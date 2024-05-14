Невідомі погрожують журналісту Ткачу після публікації розслідування "Непридатні"
Журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу, а також іншим працівникам видання погрожують невідомі особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві редакції УП.
Так, 10 травня в одному з месенджерів Ткачу прийшло повідомлення від особи, яка представилася Олександром Cлобоженком. Слобоженко був героєм розслідування "Непридатні". Той запропонував йому "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомленні закінчив словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".
11 травня протягом дня була низка спроб входу в акаунт Monobank Ткача з боку сторонніх осіб. Згодом він почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.
13 травня на e-mail щонайменше 10 співробітників УП надійшли листи з погрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С."
Такі повідомлення надсилали не лише на редакційні, а й на особисті e-mail журналістів
Видання розцінює ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників УП.
УП звернулася до правоохоронців із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів.
Розслідування "Непридатні"
У квітні 2024 року журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування. У ньому йшлося, що група молодиків з України, які виїхали за кордон як не придатні до військової служби або волонтери, веде розкішне життя під час війни. Зокрема, там фігурував 25-річний столичний мільйонер Олександр Слобоженко.
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А з інопланетянами ви не спілкувалися, часом? Розкажіть, що вони вам повідомили...
Хаха. Ну так бери автомат и вперед, фронт ждет.
💥Пам'ятаєте, як тиждень тому в Запоріжжі люди вийшли (https://t.me/novynypravdy/16237) під ТЦК на мітинг через викрадення хлопця?
До людей прийшли з СБУ, одному з активістів вибивали сьогодні двері. Одного з хлопців швидка забрала, його побила поліція в балаклавах.
Як і обіцяла пропагандистка Зеленського Мосейчук.
Перетворили Україну на маленьку Росію.
https://t.me/novynypravdy/16411
Олешко не має ніякого стосунку до до гівна мосейчукчі і шмарія
Він почав кар'єру блогера з 2013 року, розповідаючи про події на Євромайдані.
У березні 2018 року Олешко виклав у мережу селфі з Петром Порошенком після закритої зустрічі, чим спровокував негативні реакції інших блогерів.
У квітні 2019 року Олешко очолив акцію протесту біля офісу Володимира Зеленського з вимогою повторної здачі аналізів на вживання наркотичних речовин.
НА ЧАСІ чи НЕ НА ЧАСІ?
Єрмак - керівник України.
Зашквар Безуглої.
Хто здав південь?
https://www.youtube.com/watch?v=ydMnTXCpuEo
Зато напишет, как плохо, что молодые украинские ребята заработали денег и задонатили армии.
И поехали в Евпропу покататься за свои заработанные деньги.
Лучше бы они на фронт поехали и сдохли. А деньги Ермаку отдали, а не ВСУ.
Дивіться, Лещенка в УП не раз ловили на мутних статтях, а от Гонгадзе ні - ну немає такої інфи!
Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов.
Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
Йому посрати на Україну, яку він доїть і на українців
Так же само ви нічого не знаете про Слобоженка
Краще б помовчали, щоб потім не було соромно
КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 24-ЛЕТНЕГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА АЛЕКСАНДРА СЛОБОЖЕНКО. КАК МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН ЗАРАБОТАЛ СВОЁ СОСТОЯНИЕ
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
В июне 2020 года Национальная полиция https://reyestr.court.gov.ua/Review/91732630 открыла первое уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и о «легализации имущества, полученного преступным путем».
https://nv.ua/ukraine/events/aleksandr-slobozhenko-kak-millioner-sumel-izbezhat-mobilizacii-i-otkuda-vzyal-dengi-na-roskoshnye-avto-50413673.htm
срткачів, потім вони стають серлєзами і іншими найомами. а пишуть різну дурню або за гроші або тому, що не заплатили.
Тай справа тут не у Ткачі. Ця стаття не про нього.
І цією справою міг займатись не він, а будь-який інший журналіст.
Ця справа про Слобоженка і йому подібних паскуд
Знаєш скільки тих Слобоженок...
Так розкажи нам про те, скільки воно донатить? Ти ж мабуть знаєш, якщо про це говориш
Он Порох уже продонатив на більше як 4 млрд з 2022року і до 2022 чимало вклав
А про цього ми не чули, може йому не вистачає на чергову супердорогу машинку та поїздки з друзями на курорти, а також в нього мутні проблеми з податками
Глухо
А ми думали тільки єрмаки
Може вони навіть нажиті праведно, виключно "непосильним трудом"?
Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов. Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.
Вся красивая картинка, которую создаёт молодой мультимиллионер в Инстаграме - это результат многочисленных разводов. Самое интересное, что в одном из своих интервью Слобоженко сам признал, что зарабатывает средства далеко не самым честным образом.
Как он сам заявляет на видео: «Любой скам (афера или мошенничество в интернете) - торговля оружием, наркотиками приносит ему огромные деньги».
Компания Слобоженко не платит никаких налогов и никоим образом не участвует в жизни нашего государства в столь непростое время.
Слобоженко и его друзья замешаны в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Помимо этого, они ведут незаконную предпринимательскую деятельность, что является административным правонарушением.
Но ему как-то удаётся уходить от наказания. Кто-то очень серьезный стоит за деятельностью молодого мультимиллионера.
Продолжение следует…
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
Может сначала стоит потрудиться почитать то, что вы
комментируете, чтоб зря не прикалываться
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
25-летний киевский миллионер и блогер https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksandr-slobozhenko.htm Александр Слобоженко совместно с компанией молодых людей во время общей мобилизации выехали за границу, использовав документы о непригодности к военной службе. В странах Европы эти "непригодные" отдыхают и устраивают гонки на элитных автомобилях.
Журналисты также выяснили, что еще один друг Александра Слобоженко, бизнесмен Ростислав Потапенко, уезжает за границу с помощью писем от ГУР.
С начала полномасштабного вторжения Потапенко уже восемь раз катался в Европу.
https://incident.obozrevatel.com/crime/25-letnij-ukrainskij-millioner-s-druzyami-demonstrativno-razvlekayutsya-za-granitsej-kak-oni-uehali-rassledovanie.htm
возмущаются наглостью молодых людей, которые выставляют свою мажорную жизнь на показ в то время,
когда на войне гибнут их земляки, такие же молодые ребята.
Но больше людей возмущает то, что закон о мобилизации не для всех, что в государстве людей поделили
"на сорта" - на тех, кто должен ему подчиняться, и тех, для кого он неписан, потому что у них есть деньги.
Украинцы также призвали журналистов выяснить, кто же выдал справки о непригодности здоровым молодым людям, а также назвать фамилии тех сотрудников ГУР, которые выдают справки уклонистам.
Ты ***** как маленький - у него столько бабла, что сам Буданов ему индульгенцию випишет, а херпиду заверит личной подписью.
Розкажи нам про це, ти ж , мабуть знаєш.
Ми нічого подібного не чули. Розкажи-повідай нам.
Чекаємо з нетерпінням.
Тільки в нього проблеми з податками, а майно переписане на маму та бабусю
А ще, якщо воно рогрожує людині розправою, то воно бандит
А можна докладніше про донатить на ЗСУ?
Але і це нікому не повинно давати нікому можливості порушувати закони
Чи для багатих та оточення ЗЄ закони інші, чи для них вони не існують?
І що с податками?
Ти точно знаєш, що не прийшло?
Поцікався чому приїжджав Блінкен.