На журналиста Ткача напали во время съемок возле элитного ресторана в Козине Киевской области. ВИДЕО
На журналиста УП Михаила Ткача было совершено нападение около ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области.
Об этом рассказал Ткач в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
В пятницу около 23.20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр", где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора. У ресторана было много автомобилей.
Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.
"Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали мне блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар", - рассказал Ткач.
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Це все сталося з відомим на всю країну журналістом. З простого обивателя, який би випадково там заблукав, мокрого місця не залишили б.
Що вони не це все скажуть?
При "баризі ж дуже балакучими були, а зараз нібито вимерли чи може там у тому ж ресторані сидять?
Спільнотою вони були при Ющенко, при Пороху.
При якийсь події, що їм не подобадась по 800 журналістських підписів збирали!
Представниці медіасфери звинуватили президента України Петра Порошенка в сексизмі через його звертання до журналістки видання «Детектор медіа» Марини Баранівської, яку він назвав «дорогенькою».
Мене обурює, як він звертався до жінок-журналісток на своїй прес-конференції. #Ятобінедорогенька, Петре Олексійовичу», - написала Земляна.
Що скаже зараз оця Земляна?
Ти бач "дорогенькою" назвав, а міг би охорону нацькувати
Случайно оказался?
де мусора? комендантська ж година.
де тцк? ці упітані небриті бодігард-підаркки втрьох могли б штурмом взяти не одну посадку з орками