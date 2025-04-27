Ворог вночі атакував Одещину безпілотниками, дістала поранення 35-річна жінка. ФОТОрепортаж

27 квітня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області

"В Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано". - йдеться в повідомленні.

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