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Новини
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Напад на Ткача біля ресторану на Київщині: є двоє обвинувачених

ткач

Наразі є двоє обвинувачених у справі щодо нападу на журналіста Михайла Ткача під час виконання ним професійних обов’язків поблизу ресторану "Тандир" у смт. Козин на Київщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведеного досудового розслідування 4 січня 2024 року до Обухівського районного суду Київської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням двох громадян − О. та Х. Обом інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ч. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України. Наразі судовий розгляд триває",- йдеться у відповіді.

В Офісі генпрокурора зазначили, що матеріали досудового розслідування відносно ще однієї невстановленої особи 2 січня 2024 року виділені в окреме кримінальне провадження за цими ж статтями.

Його розслідує Обухівське райуправління поліції.

Також читайте: Ткач про напад: Чия це охорона - не знаємо. Вдарили в шию і по камері, намагаємося відновити відеофайл

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Згодом у поліції повідомили, що за фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочато кримінальне провадження.

Автор: 

напад (1117) Ткач Михайло (136) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+10
чому люди в Україні не мають право на бойову, короткоствольну зброю для самозахисту???
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24.04.2024 13:22
+8
цікавр, що мають шановні дописувачи проти Ткача? Ті яким Шабунін поганий і Бігус поганий....
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24.04.2024 13:13
+8
Ви з тих, хто "зробив їх разом", а потім "зробив ще раз" у 19-му?
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24.04.2024 13:40
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цікавр, що мають шановні дописувачи проти Ткача? Ті яким Шабунін поганий і Бігус поганий....
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24.04.2024 13:13 Відповісти
Всі вищезгадані істоти - тупі покидьки, які також привели до влади оце, шо зараз, поливаючи помиями президента-державника.
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24.04.2024 13:25 Відповісти
дайте будь ласка список усіх "тупих покидьків", мабуть їх "тупість" в тому що вони корупцію та кумівство бачили ще до 2019?
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24.04.2024 13:28 Відповісти
Ви з тих, хто "зробив їх разом", а потім "зробив ще раз" у 19-му?
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24.04.2024 13:40 Відповісти
а ти з тих хто кайфує на пляшці? і не бачить ввічливого питання?
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24.04.2024 20:12 Відповісти
Пащеку йди помий, "пляшка" ти завезена.
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24.04.2024 23:01 Відповісти
и это ты привёл широкомасштабную войну в страну наитупейшим выбором
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24.04.2024 14:07 Відповісти
Громадяни Х.та О. ржуть як коні з Обухівського районного суду та клали х. на його рішення.
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24.04.2024 13:15 Відповісти
чому журналісти в Україні не мають право на бойову, короткоствольну зброю для самозахисту?
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24.04.2024 13:17 Відповісти
чому люди в Україні не мають право на бойову, короткоствольну зброю для самозахисту???
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24.04.2024 13:22 Відповісти
немає суверенітету а титульний народ не є мажоритарним тримачем влади в своїй державі
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24.04.2024 13:27 Відповісти
як так не мають?
а від головного мєнта?
а від малюка?
а від буданова?
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24.04.2024 13:28 Відповісти
у тих не тільки короткоствольна ... - кулемети, мабудь, дома лежать!
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24.04.2024 13:33 Відповісти
Дядьку, а в Вас пістоль є
Та ні, хлопче звідки в мене пістоль
Дядьку, а в Вас рушниця є
Та ні, хлопче звідки в мене рушниця
Дядьку, а в Вас автомат є
Та ні, хлопче звідки в мене автомат
Дядьку, а в Вас кулемет є
Та ні, хлопче звідки в мене кулемет
Дядьку, а в Вас гармата є
Ну, чого нема, хлопче, - того нема
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24.04.2024 13:38 Відповісти
А у Польщі мають право?
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24.04.2024 13:24 Відповісти
POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH
- dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej
----
ДОЗВОЛИ НА ЗБРОЮ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
- за ліцензією на вогнепальну зброю для цілей індивідуального захисту
https://ksp.policja.gov.pl/wpa/bron/pozwolenia-na-bron-paln/21954,Pozwolenia-na-bron-palna-dla-osob-fizycznych.html
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24.04.2024 13:49 Відповісти
у ткача бронь, як у бродячого цирку, чи як у кого?
в чому стратегічна цінність міши ткача, для держави, в тилу?
чи, періодично, треба про монако знімати відосики, для відволікання?
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24.04.2024 13:23 Відповісти
він ********* робить для фронту...подивись звіти на його сторінці в ФБ...від публічних осіб це найкраще що може бути
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24.04.2024 13:25 Відповісти
Ну, на паркані було теж щось написано біля дірки, але ж ніхто не повірив...окрім "особо одарьоних"
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24.04.2024 13:32 Відповісти
залогінься з українського ІР, бо твій допис виглядає недолуго
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24.04.2024 20:13 Відповісти
Ну, приїхали! Коли нічого сказати - переходим на прапорці . Очікувано. Все по методичці.
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25.04.2024 11:54 Відповісти
за твоєю логікою, наявність НЕ українського ІР робить будь чий висер "святою правдою". Ну, приїхали А що за методичка? Кремлівська, єрмаковська, сімбіоз? Чи може свій варіант?
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25.04.2024 20:56 Відповісти
Та звідки ж мені знати по якій методичці ти працюєш
Хоча, скоріше за все - ти звичайна зануда пропитана совковою ватністю до кісток. І це вже не виліковне. Живи з цим, але не лізь зі своїми про-ЗЄрмаковськими вподобаннями.
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25.04.2024 22:15 Відповісти
ааа...
ну, тоді, ладно.
тоді, не можна бити мішу ткача, на київщині.
а, в польщі, можна!
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24.04.2024 13:34 Відповісти
Тандир - це ж суддя!
Ні?
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24.04.2024 13:24 Відповісти
Якби Ткач був, скажімо, муляром, навряд чи напад на нього отримав би такий розголос.
Вдобна штука бути журналістом!
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24.04.2024 13:26 Відповісти
прикормленим "журналістом"!
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24.04.2024 13:29 Відповісти
Гріші гліба.
Користь Міши Ткача (як і Шабуніна, як і Бігуса) в тому що вони демонструють хто і що є влада + відзначають корупційні злочини, бо як ви знаєте тим не займаються навіть СБУ, ДБР, БЕБ, САП та НАБУ(а скільки там працює броньованих на зп !!!)
І як би не Міша Ткачь то голосувавших за клоуна було би не 73, а 93%.
Подякуйте йому.
Чи ви Гріша будете цим займатися?
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24.04.2024 13:35 Відповісти
гарна байка!
кому демонструють? і як результат? щось змінилося, з часів їхніх хайпових демонстрацій?

кожному українцю, достатньо вийти на вулицю, що б побачити, все те що "показує" твій ідол міша ткач.
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24.04.2024 14:10 Відповісти
не на того Ткача напали
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24.04.2024 15:05 Відповісти
 
 