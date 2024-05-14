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Новини
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Невідомі погрожують журналісту Ткачу після публікації розслідування "Непридатні"

Невідомі погрожую Михайлу Ткачу

Журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу, а також іншим працівникам видання погрожують невідомі особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві редакції УП.

Так, 10 травня в одному з месенджерів Ткачу прийшло повідомлення від особи, яка представилася Олександром Cлобоженком. Слобоженко був героєм розслідування "Непридатні". Той запропонував йому "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомленні закінчив словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

11 травня протягом дня була низка спроб входу в акаунт Monobank Ткача з боку сторонніх осіб. Згодом він почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

Читайте: "Репортери без кордонів" засудили затримання журналіста Ткача у Польщі

13 травня на e-mail щонайменше 10 співробітників УП надійшли листи з погрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С."

Такі повідомлення надсилали не лише на редакційні, а й на особисті e-mail журналістів 

Видання розцінює ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників УП.

УП звернулася до правоохоронців із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів.

Розслідування "Непридатні"

У квітні 2024 року журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування. У ньому йшлося, що група молодиків з України, які виїхали за кордон як не придатні до військової служби або волонтери, веде розкішне життя під час війни. Зокрема, там фігурував 25-річний столичний мільйонер Олександр Слобоженко.

Також читайте: Напад на Ткача біля ресторану на Київщині: є двоє обвинувачених

Автор: 

погрози (487) Ткач Михайло (136) Українська правда (13)


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Топ коментарі
+37
Після серії сбу-шних зашкварів, це навіть нікого не здивує.
Частина "служби" нищить ворога, а інша в цей час краде й кришує покидьків...
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14.05.2024 16:23
+31
ось закінчиться війна, ми ще довго стікатимем кров'ю, а ці прекрасні молоді непридатні повернуться, щоб далі грабувати... все як завжди.
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14.05.2024 16:15
+29
СБУ зайнята вручанням повісток іншим журналістам , хай трохи почекає
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14.05.2024 16:14
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повідомляла Наталія Вітренко .
**********
А з інопланетянами ви не спілкувалися, часом? Розкажіть, що вони вам повідомили...

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14.05.2024 17:43 Відповісти
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14.05.2024 17:49 Відповісти
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14.05.2024 17:51 Відповісти
"Воевать я тоже умею"

Хаха. Ну так бери автомат и вперед, фронт ждет.
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14.05.2024 17:29 Відповісти
Умєю, но ніхачю
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14.05.2024 18:41 Відповісти
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко | УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ
💥Пам'ятаєте, як тиждень тому в Запоріжжі люди вийшли (https://t.me/novynypravdy/16237) під ТЦК на мітинг через викрадення хлопця?
До людей прийшли з СБУ, одному з активістів вибивали сьогодні двері. Одного з хлопців швидка забрала, його побила поліція в балаклавах.
Як і обіцяла пропагандистка Зеленського Мосейчук.
Перетворили Україну на маленьку Росію.
https://t.me/novynypravdy/16411
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14.05.2024 17:32 Відповісти
Олешко, Мосейчук, Шарій - одного говна ягоди.
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14.05.2024 17:43 Відповісти
Цензор цього безпрєдєлу не публікував?
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14.05.2024 18:38 Відповісти
Ми не знаємо, якого гівна ягоди ви особисто.
Олешко не має ніякого стосунку до до гівна мосейчукчі і шмарія
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14.05.2024 17:59 Відповісти
Мирослав Олешко - син https://lb.ua/society/2018/12/18/415324_pecherskiy_sud_dva_mesyatsa_arestoval.html убитого солдата Національної гвардії Віталія Олешка .

Він почав кар'єру блогера з 2013 року, розповідаючи про події на Євромайдані.

У березні 2018 року Олешко виклав у мережу селфі з Петром Порошенком після закритої зустрічі, чим спровокував негативні реакції інших блогерів.

У квітні 2019 року Олешко очолив акцію протесту біля офісу Володимира Зеленського з вимогою повторної здачі аналізів на вживання наркотичних речовин.
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14.05.2024 18:03 Відповісти
МИРОСЛАВ ОЛЕШКО.

НА ЧАСІ чи НЕ НА ЧАСІ?

Єрмак - керівник України.

