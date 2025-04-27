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Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
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Враг ночью атаковал Одесскую область беспилотниками, ранена 35-летняя женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 апреля ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области

"В Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница, она госпитализирована". - говорится в сообщении.

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Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область

Автор: 

беспилотник (3606) обстрел (27225) Одесская область (3574) Одесский район (147)


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Глупой ночью грохот был конкретный, но не долго. Мабуть, уламками ранило девушку. Если она - не хутинская хунвейбинистка, мол, хутя, введи... то дай Бог ей здоровья и быстрейшего выздоровления. Христос воскрес! Смерть ворогам!
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27.04.2025 12:24 Ответить
 
 