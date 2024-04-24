Напад на Ткача біля ресторану на Київщині: є двоє обвинувачених

Наразі є двоє обвинувачених у справі щодо нападу на журналіста Михайла Ткача під час виконання ним професійних обов’язків поблизу ресторану "Тандир" у смт. Козин на Київщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведеного досудового розслідування 4 січня 2024 року до Обухівського районного суду Київської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням двох громадян − О. та Х. Обом інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Наразі судовий розгляд триває",- йдеться у відповіді.

В Офісі генпрокурора зазначили, що матеріали досудового розслідування відносно ще однієї невстановленої особи 2 січня 2024 року виділені в окреме кримінальне провадження за цими ж статтями.

Його розслідує Обухівське райуправління поліції.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Згодом у поліції повідомили, що за фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочато кримінальне провадження.