Изменял данные в системе "Оберіг" за деньги: разоблачен чиновник ТЦК в Одесской области
Должностному лицу Подольского РТЦК и СП Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников "Оберіг", сообщено о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Незаконной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету того или иного лица. Это позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.
Следствию уже известно о 12 мужчинах, которые воспользовались противоправной схемой, часть из них успела покинуть Украину. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека 3 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц и лиц, которые воспользовались схемой.
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