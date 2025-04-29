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Изменял данные в системе "Оберіг" за деньги: разоблачен чиновник ТЦК в Одесской области

Сотрудник ТЦК менял данные в системе Оберіг за деньги

Должностному лицу Подольского РТЦК и СП Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников "Оберіг", сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Незаконной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету того или иного лица. Это позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.

Следствию уже известно о 12 мужчинах, которые воспользовались противоправной схемой, часть из них успела покинуть Украину. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека 3 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

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Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц и лиц, которые воспользовались схемой.

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Автор: 

Одесская область (3577) ГБР (2991) ТЦК (529)


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Схоже демпінгував
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29.04.2025 10:15 Ответить
А от я подумав, що дивно, що ще хакери не пропонують ще влізти в Резерв і змінити там дані...
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29.04.2025 10:20 Ответить
Хоча в тцк та сп навіть не з десятого разу вдається допроситися внести реальні данні з реальних документів, або виправти явні косяки.
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29.04.2025 11:51 Ответить
"Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб" - а що може сказати слідство по справі покидька Борисова? Часу вже скільки минуло?
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29.04.2025 10:22 Ответить
це робиться в кожному ТЦК без винятків, в цьому навіть не сумніваюсь
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29.04.2025 10:24 Ответить
Нах#й вам цей оберіг взагалі потрібен ?? ((:
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29.04.2025 10:35 Ответить
Як корупціонер, так посадовець ТЦК, а як отримав пи#здів, так зразу військовий ЗСУ....🤣🤣🤣
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29.04.2025 10:59 Ответить
Здобули 73%
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29.04.2025 11:23 Ответить
Тепер бізнес на кровіі викупі власного життя найприбутковіший.
Це жахлива зелена торгівля кріпаками(
Європа ще не бачила тако.буму продажу майна чиновникам з України.та навіть численим крупам різного розміру(
Омут антилюдяності і кровожеливості(
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29.04.2025 11:49 Ответить
 
 