить
Уся гниль України зібралася в одному мвсці під охороною бандитів
показать весь комментарий
18.11.2023 22:12 Ответить
🤦Боже, як ми позоримося. Який ЄС? Нас ніколи не візьмуть з такими бидлобикам
показать весь комментарий
18.11.2023 22:16 Ответить
Поцікався, з корупційно-кримінальною ситуацією у Болгарії та Румунії коли ті вступали у ЄС
показать весь комментарий
18.11.2023 22:18 Ответить
Ще скажіть в період військового стану і кривавої війни на території цих держав. Позорисько яке, мені за приклад більше Афганістан підходить, коли Америка гроші туди вкладала, зброю і солдат завезла, щоб навчити, як побудувати нормальну державу. А далі побачили, що цей зброд безнадійний і необучаємий, розвернулися і пішли. Не приведи Господь з нами так зроблять
показать весь комментарий
18.11.2023 23:06 Ответить
А чё это они Быдлобыки?
Президенту можно быковать?
А им нет?
Почему такая несправедливость?
У нас же теперь каждый президент!
Это же президент говорил
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Я - НЕ ЛОХ
Президент еще недавно журналистов называл
Мальчиками и девочками
Странные у него ассоциации ,конечно
Но такой у нас президент
показать весь комментарий
18.11.2023 22:28 Ответить
Ніколи такого при зелених ригах не було і тут знову.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:17 Ответить
Ой, та годі вже оту хрень з тою поліцією та справою.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:24 Ответить
Зараз кожен журналіст наче президент..
показать весь комментарий
18.11.2023 22:37 Ответить
Прокурори будуть довго і дуже уважно розслідувати справу своїх же охоронців допоки такі самі судді не знайдуть порушень при розслідуванні, або ю ж не вийде відведений законом строк. Коротше, вони вою справу знають.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:38 Ответить
Ці кріменальні справи це окозамилювання.Відкупляться або допоможуть закрити справу.Так і буде немає сумніву. Зранку повістка вечером в окопах під Авдіївкою і вся кримінальна справа.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:42 Ответить
почему этот журналист туда поехал без сопровождения правоохранителей, сразу бы по факту и оформили этих мордоворотов, установили бы личности гостей.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:55 Ответить
Мабуть, він збіговисько ухилянтів прокурорських засвітив, послідовники татарова в реаліях війни ЖИРУЮТЬ за Києвом!! Війна? Ні, не чули!

Ось Майдан осудити, вони перші, один поперд одного, як татаров перед ригоАНАЛАМИ ВИСЛУЖУВАВСЯ!! За те його ЗЕЛЯ, віддячив, у ОПУ взяв, до корита бюджетного !!!
Так і ця СВОРА пркурорських, з таких же московитів!! ПЕРЕКЛІПАЮТЬ, відмусолять ШТРАФНІ ВИПЛАТИ в ОПУ і ФСЬО!!
показать весь комментарий
18.11.2023 23:41 Ответить
Так то якраз і був спец.підрозділ нацполіції "Зе-тушки",нацполіція відкрила справу сама проти себе? З часів януковича такого не було,але цього слід було чекати,в нас ж смотрящий за правоохоронними органами мусаридло Татаров,який причетний до розтрілів Майдану.
показать весь комментарий
19.11.2023 04:23 Ответить
Простій нарід за це ж проголосував.Він радів коли сраний шашличнік(саак)борцун з баригами проривав польско-украінський кордон,дрібна гопота кидалася на патрульних.
показать весь комментарий
19.11.2023 05:23 Ответить
як відкрили для вигляду так і закриють до кацапів і ексментів кримінал не прилипає. силовики тероризують лише українських активістів .
показать весь комментарий
19.11.2023 05:39 Ответить
Дорогой тов. Ткач! "використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття" - так это может для секретности, а не для того, чтобы какой-то журналист всё снимал и выкладывал?
показать весь комментарий
19.11.2023 10:25 Ответить
 
 