Ворог вночі атакував Одещину безпілотниками, дістала поранення 35-річна жінка. ФОТОрепортаж
27 квітня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області
"В Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано". - йдеться в повідомленні.
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