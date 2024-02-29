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Новини
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"Репортери без кордонів" засудили затримання журналіста Ткача у Польщі

ткач

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила затримання журналістів Української Правди польською поліцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) "Репортерів без кордонів".

"Двоє журналістів українського ЗМІ "Українська правда" були учора на кілька годин затримані поліцією Польщі під час роботи поблизу білоруського кордону. Їхнє обладнання обшукали й вилучили на кілька годин. "Репортери без кордонів" засуджують перешкоджання їхній роботі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.

Читайте: Поліція Польщі заявила, що не затримувала українських журналістів (оновлено)

Автор: 

затримання (4342) Польща (8523) Репортери без кордонів (24) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+18
Треба щодня разом з журналістами країн ЄС їздити і знімати на відео вільну поставку мокшанських і білоруських товарів у Польщу. А потім слухати несамовиті жалісні пісні Дуди і Туска, як вони животіють на німецькі мільярди.
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29.02.2024 00:28
+8
Прикол у тому, що мусора затримали Ткача і оператора на підставі перебування їх прикордонній зоні. Однак як тільки на допиті Ткач проговорився про зйомки репортажу про торгівлю польщі з Білорусією, то одразу приїхала польська гєбня і позабирала всю відео апаратуру, телефони аби повидаляти матеріали. Навіть не дали можливість визвати адвоката і когось із укр посольсьва.Тобто офіційна польща дуже сцить аби світ дізнався, як російська с/г продукція потрапляє під видом польської на ринок ЄС.
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29.02.2024 05:33
+2
встановити особу"(С) Хм, а шо "посідченя" было напечатано на принтере и на туалетной бумаге? Да за пять минут на смартфоне по запросу "Ткач Михайло Сергійович" в Вике можно узнать всё о нём . Какое-то горбатое объяснение полицейских типа "ничтоже сумняшеся"
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29.02.2024 04:34
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Треба щодня разом з журналістами країн ЄС їздити і знімати на відео вільну поставку мокшанських і білоруських товарів у Польщу. А потім слухати несамовиті жалісні пісні Дуди і Туска, як вони животіють на німецькі мільярди.
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29.02.2024 00:28 Відповісти
встановити особу"(С) Хм, а шо "посідченя" было напечатано на принтере и на туалетной бумаге? Да за пять минут на смартфоне по запросу "Ткач Михайло Сергійович" в Вике можно узнать всё о нём . Какое-то горбатое объяснение полицейских типа "ничтоже сумняшеся"
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29.02.2024 04:34 Відповісти
Прикол у тому, що мусора затримали Ткача і оператора на підставі перебування їх прикордонній зоні. Однак як тільки на допиті Ткач проговорився про зйомки репортажу про торгівлю польщі з Білорусією, то одразу приїхала польська гєбня і позабирала всю відео апаратуру, телефони аби повидаляти матеріали. Навіть не дали можливість визвати адвоката і когось із укр посольсьва.Тобто офіційна польща дуже сцить аби світ дізнався, як російська с/г продукція потрапляє під видом польської на ринок ЄС.
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29.02.2024 05:33 Відповісти
нада сразу отправлять видео и фото и не мешкать
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29.02.2024 07:10 Відповісти
Ткач журналіст?
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29.02.2024 07:54 Відповісти
А ти хіба не фєдєйраст?!
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29.02.2024 08:06 Відповісти
Та ні,я зе не голосував
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29.02.2024 18:58 Відповісти
Болить за торгівлю з козломордими?
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29.02.2024 08:59 Відповісти
ще одні браття навіки
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29.02.2024 08:58 Відповісти
Любят лицемеры с парашей торговать ну что тут поделать.
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29.02.2024 09:47 Відповісти
Всё верно! Надо мочить этих "пш@ков", "немчуру", "жабоедов", "пиндосов" и прочий "радужный концлагерь"! А ещё выяснить, почему литовцы и прочие прибалты торгуют с рашкой! Подключить к этому не только "репортёров без границ", но и "врачей без границ", "эмнисти Интернешнл" и т.д. Главное, быть наглее и орать громче! Не стесняться хамить и борзеть! Не останавливаться, ведь такой желанный таёжный союз уже совсем близко!!
Сумно, панове, ой як сумно...
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29.02.2024 09:53 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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29.02.2024 14:00 Відповісти
 
 