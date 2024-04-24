Напад на Ткача біля ресторану на Київщині: є двоє обвинувачених
Наразі є двоє обвинувачених у справі щодо нападу на журналіста Михайла Ткача під час виконання ним професійних обов’язків поблизу ресторану "Тандир" у смт. Козин на Київщині.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами проведеного досудового розслідування 4 січня 2024 року до Обухівського районного суду Київської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням двох громадян − О. та Х. Обом інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Наразі судовий розгляд триває",- йдеться у відповіді.
В Офісі генпрокурора зазначили, що матеріали досудового розслідування відносно ще однієї невстановленої особи 2 січня 2024 року виділені в окреме кримінальне провадження за цими ж статтями.
Його розслідує Обухівське райуправління поліції.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Згодом у поліції повідомили, що за фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочато кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а від головного мєнта?
а від малюка?
а від буданова?
Та ні, хлопче звідки в мене пістоль
Дядьку, а в Вас рушниця є
Та ні, хлопче звідки в мене рушниця
Дядьку, а в Вас автомат є
Та ні, хлопче звідки в мене автомат
Дядьку, а в Вас кулемет є
Та ні, хлопче звідки в мене кулемет
Дядьку, а в Вас гармата є
Ну, чого нема, хлопче, - того нема
- dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej
----
ДОЗВОЛИ НА ЗБРОЮ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
- за ліцензією на вогнепальну зброю для цілей індивідуального захисту
https://ksp.policja.gov.pl/wpa/bron/pozwolenia-na-bron-paln/21954,Pozwolenia-na-bron-palna-dla-osob-fizycznych.html
в чому стратегічна цінність міши ткача, для держави, в тилу?
чи, періодично, треба про монако знімати відосики, для відволікання?
Хоча, скоріше за все - ти звичайна зануда пропитана совковою ватністю до кісток. І це вже не виліковне. Живи з цим, але не лізь зі своїми про-ЗЄрмаковськими вподобаннями.
ну, тоді, ладно.
тоді, не можна бити мішу ткача, на київщині.
а, в польщі, можна!
Ні?
Вдобна штука бути журналістом!
Користь Міши Ткача (як і Шабуніна, як і Бігуса) в тому що вони демонструють хто і що є влада + відзначають корупційні злочини, бо як ви знаєте тим не займаються навіть СБУ, ДБР, БЕБ, САП та НАБУ(а скільки там працює броньованих на зп !!!)
І як би не Міша Ткачь то голосувавших за клоуна було би не 73, а 93%.
Подякуйте йому.
Чи ви Гріша будете цим займатися?
кому демонструють? і як результат? щось змінилося, з часів їхніх хайпових демонстрацій?
кожному українцю, достатньо вийти на вулицю, що б побачити, все те що "показує" твій ідол міша ткач.