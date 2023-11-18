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На журналиста Ткача напали во время съемок возле элитного ресторана в Козине Киевской области. ВИДЕО

На журналиста УП Михаила Ткача было совершено нападение около ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области.

Об этом рассказал Ткач в комментарии УПпередает Цензор.НЕТ.

В пятницу около 23.20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр", где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора. У ресторана было много автомобилей.

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Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.

"Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали мне блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар", - рассказал Ткач.

Автор: 

журналистика (3289) нападение (2208) Ткач Михаил (134) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+71
Коли орки йшли на Київ, то дивним чином оминули елітні селища.
І не чутно було що по них яка ракета хоч раз прилітала. І ніхто не скаржився, що у них світло вимикали.
Цікаво чому.
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18.11.2023 19:32
+64
Це не за баригами бігати, то про видумані схеми Свинарчуків відео ліпити.
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18.11.2023 19:29
+46
Деяких орків знищують на фронті, а інші в українських містах спокій бьють журналістів. Якась хня відбувається.
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18.11.2023 19:28
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В нормальному світі прокурори боряться проти злочинності, а в нас прокурори і влада і є найбільшими злодіями.
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18.11.2023 22:21 Ответить
Злочинцями.
Це все сталося з відомим на всю країну журналістом. З простого обивателя, який би випадково там заблукав, мокрого місця не залишили б.
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19.11.2023 03:44 Ответить
А че быдло раскудахталось ? Че , не нравится когда элита электорату по шее дает?Или заткнитесь и на колени становитесь , или пора с этим разбираться !И по взрослому !А то у нас тут раша 2.1 вырисовывается!
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18.11.2023 22:26 Ответить
А де не менш відомі журналісти - Сірожа Лєщ, Найом?

Що вони не це все скажуть?

При "баризі ж дуже балакучими були, а зараз нібито вимерли чи може там у тому ж ресторані сидять?
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19.11.2023 10:50 Ответить
Увага! Оборона одного з відвідувачів..." Тобто,у " бивших прокурорських" є бабло на особисту охорону
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19.11.2023 00:13 Ответить
Бидло надумало що вони "хозяїва жізні"..... бо Закон не працює. Аби за порушення КГ чи п'яний за кермом забирали авто на ЗСУ(без парішать) то була б трохи іньша поведінка у деяких....
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19.11.2023 02:25 Ответить
Всім нашим ЗМІ та журналістський спільноті треба пильно слідкувати за просуванням справи. І знайомити суспільство з ходом речей.
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19.11.2023 03:42 Ответить
Якій там журналістській спільноті?

Спільнотою вони були при Ющенко, при Пороху.
При якийсь події, що їм не подобадась по 800 журналістських підписів збирали!

Представниці медіасфери звинуватили президента України Петра Порошенка в сексизмі через його звертання до журналістки видання «Детектор медіа» Марини Баранівської, яку він назвав «дорогенькою».

Мене обурює, як він звертався до жінок-журналісток на своїй прес-конференції. #Ятобінедорогенька, Петре Олексійовичу», - написала Земляна.
Що скаже зараз оця Земляна?
Ти бач "дорогенькою" назвав, а міг би охорону нацькувати
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19.11.2023 10:57 Ответить
всі "дорогенькі" сосуть єрмачий *** з 2019 року
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24.04.2024 14:58 Ответить
А что он собственно делал под рестораном?
Случайно оказался?
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19.11.2023 10:38 Ответить
Ресторан хіба військовий об'єкт чи територія з обмеженим доступом? Яка різниця що ві там робив?
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19.11.2023 13:01 Ответить
Одна даёт, другая дразнится - вот какая разница. Из Киева в Козин (или Пырятин) никто "случайно" не поедет.
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19.11.2023 13:15 Ответить
чергова серія серіалу "воюватимаютьвсі!"

де мусора? комендантська ж година.

де тцк? ці упітані небриті бодігард-підаркки втрьох могли б штурмом взяти не одну посадку з орками
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24.04.2024 14:53 Ответить
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