Зашквар Безуглої.

Хто здав південь?

https://www.youtube.com/watch?v=ydMnTXCpuEo
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14.05.2024 18:38 Відповісти
Украинская правда - карманная газета Ермака, про то, как он ворует она никогда не напишет.
Зато напишет, как плохо, что молодые украинские ребята заработали денег и задонатили армии.
И поехали в Евпропу покататься за свои заработанные деньги.
Лучше бы они на фронт поехали и сдохли. А деньги Ермаку отдали, а не ВСУ.
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14.05.2024 18:06 Відповісти
Після того як не стало Гонгадзе, УП перетворилася в антиукраїнську помийку
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14.05.2024 18:21 Відповісти
не перетворилася,вона й раніше такою була
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14.05.2024 18:26 Відповісти
При Гонгадзе не була, бо її утримували американці - гроші грантові з США ішли!
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14.05.2024 19:48 Відповісти
то й що!На грантові гроші писали замовні статті,і навіть на грантодавців плювали
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15.05.2024 08:56 Відповісти
Якби таке було, то їм би фінансування зарізали! Плюс, в часи Гонгадзе замовні статті було набагато вигідніше друкувати в яких-небудь "Сільських вістях" чи там "Бульварі", бо в них були тиражі по кількасот тисяч, а УП ніхто майже не читав просто тому, що інтернет був лише у обраних! Цікаво, скільки вам років, що ви не розумієте таких елементарних речей?
Дивіться, Лещенка в УП не раз ловили на мутних статтях, а от Гонгадзе ні - ну немає такої інфи!
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15.05.2024 09:10 Відповісти
До речі,й справді грантодавці грозили зарізати фінансування тоді.Про мутні статті не говорилося тому,що сама УПячка тоді ще мало кому була відома,вона якраз на смерті Гії і підняла число переглядів
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15.05.2024 09:23 Відповісти
Можна хоч десь про це почитати? Бо я тоді хоч і був старшокласником, але загалом політикою цікавився і не пригадую такого...
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15.05.2024 09:50 Відповісти
Зараз уже не знайдеш ті статті,бо більше 20 років минуло.Але те,що і Гонгадзе,і Павло Шеремет перед смертю ночували в однієї баби,наводить на роздуми
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15.05.2024 12:27 Відповісти
То вже інше питання і воно конкретно в цій бабі. Кажуть, там ще й Литвин ночував... І що вони в ній знайшли всі?
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15.05.2024 12:29 Відповісти
Був ще коханець,на його честь баба назвала свого котика.Усі,хто з нею мали інтим,для мене дуже підозрілі
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15.05.2024 12:34 Відповісти
Я не кажу, що Гонгадзе був генієм журналістики. Не був, достатньо порівняти його статті з тогочасними публікаціями Рахманіна на кшталт "Опущеної цілини"... Чи зі статтями Набоки і Кривенка.
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15.05.2024 12:40 Відповісти
ну так,і зовсім не через геніальність російське керівництво організувало його вбивство
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15.05.2024 12:41 Відповісти
І навіть Кучму він критикував далеко не найбільше з усіх... Москалям просто треба була реакція Заходу, а оскільки на УП донатили американці, то це була підходяща кандидатура.
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15.05.2024 12:48 Відповісти
саме так
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15.05.2024 13:12 Відповісти
Яке найбільше досягнення нинішньої зеленої влади? Вони створили систему "Шлях"! Потужнішого ніхто ще не створював. Був потужний асфальт, але зараз не на часі. Тепер "Шлях" замінив асфальт.
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14.05.2024 18:30 Відповісти
Ну якщо він вміє воювати, то чому не на фронті?..
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14.05.2024 18:39 Відповісти
Йому ніколи

Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов.

Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.

https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
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14.05.2024 22:21 Відповісти
Останній воїн що боровся з внутрішнім ворогом😏 дайте йому держохорону😁😁😁
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14.05.2024 18:40 Відповісти
Якою б не була УП, злочин проти журналістів вчинений. Думаю так само спустять все злочинцям як це було із незаконним стеженням СБУ
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14.05.2024 18:47 Відповісти
Зесрань все просрало
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14.05.2024 18:51 Відповісти
Яке ж воно тупе той Слобоженко, воювати він вміє...
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14.05.2024 18:52 Відповісти
а ти впевнений, що це той самий Слобоженко? а не хтось під його іменем? Слобоженко виїхав і він самодостатня людина, йому посрати на всяких Ткачів, а от діткам всяких топ чінуш і їх батькам, не посрати, бо вони діткам теплі місця готують біля годівничок державних.
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14.05.2024 22:22 Відповісти
"Слобоженко виїхав і він самодостатня людина, йому посрати на всяких Ткачів, а от діткам всяких топ чінуш і їх батькам, не посрати, бо вони діткам"

Йому посрати на Україну, яку він доїть і на українців
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14.05.2024 22:39 Відповісти
як доїть, розкажи. але,, якщо й прийняти твою думку, то йому тим більше посрати на якогось ткача, про яко він ніколи не чув і ніхто не чув. просто ткачу грошей не дали.
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14.05.2024 23:04 Відповісти
Якщо ви живете в лісі, в землянці, то може ви й не чули про ТКАЧА.
Так же само ви нічого не знаете про Слобоженка
Краще б помовчали, щоб потім не було соромно

КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 24-ЛЕТНЕГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА АЛЕКСАНДРА СЛОБОЖЕНКО. КАК МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН ЗАРАБОТАЛ СВОЁ СОСТОЯНИЕ
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani

В июне 2020 года Национальная полиция https://reyestr.court.gov.ua/Review/91732630 открыла первое уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и о «легализации имущества, полученного преступным путем».

https://nv.ua/ukraine/events/aleksandr-slobozhenko-kak-millioner-sumel-izbezhat-mobilizacii-i-otkuda-vzyal-dengi-na-roskoshnye-avto-50413673.htm
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14.05.2024 23:26 Відповісти
знаєш скільки тих срткачів, потім вони стають серлєзами і іншими найомами. а пишуть різну дурню або за гроші або тому, що не заплатили.
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14.05.2024 23:50 Відповісти
Пропонував оплату, Але ж Ткач не Сєрлєщ, який маму рідну продасть за 30 срібняків
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14.05.2024 23:55 Відповісти
Що ви вчепилися до Ткача, Поки що він не став тим, ким стали Сєрлєщ з Найомом.

Тай справа тут не у Ткачі. Ця стаття не про нього.
І цією справою міг займатись не він, а будь-який інший журналіст.

Ця справа про Слобоженка і йому подібних паскуд

Знаєш скільки тих Слобоженок...
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14.05.2024 23:58 Відповісти
"поки, що", але вірним шляхом рухається.
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15.05.2024 08:33 Відповісти
Не знаю наскільки він саме Україну доїть (а не своїх інвесторів, яким по вухам їздить), але в принципі ж на ЗСУ донатить немало... Мабуть дійсно зробив собі непридатність (цікаво взнати, яка в нього хвороба записана).
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15.05.2024 09:53 Відповісти
"але в принципі ж на ЗСУ донатить немало"
Так розкажи нам про те, скільки воно донатить? Ти ж мабуть знаєш, якщо про це говориш

