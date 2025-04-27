Враг ночью атаковал Одесскую область беспилотниками, ранена 35-летняя женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
27 апреля ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области
"В Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница, она госпитализирована". - говорится в сообщении.
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alexandr shamov
показать весь комментарий27.04.2025 12:24 Ответить Мне нравится 0
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