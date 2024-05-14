Невідомі погрожують журналісту Ткачу після публікації розслідування "Непридатні"

Журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу, а також іншим працівникам видання погрожують невідомі особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві редакції УП.

Так, 10 травня в одному з месенджерів Ткачу прийшло повідомлення від особи, яка представилася Олександром Cлобоженком. Слобоженко був героєм розслідування "Непридатні". Той запропонував йому "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомленні закінчив словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

11 травня протягом дня була низка спроб входу в акаунт Monobank Ткача з боку сторонніх осіб. Згодом він почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

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13 травня на e-mail щонайменше 10 співробітників УП надійшли листи з погрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С."

Такі повідомлення надсилали не лише на редакційні, а й на особисті e-mail журналістів

Видання розцінює ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників УП.

УП звернулася до правоохоронців із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів.

Розслідування "Непридатні"

У квітні 2024 року журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування. У ньому йшлося, що група молодиків з України, які виїхали за кордон як не придатні до військової служби або волонтери, веде розкішне життя під час війни. Зокрема, там фігурував 25-річний столичний мільйонер Олександр Слобоженко.

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