Он Порох уже продонатив на більше як 4 млрд з 2022року і до 2022 чимало вклав

А про цього ми не чули, може йому не вистачає на чергову супердорогу машинку та поїздки з друзями на курорти, а також в нього мутні проблеми з податками
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15.05.2024 17:05 Відповісти
Щодо допомоги Соложенка ВСУ інформації ніде немає.
Глухо
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15.05.2024 17:09 Відповісти
Хуже только письма счастья, от нигерийского принца.
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14.05.2024 19:47 Відповісти
Графік замахів вже підписаний. Певно підписали і графік погроз...
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14.05.2024 19:57 Відповісти
ткач шавка опи, на кого вкажуть,на того й гавкає!
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14.05.2024 20:00 Відповісти
Більше схоже на те, що ти працюєш на ОПу
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14.05.2024 21:31 Відповісти
Я впевнений що у цього слобоженкова є мобільний телефон Єрмака або Татарова.
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14.05.2024 20:11 Відповісти
Інакше б так не вийожувався
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14.05.2024 21:32 Відповісти
Інформація, яку подає Ткач є платною, чи він просто завидує...?
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14.05.2024 20:18 Відповісти
Та невже, журналісти платню отримують?
А ми думали тільки єрмаки
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14.05.2024 21:47 Відповісти
Той Слобоженко на Ламборгіні почав плутатись у власній самооцінці: то він непридатний до військової служби інвалід то він рейнджер погроза всім журналістам-разслідувачам.
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14.05.2024 20:22 Відповісти
Та ви шо? Ткачу, який на службі у єрмака погрожують? Та не може такого бути!
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14.05.2024 20:46 Відповісти
И это толко 20 % показал журналист ! , что накопилась за границей Украины.
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14.05.2024 21:12 Відповісти
Мажори, якщо ви такі войовничі, то йдіть на фронт воювати з ворогом, а не журналістів залякувати!
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14.05.2024 21:21 Відповісти
Та какой он мажор. Это новое молодое поколение Бендеров, у которого СБУ и все остальные на содержании. Кал-центры, казино, все виды интернет-мошенничества.
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14.05.2024 22:11 Відповісти
Не, ну Слобож конечно был туповатый но я не думал что настолько
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14.05.2024 21:33 Відповісти
покажи свої мільйони, і побачим хто тупуватий.
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14.05.2024 22:24 Відповісти
Може ти, такий розумний, спочатку покажеш свої мільйони.

Може вони навіть нажиті праведно, виключно "непосильним трудом"?
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15.05.2024 00:04 Відповісти
ще один, я не називав його тупим, і не тобі писав. мені завжди цікаві голодранці, що багатих, успішних людей називають тупими, дурними, може Маск теж тупий?
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15.05.2024 08:34 Відповісти
Удачи за решёткой с миллионами нажитыми скамом и сотрудничеством с казиком
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15.05.2024 02:40 Відповісти
Сашко, ти що, образився? Чи ти ображений коханець того Сашка?
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15.05.2024 05:29 Відповісти
КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 24-ЛЕТНЕГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА АЛЕКСАНДРА СЛОБОЖЕНКО. КАК МОЛОДОЙ БИЗНЕСМЕН ЗАРАБОТАЛ СВОЁ СОСТОЯНИЕ

Слобоженко не вылазит с дорогостоящих курортов. Видимо, государственные органы просто не замечают того, что 24-летний здоровый молодой парень без любых проблем катается из Украины заграницу.

Вся красивая картинка, которую создаёт молодой мультимиллионер в Инстаграме - это результат многочисленных разводов. Самое интересное, что в одном из своих интервью Слобоженко сам признал, что зарабатывает средства далеко не самым честным образом.
Как он сам заявляет на видео: «Любой скам (афера или мошенничество в интернете) - торговля оружием, наркотиками приносит ему огромные деньги».

Компания Слобоженко не платит никаких налогов и никоим образом не участвует в жизни нашего государства в столь непростое время.
Слобоженко и его друзья замешаны в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Помимо этого, они ведут незаконную предпринимательскую деятельность, что является административным правонарушением.

Но ему как-то удаётся уходить от наказания. Кто-то очень серьезный стоит за деятельностью молодого мультимиллионера.
Продолжение следует…
https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani

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14.05.2024 22:23 Відповісти
Западные спецслужбы выбились из сил, Слобоженко известный торговец оружием и наркотиками, но он похлеще Ермака в плане хитрости и коварства.
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14.05.2024 23:24 Відповісти
Кто вам сказал что Слобоженко известный торговец оружием и наркотиками?

Может сначала стоит потрудиться почитать то, что вы
комментируете, чтоб зря не прикалываться

https://antikor.com.ua/ru/articles/625769-kriminaljnaja_imperija_24-letnego_muljtimillionera_aleksandra_slobohenko._kak_molodoj_biznesmen_zarabotal_svoe_sostojani
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14.05.2024 23:33 Відповісти


25-летний киевский миллионер и блогер https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksandr-slobozhenko.htm Александр Слобоженко совместно с компанией молодых людей во время общей мобилизации выехали за границу, использовав документы о непригодности к военной службе. В странах Европы эти "непригодные" отдыхают и устраивают гонки на элитных автомобилях.
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14.05.2024 23:38 Відповісти
Вместе с Александром Слобоженко в Альпах отдыхали еще два его друга, таких же "непригодных" - 33-летние Вадим Герасименко и Артур Бершадский. Кроме того, совместно с компанией отдыхал 31-летний Роман Дзюбенко, уехавший из Украины как волонтер с помощью системы "Путь" и ездящий на оранжевом Lamborghini Huracan.

