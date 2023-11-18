На журналиста Ткача напали во время съемок возле элитного ресторана в Козине Киевской области. ВИДЕО

На журналиста УП Михаила Ткача было совершено нападение около ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области.

Об этом рассказал Ткач в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

В пятницу около 23.20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр", где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора. У ресторана было много автомобилей.

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Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.

"Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали мне блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар", - рассказал Ткач.