"Репортери без кордонів" засудили затримання журналіста Ткача у Польщі

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила затримання журналістів Української Правди польською поліцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) "Репортерів без кордонів".

"Двоє журналістів українського ЗМІ "Українська правда" були учора на кілька годин затримані поліцією Польщі під час роботи поблизу білоруського кордону. Їхнє обладнання обшукали й вилучили на кілька годин. "Репортери без кордонів" засуджують перешкоджання їхній роботі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.

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