Журналисты также выяснили, что еще один друг Александра Слобоженко, бизнесмен Ростислав Потапенко, уезжает за границу с помощью писем от ГУР.
С начала полномасштабного вторжения Потапенко уже восемь раз катался в Европу.


https://incident.obozrevatel.com/crime/25-letnij-ukrainskij-millioner-s-druzyami-demonstrativno-razvlekayutsya-za-granitsej-kak-oni-uehali-rassledovanie.htm

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14.05.2024 23:43 Відповісти
Украинцы, просмотревшие видео расследователей,

возмущаются наглостью молодых людей, которые выставляют свою мажорную жизнь на показ в то время,

когда на войне гибнут их земляки, такие же молодые ребята.

Но больше людей возмущает то, что закон о мобилизации не для всех, что в государстве людей поделили

"на сорта" - на тех, кто должен ему подчиняться, и тех, для кого он неписан, потому что у них есть деньги.
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14.05.2024 23:49 Відповісти
Расследование вызвало возмущение и у ветеранов войны, вернувшихся с фронта действительно непригодными к дальнейшей службе в армии, но они должны ходить по многочисленным "кругам ада", чтобы постоянно это доказывать.

Украинцы также призвали журналистов выяснить, кто же выдал справки о непригодности здоровым молодым людям, а также назвать фамилии тех сотрудников ГУР, которые выдают справки уклонистам.
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14.05.2024 23:51 Відповісти
В редакцию пишут возмущенные читатели(с)
Ты ***** как маленький - у него столько бабла, что сам Буданов ему индульгенцию випишет, а херпиду заверит личной подписью.
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15.05.2024 01:08 Відповісти
На сьогоднішній день офіційно в ЄС зареєстровано 4.200.000 українських біженців. 45.8% жінки. 32.6% діти. 21.6 чоловіків. А 882.000 - чоловіки в'їхали але не ніде незареєстровані.
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15.05.2024 00:28 Відповісти
Ммм можна пруф хоч один )
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15.05.2024 00:47 Відповісти
Цей блондин 24х років (який з огляду на рік ще не підлягає призову по мобілізації) розводить лохів-лудоманів з їх власного бажання по всьому світу, та донатить сотні тисяч доларів на ЗСУ, десь їздить на власному ламборгіні і у всих за це бомбить, а головний ухилянт України, який їбе всіх українців незалежно від їх бажання, літає на державному літаку за їх рахунок, і нікого це не їбе.
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15.05.2024 01:03 Відповісти
Ему в августе исполнится 26.
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15.05.2024 07:59 Відповісти
"донатить сотні тисяч доларів на ЗСУ"№?

Розкажи нам про це, ти ж , мабуть знаєш.
Ми нічого подібного не чули. Розкажи-повідай нам.
Чекаємо з нетерпінням.

Тільки в нього проблеми з податками, а майно переписане на маму та бабусю
А ще, якщо воно рогрожує людині розправою, то воно бандит
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15.05.2024 17:17 Відповісти
"донатить сотні тисяч доларів на ЗСУ"

А можна докладніше про донатить на ЗСУ?

Але і це нікому не повинно давати нікому можливості порушувати закони
Чи для багатих та оточення ЗЄ закони інші, чи для них вони не існують?

І що с податками?
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15.05.2024 01:26 Відповісти
Дивно, що про цих мажорів з ЄС не прийшло занепокоєння, щоб наші вільножурналісти поважали право на приватне життя)
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15.05.2024 01:29 Відповісти
"про цих мажорів з ЄС не прийшло занепокоєння".
Ти точно знаєш, що не прийшло?

Поцікався чому приїжджав Блінкен.
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15.05.2024 17:20 Відповісти
Тільки гнати зешоблу , інакше ніяк , ті упирі так просто не здадуться .
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15.05.2024 04:52 Відповісти
Хотілося б запитати отого чувака з слуг - Гетьманцева, який розповідав, як треба общипувати гусака - які податки сплачують інваліди на Ламборджині.
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15.05.2024 10:37 Відповісти
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